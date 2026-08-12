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Дома в Malaga, Испания

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1038
Эстепона
479
Сан-Педро-Алькантара
454
Фуэнхирола
105
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3 199 объектов найдено
Дом 4 спальни в Михас, Испания
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Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 159 м2. Компани…
$604,732
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Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 145 м2. К…
$1,39 млн
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Дом 4 спальни в Casares, Испания
Дом 4 спальни
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Касаресе. 4 кровати · 4 ванны · построено 528 м2. Компания …
$4,85 млн
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Дом 5 спален в Periana, Испания
Дом 5 спален
Periana, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Кортихо Бланко. 5 кровать · 4 ванны · построено 438 м2. Ком…
$3,00 млн
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Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Марбелье - Пуэрто Банус. 7 кровать · 3 ванны · 401 м2 постр…
$2,77 млн
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Дом 2 спальни в Малага, Испания
Дом 2 спальни
Малага, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Málaga Centro. 2 кровати · 1 ванна · 71 м2 построен. Компа…
$403,924
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Дом 3 спальни в Artola, Испания
Дом 3 спальни
Artola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Артоле. 3 кровать · 3 ванна · 148 м2 построено. Компания M…
$745,518
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Дом 2 спальни в Casares, Испания
Дом 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Гауцине. 2 кровать · 1 ванна · построено 60 м2. Компания M…
$287,805
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Дом 4 спальни в Benahavis, Испания
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Бенахависе. 4 кровати · 3 ванны · построено 289 м2. Компан…
$1,38 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Дом 4 спальни в Benahavis, Испания
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Истане. 4 кровати · 3 ванны · построено 209 м2. Компания M…
$981,310
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Дом 3 спальни в Manilva, Испания
Дом 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Манильве. 3 кровать · 2 ванны · 198 м2 построено. Компания…
$877,514
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Дом 5 спален в Manilva, Испания
Дом 5 спален
Manilva, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
5-комнатная вилла на продажу в Манильве. 5 кровать · 4 ванны · 180 м2 построено. Компания MU…
$685,395
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Дом 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Вилла с 2 спальнями на продажу в Ла Кампана. 2 кровать · 1 ванна · построено 67 м2. Компания…
$485,454
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Дом 5 спален в Фуэнхирола, Испания
Дом 5 спален
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Лос-Пакосе. 5 кровать · 3 ванны · 327 м2 построено. Компани…
$1,13 млн
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Дом 3 спальни в Manilva, Испания
Дом 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
3-комнатная вилла на продажу в Манильве. 3 кровать · 3 ванна · построено 207 м2. Компания MU…
$565,162
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 2 ванны · 100 м2 построено. К…
$825,160
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Дом 4 спальни в Benalmadena, Испания
Дом 4 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Санта-Кларе. 4 кровать · 3 ванны · построено 220 м2. Компа…
$1,21 млн
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Дом 5 спален в Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Бенахависе. 5 кровать · 5 ванна · 407 м2 построено. Компани…
$4,91 млн
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 539 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 6 кровать · 6 ванна · построено 539 м2. Ко…
$4,91 млн
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Дом 3 спальни в Bel Air, Испания
Дом 3 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Канцеладе. 3 кровать · 2 ванны · 122 м2 построено. Компани…
$635,043
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Дом 6 спален в Benahavis, Испания
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 038 м²
Вилла с 6 спальнями для продажи в Параисо Альто. 6 кровать · 8 ванна · 1038 м2 построена. Ко…
$4,62 млн
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Дом 2 спальни в Alcaucin, Испания
Дом 2 спальни
Alcaucin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
2-комнатная вилла на продажу в Валле-дель-Соль. 2 кровать · 1 ванна · 80 м 2 постройки. Комп…
$1,79 млн
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Кампо Михас. 3 кровати · 4 ванны · 358 м2 построена. Компан…
$1,62 млн
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Дом 4 спальни в Artola, Испания
Дом 4 спальни
Artola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Марбесе. 4 кровати · 3 ванны · 125 м2 построено. Компания …
$865,726
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Эль Чапаррал. 3 кровати · 3 ванны · 293 м2 построено. Компа…
$1,15 млн
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Дом 6 спален в Малага, Испания
Дом 6 спален
Малага, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 120 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Малаге Сьюдад. 6 кровать · 3 ванны · построено 1120 м2. Ком…
$1,44 млн
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Дом 4 спальни в Михас, Испания
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 292 м2. Компани…
$670,387
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Дом 2 спальни в Михас, Испания
Дом 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Ривьера-дель-Соль. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построен. …
$692,384
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