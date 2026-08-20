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Дома в Мадриде, Испания

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виллы
5
7 объектов найдено
Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Эта квартира расположена на втором этаже классического здания 1920-х годов постройки, на ули…
$1,19 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 156 м²
Построенная в 1973 году, эта квартира на четвертом этаже с видом на улицу расположена в одно…
$2,70 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль …
$2,56 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из луч…
$2,51 млн
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Дом 3 комнаты в Мадрид, Испания
Дом 3 комнаты
Мадрид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Откройте для себя уникальную жемчужину в старом городе Альтеа! Этот очаровательный дом сочет…
$394 670
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Дом 6 комнат в Мадрид, Испания
Дом 6 комнат
Мадрид, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
🏡 Новый угловой таунхаус с видом на море – Balcón de FinestratОткройте для себя этот потряса…
$545 573
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всего…
$2,88 млн
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Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

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