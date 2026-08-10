Испания, наряду с Италией, выделяется протяженной береговой линией и комфортным климатом. Марбелья — один многих из муниципалитетов, расположенных прямо на побережье Коста-дель-Соль, которые делают ставку на иностранных покупателей.

Особенности покупки домов и вилл в Марбелье

В Марбелье представлены виллы, таунхаусы, коттеджи и дуплексы с придомовой территорией, бассейнами и панорамными видами на Средиземное море или горы Сьерра-Бланка. Средняя доходность инвестиционной недвижимости составляет до 7% годовых.

Другие особенности домов в Марбелье:

Энергоэффективность и экология. С 2022 года застройщики Марбельи обязаны предоставлять сертификаты энергоэффективности (A–G) для новых домов.

С 2022 года застройщики Марбельи обязаны предоставлять сертификаты энергоэффективности (A–G) для новых домов. Юридические нюансы. Покупка требует получения NIE и проверки юридической чистоты объекта через нотариуса.

Покупка требует получения NIE и проверки юридической чистоты объекта через нотариуса. Акцент на иностранцев. Продажа домов в Марбелье для иностранцев осуществляется через специализированные агентства с англоязычным сервисом.

Цены на дома в Марбелье

Стоимость дома в Марбелье зависит от расположения, типа недвижимости и близости к морю или гольф-полям. Например, вилла в районе Sierra Blanca с видом на море и площадью 600 м² обойдется в €5–10 млн, а таунхаус в Эльвирии — €400,000–€800,000. Дома у моря в Марбелье, особенно на первой линии, остаются самыми наиболее дорогими в районе.

Средняя цена домов в Марбелье

Тип недвижимости Средняя цена за м² Средняя стоимость объекта (€) Виллы €3200–€5500 €1,200,000–€35,000,000 Коттеджи €2900–€4200 €600,000–€2,500,000 Таунхаусы €2600–€3800 €350,000–€1,800,000 Шале €3300–€4800 €900,000–€3,500,000 Дуплексы €2800–€4000 €450,000–€1,500,000 Бунгало €2700–€3700 €400,000–€1,200,000 Дома у моря €3800–€6500 €1,800,000–€60,000,000

Популярные районы Марбельи для покупки дома

Муниципалитет Марбелья трудно назвать бюджетным, так как тут наиболее популярны районы вроде Золотой Мили (Golden Mile), стоимость недвижимости в которой начинается от €1,5 млн.

Вторая по популярности Нуэва Андалусия близка к полям для гольфа, из-за чего цены за м² начинаются от €3552. Таунхаусы продаются в среднем от €350,000.

Другие популярные варианты: