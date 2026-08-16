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Дома в Ла-Нусии, Испания

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виллы
71
таунхаусы
21
141 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Эта вилла была спроектирована так, чтобы максимизировать наслаждение её просторными помещени…
$680,216
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Ла Нусии, на высоком месте, откуда открываются …
$1,03 млн
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл …
$531,956
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$620,387
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Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в La Nucia.Комплекс за…
$530,829
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с большим участком, частным бассейном и уникальным художественн…
$1,88 млн
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Роскошный оазис спокойствия в Ла-Нусии — виллы с собственным бассейном.Vila Natura — это экс…
$716,622
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Новый комплекс из 7 вилл в Ла-Нусии Откройте для себя эти потрясающие новые виллы в Ла-…
$681,947
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$536,208
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Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя этот великолепный современный шале, расположенный в привилегированном мест…
$999,804
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 4
Живописные отдельные виллы с видом на море в Ла-Нусии, Аликанте Эти элегантные виллы располо…
$698,860
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Дом 6 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 6 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Новая шикарная вилла в три этажа от застройщика находится в городе Ла Нусия.Вилла общей площ…
$1,48 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Расположенная в очаровательном городке Ла-Нусия, эта вилла предлагает привилегированную обст…
$1,53 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
В Ла-Нусии (Аликанте) открывается новая возможность насладиться эксклюзивным уголком Средизе…
$518,973
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Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Этаж 4/4
Элегантные виллы с частными бассейнами и террасами на крыше в Ла-Нусии, Аликанте Эти исключи…
$1,25 млн
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Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Представляем отдельную виллу в два этажа в новом жилом комплексе с шикарными видами в La Nuc…
$537,467
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Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Нусии, на высоте, которая предлагает потряс…
$917,118
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Вилла в районе La Nucia Convent De Les Montjes, 160 м. поверхности, 30 м2 террасы, 5000 м. о…
$610,278
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Здесь мы видим двухэтажную виллу в Ла-Нусия. Сам дом расположен на двух этажах. На первом…
$501,365
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Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Откройте для себя гармонию, свет и уют, которые предлагает AMIRAL — жилой комплекс из 24 нез…
$884,303
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075129 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$604,771
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Дом 6 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 6 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
$853,291
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Расположенные в очаровательном местечке Ла-Нуcия, эти эксклюзивные виллы предлагают утонченн…
$1,26 млн
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Дом 6 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 6 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
$853,291
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Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Представляем дом в городе La Nucia. Дом площадью 200 кв.м. состоит из трех уровней. В доме е…
$633,402
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Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Нусии, на возвышенности, которая предлагает…
$786,792
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Новая квартира по непревзойденной цене. Построена с использованием материалов и отделки высш…
$691,882
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Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Нусии, на возвышенности, откуда открываются…
$882,761
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Эксклюзивные новые виллы с частным бассейном и гаражом в Ла-Нусия Откройте для себя этот э…
$697,125
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 8 независимы…
$749,539
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