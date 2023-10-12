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Дома в Аликанте, Испания

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55 объектов найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Отличная вилла в Деэса-де-Кампоамор. До моря 800м.   Хотите получить консультацию? …
€1,25 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 174 м²
€235,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аликанте, Испания
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Торре-де-Ла-Орадада – это престижное место на побережье Коста-Бланка, находящееся рядом с та…
€3,45 млн
Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Вилла в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
€350,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Большой салон с американской кухней, 3 спальни, 3 ванные ком…
€477,999
Дом 5 спален с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 2
Строящиеся Виллы на Продажу в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы в Сан-Хуане, Аликанте, оборудованы …
€640,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Виллы с Частными Бассейнами и Садами в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы расположены в Сан-Хуане, р…
€440,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2
Строящиеся Виллы на Продажу в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы в Сан-Хуане, Аликанте, оборудованы …
€545,000
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/2
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами Рядом с Морем в Сан-Хуане, Аликанте Виллы расположены в…
€655,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Дом 3 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
€1,98 млн
Вилла 6 спален с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Аликанте, Испания
Вилла 6 спален с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Продается вилла в Вистаэрмосе, Аликанте Эта величественная вилла 769 м2 построена на участке…
€1,69 млн
Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 250 м²
Казамайор приглашает вас посетить этот очаровательный уголок в Кабо-де-лас-Уэртас, самом пре…
€680,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 4
€275,000
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio в Аликанте, Испания
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
Площадь 345 м²
€1,30 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 256 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 255 m2 built…
€980,000
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio в Аликанте, Испания
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
Площадь 155 м²
Magnificent villa for sale in Rebolledo, living room with fireplace, kitchen equipped with o…
€535,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 410 м²
Magnificent villa for sale in Moralet, 1,355 m2 plot, built area of 410 m2, house on two hei…
€395,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 258 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa to reform, consisting of 257 m2 built of housi…
€985,000
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 687 м²
Casamayor presents you with this magnificent modern style chalet with elegant typical Medite…
€1,95 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 336 м²
For sale fabulous brand new villa with 336 m2 built, 3 bedrooms and 2 bathrooms, located on …
€790,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Property with three different components, 7 bedrooms, 3 kitchens, 5 bathrooms and 1 toilet, …
€590,000
Шале с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Шале с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественная конструкция, которая стоит на тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на набережной …
€7,00 млн

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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