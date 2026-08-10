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Дома в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
459
1 044 объекта найдено
Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 6 кровать · 6 ванна · 300 м2 построено. Ко…
$1,61 млн
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 539 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 6 кровать · 6 ванна · построено 539 м2. Ко…
$4,91 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Алохе. 3 кровать · 2 ванны · 117 м2 построено. Компания MU…
$849,544
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Дом 5 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 5 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 358 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 5 кровать · 6 ванна · 358 м2 построено. Ко…
$3,45 млн
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
6-комнатный таунхаус на продажу в Гвадалмине Альта. 6 кровать · 4 ванны · 305 м2 построен. К…
$1,67 млн
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Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Сьерра-Бланке. 5 кровать · 4 ванны · построено 390 м2. Комп…
$7,51 млн
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Дом 4 спальни в Artola, Испания
Дом 4 спальни
Artola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Марбесе. 4 кровати · 3 ванны · 125 м2 построено. Компания …
$865,726
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,87 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Ла Кампана. 3 кровать · 2 ванны · 256 м2 построено. Компани…
$806,847
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Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Лас-Чапас. 3 кровати · 3 ванны · 260 м2 построена. Компания…
$1,55 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 145 м2. К…
$1,39 млн
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Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Энрике. 3 кровать · 5 ванна · 220 м2 построено. Компан…
$854,173
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Дом 8 спален в Ricmar, Испания
Дом 8 спален
Ricmar, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 547 м²
Вилла с 8 спальнями на продажу в Эль Росарио. 8 кровать · 7 ванна · 547 м2 построено. Компан…
$2,89 млн
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Дом 3 спальни в Artola, Испания
Дом 3 спальни
Artola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Артоле. 3 кровать · 3 ванна · 148 м2 построено. Компания M…
$745,518
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 515 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Лас-Брисасе. 6 кровать · 7 ванна · 515 м2 построено. Компан…
$5,35 млн
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Дом 4 спальни в Artola, Испания
Дом 4 спальни
Artola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Hacienda Las Chapas. 4 кровати · 4 ванны · 245 м2 построена…
$1,67 млн
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Дом 4 спальни в Ricmar, Испания
Дом 4 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Эльвирии. 4 кровать · 2 ванны · построено 185 м2. Компания …
$2,51 млн
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 6 кровать · 7 ванна · построено 680 м2. Ко…
$7,47 млн
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Дом 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
4-комнатная вилла на продажу в Гвадалмине Альта. 4 кровати · 4 ванны · 221 м2 построена. Ком…
$3,00 млн
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Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Марбелье - Пуэрто Банус. 7 кровать · 3 ванны · 401 м2 постр…
$2,77 млн
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Дом 8 спален в Марбелья, Испания
Дом 8 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 608 м²
Вилла с 8 спальнями на продажу в Ojén. 8 кровать · 8 ванная · 608 м2 построена. Компания MUS…
$1,39 млн
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Дом 9 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 9 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
9-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 9 кровать · 4 ванны · построено 333 м2. К…
$1,67 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 409 м2. Ко…
$5,19 млн
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Дом 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 5 ванны · 413 м2 построено. Ко…
$3,39 млн
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Дом 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 5 ванны · 385 м2 построено. Ко…
$4,04 млн
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Дом 4 спальни в Ricmar, Испания
Дом 4 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Эльвирии. 4 кровать · 3 ванны · построено 234 м2. Компания …
$1,96 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
3-комнатная вилла на продажу в Гвадалмине Альта. 3 кровати · 2 ванны · 300 м2 построена. Ком…
$1,73 млн
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Дом 2 спальни в Ricmar, Испания
Дом 2 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Эльвирии. 2 кровать · 1 ванна · 95 м2 построено. Компания …
$483,233
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Дом 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Толоксе. 2 кровать · 1 ванна · 100 м2 построено. Компания …
$167,372
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Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
6-комнатный таунхаус на продажу в Монтеджаке. 6 кровать · 2 ванны · 276 м2 построено. Компан…
$167,372
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Типы недвижимости в Марбелье

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Испания, наряду с Италией, выделяется протяженной береговой линией и комфортным климатом. Марбелья — один многих из муниципалитетов, расположенных прямо на побережье Коста-дель-Соль, которые делают ставку на иностранных покупателей.

Особенности покупки домов и вилл в Марбелье

В Марбелье представлены виллы, таунхаусы, коттеджи и дуплексы с придомовой территорией, бассейнами и панорамными видами на Средиземное море или горы Сьерра-Бланка. Средняя доходность инвестиционной недвижимости составляет до 7% годовых. 

Другие особенности домов в Марбелье:

  • Энергоэффективность и экология. С 2022 года застройщики Марбельи обязаны предоставлять сертификаты энергоэффективности (A–G) для новых домов.
  • Юридические нюансы. Покупка требует получения NIE и проверки юридической чистоты объекта через нотариуса.
  • Акцент на иностранцев. Продажа домов в Марбелье для иностранцев осуществляется через специализированные агентства с англоязычным сервисом.

Цены на дома в Марбелье

Стоимость дома в Марбелье зависит от расположения, типа недвижимости и близости к морю или гольф-полям. Например, вилла в районе Sierra Blanca с видом на море и площадью 600 м² обойдется в €5–10 млн, а таунхаус в Эльвирии — €400,000–€800,000. Дома у моря в Марбелье, особенно на первой линии, остаются самыми наиболее дорогими в районе.

Средняя цена домов в Марбелье

Тип недвижимости

Средняя цена за м²

Средняя стоимость объекта (€)
Виллы €3200–€5500 €1,200,000–€35,000,000
Коттеджи €2900–€4200 €600,000–€2,500,000
Таунхаусы €2600–€3800 €350,000–€1,800,000
Шале €3300–€4800 €900,000–€3,500,000
Дуплексы €2800–€4000 €450,000–€1,500,000
Бунгало €2700–€3700 €400,000–€1,200,000
Дома у моря €3800–€6500 €1,800,000–€60,000,000

Популярные районы Марбельи для покупки дома

Муниципалитет Марбелья трудно назвать бюджетным, так как тут наиболее популярны районы вроде Золотой Мили (Golden Mile), стоимость недвижимости в которой начинается от €1,5 млн. 

Вторая по популярности Нуэва Андалусия близка к полям для гольфа, из-за чего цены за м² начинаются от €3552. Таунхаусы продаются в среднем от €350,000.

Другие популярные варианты:

  • Эльвирия. Район с огромными супермаркетами, международными школами и пляжами, отмеченными Голубым флагом. Цены на виллы начинаются от €800,000, на таунхаусы — от €300,000.
  • Сан-Педро-де-Алькантара. Спокойный район, который из-за цен от €500,000 больше по карману среднему классу.
  • Лос-Монтерос. Эксклюзивная зона с виллами у моря (от €2 млн) и прямым доступом к пляжу Playa de Los Monteros. Подходит для тех, кто ищет роскошное жилье.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Марбелье

Могут ли иностранцы купить дом в Марбелье?

Иностранцы могут свободно приобретать недвижимость после получения NIE (идентификационного номера иностранца) и проверки объекта через нотариуса. В 2024 году 38% сделок с недвижимостью в Марбелье совершали иностранцы, преимущественно из Великобритании, Скандинавии и ОАЭ.

Выгодно ли купить виллу в Марбелье под сдачу в аренду?

Аренда в Марбелье приносит доходность 5–8% годовых, особенно в Золотой Миле и Нуэва Андалусии. Например, вилла стоимостью €2 млн может приносить €10,000–€15,000 в месяц в высокий сезон (июнь–сентябрь)

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома в Марбелье?

Покупка недвижимости стоимостью от €500,000 давала право на «Золотую визу» до 3 апреля 2025 года, когда программу официально приостановили. Власти не исключали ее возобновления или перезапуска.

Где лучше всего жить в муниципалитете Марбелья?

Для семейного проживания подходят Сан-Педро-де-Алькантара и Эльвирия: тут расположены школы и детские сады, и в целом атмосфера спокойная. Если вас интересует люксовое жилье, то лучшие варианты — это Золотая Миля или Лос-Монтерос.

Сколько стоит жизнь в Марбелье?

Средние расходы на семью из двух человек составляют €2800–€4000 в месяц, включая аренду в €1500–€2500, питание (€500–€800) и коммунальные услуги (€150–€300). Обслуживание виллы (бассейн, сад, охрана) добавляет €1000–€5000 в месяц в зависимости от площади.

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