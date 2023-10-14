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155 объектов найдено
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Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
389 м²
3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
4
758 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
656 м²
2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
5
5
752 м²
3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4
3
ТАУНХАУС В ELVIRA BAJATownhouse в нижней части Эльвирии, также известный как Ricmar, недалек…
€479,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
4
333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
8
550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
8
6
931 м²
4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
6
НОВОЕ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯLOMAS DEL VIRREY - это жилой комплекс роскошных вилл в современном …
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
5
ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕЭтот красивый современный шедевр, расположенный на тихой частной …
€5,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4
4
ВИЛЛА В ДОЛИНЕ ГОЛЬФАДобро пожаловать в Auriga 5, роскошную виллу в самом сердце долины голь…
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4
4
КОТТЕДЖ В ЗАКРЫТОЙ УРБАНИЗАЦИИ.Celeste 11 — красивый недавно построенный современный двухква…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4
6
Absolute Banus - это роскошный жилой проект с 5 независимыми виллами, расположенный в одном …
€3,15 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
6
6
555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален
Марбелья, Испания
9
9
SPECTACULAR LUXURY VILLA С ВИДОМ НА МОРЕ Эта вилла выделяется как один из лучших отелей на ж…
€17,00 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
201 м²
5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
4
408 м²
2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
7
5
550 м²
3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
5
828 м²
3
Отдельные Виллы с Низким Уровнем Энергопотребления в Марбелье, Коста-дель-Соль, Среди Зелени…
€4,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
5
5
335 м²
2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями Рядом с Пляжем в Марбелье Предлагаемая на продажу отдельно …
€2,79 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
5
235 м²
3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,82 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
217 м²
3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
10
9
1 150 м²
2
Дом с Современным Дизайном Рядом с Пляжем в Нуэва Андалусия Потрясающий роскошный дом распол…
€10,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Марбелья, Испания
5
5
230 м²
1
Шикарные Виллы с Видом на Природу в Марбелье, Коста-дель-Соль Новый проект расположен в Нуэв…
€2,79 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
333 м²
2
Роскошная Вилла на Берегу Моря в Эксклюзивном Месте в Марбелье Эксклюзивный жилой комплекс н…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
7
6
921 м²
3
Великолепная Отдельная Вилла на Возвышенности в Марбелье Великолепная вилла расположена в му…
€6,99 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
7
7
1 033 м²
3
Роскошная Вилла Рядом с Полем для Гольфа в Эксклюзивном Районе Марбельи Вилла расположена в …
€13,50 млн
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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания
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