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Продажа домов в San Pedro Alcantara, Испания

виллы
31
таунхаусы
17
дуплексы
6
88 объектов найдено
Таунхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Большой таунхаус в урбанизации Альтос-дель-Родео в Нуэва-Андалусия всего в нескольких минута…
$553,618
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Элегантный таунхаус — динамичный жилой оазис Расположенный в востребованной урбанизации Тир…
$1,12 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отремонтированный таунхаус рядом с гольф-полем Лос Наранхос расположен в безопасном охраняем…
$607,166
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Дуплекс 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя дом своей мечты в этом великолепном дуплексе, расположенном в престижной у…
$953,019
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ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Spacious, fully refurbished family home situated in an unbeatable location, next to the bull…
$3,82 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
$3,57 млн
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Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Изысканно отремонтированный таунхаус, расположенный в самом сердце Нуэва-Андалусии, в районе…
$1,32 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Вилла построена на большом участке земли в престижной зоне Новая Андалусия. На прилегающей т…
$3,18 млн
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Дом 6 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 6 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Откройте потрясающий пример современной элегантности с прикосновением южного испанского очар…
$3,53 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Вилла Los Limoneros — это впечатляющая современная недвижимость, расположенная в Las Brisas …
$7,60 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 023 м²
Откройте для себя Виллу Мария, роскошную жемчужину в сердце Новой Андалусии, Марбелья. Эта в…
$7,06 млн
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Дуплекс 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представьте себя в потрясающей двухуровневой квартире-дуплексе в Нуэва-Андалусии, Марбелья. …
$651,323
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новинка на рынке!!! Мы представляем эту замечательную виллу в эксклюзивном районе Гвадалмина…
$905,715
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Дом 7 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 7 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Введение AVA Виллы, бутик-коллекция из пяти совершенно новых обособленных и полузапертых дом…
$2,65 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Дуплекс 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Эксклюзивный дуплекс с панорамными видами в Сеньорио-де-Алоха, Нуэва-Андалусия Откройте для…
$701,929
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Вилла, Guadalmina Baja, Costa del Sol. 8 Спальные комнаты, 7 Ванные комнаты, Площадь 565 m²,…
$1,80 млн
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Дом 6 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 6 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Всего в нескольких минутах ходьбы от услуг и ресторанов, включая супермаркет. Большой коммер…
$3,75 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Обнаружите свое последнее святилище в этой изысканной 4-комнатной, 4-местной вилле, располож…
$2,76 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 9 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 9 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Расположенная в тупике тихой улицы, эта великолепная вилла площадью 1700 м2 доступна по вели…
$13,19 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В СЕРДЦЕ НОВОЙ АНДАЛУСИИОткройте для себя виллу P, архитектурный шедевр в Н…
$7,23 млн
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Дом 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Расположенная в престижном районе Ла Серкилья, эта вилла олицетворяет собой роскошь. С элеме…
$4,97 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 545 м²
Villa Blue Lagoon is a boutique 5* villa set in Aloha only minutes away from Puerto Banus. I…
$4,01 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Расположенная в Сан-Педро-де-Алькантара, на побережье Коста-дель-Соль, эта вилла представляе…
$1,10 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 528 м²
This wonderful villa on the Costa del Sol coast consists of three floors, the basement focus…
$1,84 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Непревзойденный таунхаус с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в престижном районе Алоха, Нова…
$2,15 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный таунхаус с 2 спальнями в Нуэва Андалусия, Марбелья — идеально подходит для семей, э…
$476,756
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 4 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Villa Roma is a stunning fully renovated modern villa nestled in the heart of the Golf Valle…
$4,27 млн
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Дом 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
(EN) Welcome to our new listing in San Pedro de Alcántara beachside. Location - just a few m…
$679,945
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В продаже представлен элегантный угловой таунхаус с 4 спальнями в одной из самых прекрасных…
$1,38 млн
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Дом 6 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 6 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в комплексе из 5 новых роскошных вилл, эта вилла расположена на повышении в пр…
$6,07 млн
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