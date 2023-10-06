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Дома в Malaga, Испания

Марбелья
157
Estepona
91
Фуэнхирола
28
Velez-Malaga
6
Rincon de la Victoria
3
Нерха
3
573 объекта найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 ванная к…
€850,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ТАУНХАУС В ELVIRA BAJATownhouse в нижней части Эльвирии, также известный как Ricmar, недалек…
€479,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 5
Площадь 337 м²
Вилла на продажу в Atalaya, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет и ха…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Апартамент на продажу в Costalita, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн …
€475,000
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Manilva, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продажа - CASA ADOSADO  410,000€ Отличное предложение для инвестиций в аренду, с солне…
€410,000
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 824 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 4 спальня, 5 ванная, 1 туалет,…
€2,40 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Площадь 550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
НОВОЕ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯLOMAS DEL VIRREY - это жилой комплекс роскошных вилл в современном …
€4,20 млн
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕЭтот красивый современный шедевр, расположенный на тихой частной …
€5,25 млн
Вилла 7 спален в Benahavis, Испания
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМHerrojo 79 — это современная и роскошная вилла, расположен…
€5,85 млн

Типы недвижимости в Malaga

виллы
коттеджи
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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