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Дома в Аликанте, Испания

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виллы
16
таунхаусы
12
дуплексы
3
60 объектов найдено
Дом 6 комнат в Аликанте, Испания
Дом 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Откройте для себя дом своей мечты на курортном пляже Плайя-де-Сан-Хуан в Аликанте. Этот потр…
$1,10 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Дом 3 спальни в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Аликанте. Это изысканное свойство охватывает…
$557,497
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Дом 3 комнаты в Аликанте, Испания
Дом 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Откройте для себя свой дом мечты в этой изысканной вилле, которая предлагает идеальное сочет…
$553,648
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,30 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$337,782
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Дом 4 комнаты в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Продаётся отдельный шале, расположенное напротив гольф-поля, HOY 4. Шале находится на частно…
$1,10 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Таунхаусы и сдвоенные дома новой постройки в Кабо-де-лас-Уэртас, Аликанте Элитные д…
$1,34 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 212 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам этот эксклюзивный дуплекс для продажи с видом на мор…
$895,642
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Дом 6 комнат в Аликанте, Испания
Дом 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Площадь участка: 1,650 м² | Строительная площадь: 500 м²Спальни: 5 основных + 1 в гостевом д…
$1,50 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представл…
$1,33 млн
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Дом 4 спальни в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
14 двухквартирных домов на одну семью с 4 и 5 спальнями, с подвалом в подвале, на первом эта…
$1,33 млн
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Дом в Аликанте, Испания
Дом
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эксклюзивная вилла в Кальпе, Аликанте с частным бассейном и прайм-локацией Эта роскошная вил…
$1,16 млн
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Дом 3 комнаты в Аликанте, Испания
Дом 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя свой мечтанный дом в этой изысканной вилле, предлагающей идеальное сочетан…
$553,648
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 204 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,32 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Плая-де-Сан-Хуан - это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Песчаный пляж шириной в …
$1,61 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
Снижена стоимость для быстрой продажи ! Продажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местона…
$5,70 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Дом 4 комнаты в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
Цена по запросу
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 224 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,41 млн
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Дом 6 комнат в Аликанте, Испания
Дом 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Откройте для себя дом своей мечты на райском пляже Сан-Хуан в Аликанте. Этот впечатляющий от…
$1,10 млн
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус 6 комнат в Аликанте, Испания
Таунхаус 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Откройте для себя дом своей мечты на райском пляже Сан-Хуан в Аликанте. Этот впечатляющий от…
$1,21 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$372,725
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Плая-де-Сан-Хуан - это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Песчаный пляж шириной в …
$1,85 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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