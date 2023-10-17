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Дома в la Nucia, Испания

виллы
13
таунхаусы
4
22 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в la Nucia, Испания
Бунгало 2 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Бунгало расположено в Эль Тоссале, одном из самых эксклюзивных районов Ла Нусии. В доме отде…
€170,000
Вилла 3 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Отдельная вилла в La Nucia с видом на море и горы, с хорошим расположением и удобным выходом…
€353,600
Вилла 4 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Новая работа и очень хорошего качества!!!! Первый этаж и первый этаж дома с подвалом и ба…
€495,000
Дом 4 спальни у моря в la Nucia, Испания
Дом 4 спальни у моря
la Nucia, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла Villa Noruega с современным дизайном с потрясающими видами на море. Прожи…
€2,25 млн
Таунхаус 4 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
€210,000
Таунхаус 3 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
€275,000
Бунгало 4 спальни в la Nucia, Испания
Бунгало 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Частный дом, расположенный в Ла-Нусии, с хорошим расположением, с хорошим доступом к главной…
€243,000
Дом 3 спальни с бассейном в la Nucia, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Площадь 214 м²
Новая современная вилла с великолепным видом на море, расположенная в живописном районе в…
€330,000
Дом 3 спальни с бассейном в la Nucia, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла с великолепным видом на море, Полоп, расположенная в живописном рай…
€530,000
Вилла 4 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Отдельностоящая вилла в Ла-Нусии, с хорошим подъездом с центральной дороги, рядом супермарке…
€386,250
Вилла 3 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€546,000
Таунхаус 3 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Таунхаус имеет фантастический вид на горы, где можно гулять со своими питомцами. Рядом с сем…
€185,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом в la Nucia, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Площадь 204 м²
€460,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в la Nucia, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€295,000
Таунхаус 3 спальни в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Таунхаус Расположен в тихом и знакомом районе, с видом на горы, недалеко от семейного парка,…
€225,750
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
€495,000
Вилла 6 спален в la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 484 м²
Продаётся дом в La Nucía в районе Bello horizonte. Общая площадь 484.00 м2, участок 950 м2, …
€580,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
€380,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом в la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Отдельно стоящий дом для любителей тишины и покоя.  Огромный участок земли в окружении …
€459,000
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Дом находится в хорошем состоянии и предлагает хорошие возможности для использования в качес…
€549,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Красивый таунхаус с 6 спальнями и видом на море в Ла Нусии. Дом распределен на 2 уровнях. На…
€265,000
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с кладовой в la Nucia, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с кладовой
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла  в тихом, престижном  районе города Ла Нусия. 10 мин на машине к пляжу.…
€549,000
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