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124 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
116 м²
Эти просторные виллы были тщательно спроектированы, чтобы обеспечить идеальный индивидуальны…
€280,000
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Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
107 м²
1/1
Представляем комфортабельную виллу Bella Salina в городе Santiago de la Ribera.Прекрасный ку…
€439,900
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
124 м²
Смежные Дома с 3 Спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар В домах есть частный бассейн и закрытая …
€329,000
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Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
113 м²
2
Представляем комфортабельный дуплекс в городе Santiago de la Ribera. Комплекс состоит из 11 …
€409,000
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Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
200 м²
2
Представляем комфортабельную виллу в городе Santiago de la Ribera. Прекрасный курортный горо…
€419,900
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€289,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
170 м²
Просторные Отдельные Виллы в Отличном Месте на Коста-Калида Виллы расположены в популярном р…
€499,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
115 м²
2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€400,000
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€320,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида…
€307,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
108 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Современные отде…
€380,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Собственными Бассейнами в Сантьяго-де-ла-Рибера, Сан-Хавьер …
€370,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
6
3
325 м²
Современная Вилла с 4 Спальнями и Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Роскошная…
€1,20 млн
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
115 м²
2
Современные Таунхаусы с 3 Спальнями в Сан-Педро на Побережье Коста-Калида Современные таунха…
€208,000
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Таунхаус 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
126 м²
2
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
€247,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с terrassa, с chicken furniture
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
115 м²
Двухквартирная резиденция с 3 спальнями с современным и элегантным дизайном, расположенная в…
€207,500
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
132 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Дома с 3 комнатами расположены на 2 этажах.…
€455,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
110 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия 9 домов с парковочным местом на участке. До…
€355,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
113 м²
Дуплекс в 100 м от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Второй этап жилой недвижимости, сост…
€405,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
116 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, расположенный в Сан-Педро-дель-Пинатар, на побе…
€289,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
136 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
€445,900
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Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
97 м²
Индивидуальные виллы в Altona Golf, Мурсия, Коста Калида Эксклюзивная резиденция, расположен…
€395,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
€395,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
104 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
€419,900
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
115 м²
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
€399,950
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
109 м²
Комплекс из 14 независимых вилл, расположенных в Сантьяго-де-ла-Рибера на побережье Коста-Ка…
€370,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
94 м²
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
€319,950
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Бунгало 2 спальни с террасой, с отоплением, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
74 м²
€239,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
126 м²
Виллы в Ло Ромеро Гольф, Пилар де ла Орадада, Коста Бланка Эти частные дома на участках 265м…
€399,000
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