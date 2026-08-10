Испания, наряду с Италией, выделяется протяженной береговой линией и комфортным климатом. Марбелья — один многих из муниципалитетов, расположенных прямо на побережье Коста-дель-Соль, которые делают ставку на иностранных покупателей.
Особенности покупки домов и вилл в Марбелье
В Марбелье представлены виллы, таунхаусы, коттеджи и дуплексы с придомовой территорией, бассейнами и панорамными видами на Средиземное море или горы Сьерра-Бланка. Средняя доходность инвестиционной недвижимости составляет до 7% годовых.
Другие особенности домов в Марбелье:
- Энергоэффективность и экология. С 2022 года застройщики Марбельи обязаны предоставлять сертификаты энергоэффективности (A–G) для новых домов.
- Юридические нюансы. Покупка требует получения NIE и проверки юридической чистоты объекта через нотариуса.
- Акцент на иностранцев. Продажа домов в Марбелье для иностранцев осуществляется через специализированные агентства с англоязычным сервисом.
Цены на дома в Марбелье
Стоимость дома в Марбелье зависит от расположения, типа недвижимости и близости к морю или гольф-полям. Например, вилла в районе Sierra Blanca с видом на море и площадью 600 м² обойдется в €5–10 млн, а таунхаус в Эльвирии — €400,000–€800,000. Дома у моря в Марбелье, особенно на первой линии, остаются самыми наиболее дорогими в районе.
Средняя цена домов в Марбелье
|Тип недвижимости
|
Средняя цена за м²
|
Средняя стоимость объекта (€)
|Виллы
|€3200–€5500
|€1,200,000–€35,000,000
|Коттеджи
|€2900–€4200
|€600,000–€2,500,000
|Таунхаусы
|€2600–€3800
|€350,000–€1,800,000
|Шале
|€3300–€4800
|€900,000–€3,500,000
|Дуплексы
|€2800–€4000
|€450,000–€1,500,000
|Бунгало
|€2700–€3700
|€400,000–€1,200,000
|Дома у моря
|€3800–€6500
|€1,800,000–€60,000,000
Популярные районы Марбельи для покупки дома
Муниципалитет Марбелья трудно назвать бюджетным, так как тут наиболее популярны районы вроде Золотой Мили (Golden Mile), стоимость недвижимости в которой начинается от €1,5 млн.
Вторая по популярности Нуэва Андалусия близка к полям для гольфа, из-за чего цены за м² начинаются от €3552. Таунхаусы продаются в среднем от €350,000.
Другие популярные варианты:
- Эльвирия. Район с огромными супермаркетами, международными школами и пляжами, отмеченными Голубым флагом. Цены на виллы начинаются от €800,000, на таунхаусы — от €300,000.
- Сан-Педро-де-Алькантара. Спокойный район, который из-за цен от €500,000 больше по карману среднему классу.
- Лос-Монтерос. Эксклюзивная зона с виллами у моря (от €2 млн) и прямым доступом к пляжу Playa de Los Monteros. Подходит для тех, кто ищет роскошное жилье.