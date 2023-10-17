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Дома в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

виллы
109
бунгало
23
таунхаусы
7
160 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€239,900
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€194,900
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€174,900
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
2-х этажная вилла в Сан-Мигель-де-Салинас. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные ко…
€443,470
Дом 4 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Представляем вам виллу в современном стиле в Сан-Мигель-де Салинас. Вилла в два этажа площад…
€198,150
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями (3 или 4 ванными комнатами…
€499,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями (3 или 4 ванными комнатами…
€569,900
Бунгало 2 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже с садом в San Miguel de las Salinas. San Miguel d…
€169,900
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Новое бунгало в San Miguel de las SalinasБунгало, расположенное на верхнем этаже, имеет собс…
€225,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Роскошные Отдельные Виллы в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Дома расположены в Сан-Мигел…
€619,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Отдельная Вилла с Индивидуальным Бассейном на Популярном Гольф-Курорте Кампоамор Роскошная в…
€995,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отдельная Вилла с Индивидуальным Бассейном на Популярном Гольф-Курорте Кампоамор Роскошная в…
€810,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Роскошные Отдельные Виллы на Участке Площадью 1000 м² в Эксклюзивном Курорте в Сан-Мигель-де…
€1,15 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Отдельные Виллы Под Ключ в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Средиземноморские виллы наход…
€218,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Отдельные Виллы Под Ключ в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Средиземноморские виллы наход…
€224,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Недорогие Готовые Дома в Средиземноморском Стиле с 2 или 3 Спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас…
€168,000
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, р…
€649,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с Investment в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с Investment
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Виллы на продажу в Сан Мигель де Салинас, Коста Бланка Этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
€649,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с садом, с кладовой в Las Escalericas, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с садом, с кладовой
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Уютная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Лас-Филипинас, Ориуэла Коста. Идеально по…
€235,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€565,000
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Bellavista - это жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, располо…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€565,000
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€675,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€360,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Lift в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Lift
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл и дизайнерских бунгало, расположенный в Ciudad d…
€360,000
Бунгало 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Бунгало 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся бунгало в San Miguel de Salinas в районе Residencial los Flamencos. Общая площадь …
€249,000
Вилла 4 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 4 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 83.00 м2, вилла 2002 год…
€184,900
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