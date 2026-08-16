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Дома в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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виллы
87
бунгало
77
таунхаусы
10
230 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые отдельно стоящие виллы в Сан-Мигель-де-Салинас. …
$496,734
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами &…
$324,903
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в самом сердце престижного Сан-Мигель-де-Салинас, этот прекрасно отремонтирова…
$230,013
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It Is RealtyIt Is Realty
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Комплекс расположен в одном из районов с лучшими видами, самом красивом, зеленом и тихом Сан…
$390,913
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Дом 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Погрузитесь в мир изысканной элегантности и вечного очарования с этими новыми 42 отдельно ст…
$496,897
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Дом 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Представляем вам дом в Сан-Мигель-де Салинас в два этажа площадью 120 кв.м. состоит из:трех …
$300,519
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TekceTekce
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый ж…
$282,839
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгало…
$394,155
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Удивительная вилла с большой террасой, частным бассейном, солярием и садом рядом с полем для…
$441,750
НДС
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Современная новая вилла с открытым видом в Ciudad de las Comunicaciones, Сан-Мигель-де-Салин…
$871,205
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые виллы с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, кухн…
$737,252
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Расположенный в привилегированном природном окружении, этот современный жилой комплекс в Сан…
$302,971
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Дом 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Впечатляющие недавно построенные виллы предлагают варианты с 3 спальнями, каждая из которых …
$728,181
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Современные, недавно построенные бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 3 общими бассейнами Сред…
$243,753
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная вилла с панорамным видом на море — Benissa, Costa Blanca  Расположенная в одн…
$5,28 млн
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой на крыше, расположе…
$420,954
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые отдельно стоящие виллы в Сан-Мигель-де-Салинас. …
$495,172
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Дом 5 комнат в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 5 комнат
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в эту исключительную недавно построенную роскошную виллу в Residencial Bell…
$1,15 млн
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Бунгало 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
$529,040
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Это группа дизайнерских отдельно стоящих вилл, состоящая из четырех этапов. Построенные на у…
$1,02 млн
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Дом 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Представляем вам это впечатляющее бунгало с 2 спальнями на одном уровне, с солярием на крыше…
$277,402
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Дом 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
$716,764
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Это группа дизайнерских отдельно стоящих вилл, состоящая из четырех этапов. Построенные на у…
$733,950
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
$739,375
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый жи…
$286,055
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас – природа, гольф и комфорт Откройте для себя новый ж…
$284,027
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в городе San Miguel de Salinas, в районе "La Cañada", этот эксклюзивный компле…
$295,896
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Дом 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
$1,11 млн
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Дом 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Впечатляющие новые виллы предлагают варианты с 3 спальнями, каждая из которых оснащена собст…
$1,44 млн
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Бунгало 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в городе San Miguel de Salinas, в районе "La Cañada", этот эксклюзивный компле…
$281,794
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