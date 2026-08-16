Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сан-Педро-дель-Пинатар
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

;
виллы
49
бунгало
126
таунхаусы
20
251 объект найдено
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Новые виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар с частным бассейном Современный дизайн и отличное рас…
$614,425
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Уникальная возможность! Меблированный и оборудованный современный полудом вилла с 3 спальням…
$462,221
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Эксклюзивные бунгало новой постройки с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар О…
$341,650
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
$420,843
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, недалеко от пляжа Средиземно…
$366,877
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Погрузитесь в новый формат жизни, где инновации и дизайн объединяются, создавая по-настоящем…
$444,884
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный комплекс новостроек в Сан-Педро-дель-Пинатар, одном из с…
$439,220
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$346,637
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар – роскошь и природа у моря Выгодное расположение ря…
$349,736
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Эксклюзивное предложение — современные кварталы из четырех новых домов, расположенные в жило…
$565,207
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Откройте для себя эксклюзивный комплекс отдельных вилл, расположенных в тихом жилом районе С…
$491,233
Оставить заявку
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные…
$440,848
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Таунхаус с 2 спальнями у моря в Эль-Мохон, Мурсия, с солярием и частной парковкой Этот таунх…
$341,377
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Рады представить новый жилой комплекс, расположенный в очаровательном городе Сан-Хавьер в ре…
$315,429
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Совершенно НОВАЯ и ГОТОВАЯ к въезду, современная и современная ВИЛЛА с 3 спальнями, одной на…
$456,558
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$311,962
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию бутик-резиденций на Коста-Калида, всего в 600 метра…
$375,533
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Современные бунгало в нескольких шагах от моря на юге Коста-Бланки. Новый жилой комплекс соз…
$319,012
Оставить заявку
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Расположенная в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эта эксклюзивная коллекция из …
$513,146
Оставить заявку
Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эти таунхаусы предлагают уника…
$438,192
Оставить заявку
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Расположенные в очаровательном городке Сан-Педро-дель-Пинатар, эти отдельные дома предлагают…
$563,884
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые бунгало в Ло Паган: современная жизнь рядом с пляжем Привилегированное расположение в…
$302,278
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало на продажу в Ло-Паган рядом с пляжем и пристанью для яхт Современный жилой ко…
$328,899
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar Бунгало площадью 80 кв. м. находится на нижн…
$261,619
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, недалеко от пляжа Ср…
$371,124
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Откройте для себя уникальный проект современных отдельно стоящих вилл, расположенных в одном…
$936,174
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Откройте для себя уникальный проект современных отдельно стоящих вилл, расположенных в одном…
$947,733
Оставить заявку
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые бунгало с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивные бутик-резид…
$380,785
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс апартаментов, расположенный в очаровательном городе С…
$260,065
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 5 комнат
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Отдельные виллы с 4 спальнями и личным бассейном на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар Эти вил…
$1,02 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти