Провинция Валенсия вытянулась вдоль восточного побережья Средиземного моря. Это регион с богатой историей и мягким средиземноморским климатом — лучшими условиями для привлечения туристов со всего света. В Валенсии можно купить дом для постоянного проживания, отдыха или инвестиций благодаря устойчивому спросу на жилье со стороны иностранцев.
Особенности покупки домов и вилл в Валенсии
Продажа домов в Валенсии, как и вилл, растет с каждым годом. Испания в целом привлекает много иностранцев, которые устали от пасмурной погоды Англии и северной части Германии, поэтому часто выбирают именно средиземноморское побережье для покупки жилья.
Ключевые аспекты покупки дома в Валенсии:
- Юридическая прозрачность. Для покупки требуется NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется в консульстве Испании или местной полиции за 1–2 недели.
- Разнообразие недвижимости. Купить виллу в Валенсии можно с придомовой территорией, а кроме нее есть еще таунхаусы, бунгало, дуплексы и дома у моря.
- Налоги и сборы. Покупатель оплачивает налог на передачу собственности (ITP) 10% для вторичного жилья или НДС (IVA) 10% для новостроек, а также нотариальные и регистрационные сборы (1–2% от стоимости).
- Ипотечные возможности. Испанские банки выдают иностранцам ипотеку с покрытием до 70% стоимости объекта под 2–4% годовых.
Цены на дома и виллы в провинции Валенсия
Стоимость домов в Валенсии за последние 2–3 года (2023–2025) выросла на 5–7% ежегодно. Например, в 2024 году средняя цена за м² составила 1500–2000 €, но в престижных зонах, таких как Бетера, она достигает 3000 €.
Средняя цена дома в Валенсии по типам:
|Тип недвижимости
|
Средняя цена (€)
|Средняя цена за м² (€)
|Виллы
|400,000–1,500,000
|2000–3500
|Коттеджи
|150,000–350,000
|1200–2000
|Таунхаусы
|200,000–450,000
|1500–2500
|Дуплексы
|120,000–300,000
|200–1800
|Бунгало
|90,000–250,000
|1000–1800
|Дома у моря
|450,000–2,000,000
|2500–4000
Популярные районы провинции Валенсия для покупки дома
Купить дом в пригороде Валенсии — это не самый популярный вариант. Столица провинции проигрывает другим районам как в популярности, так и в доступности цен. Вот наиболее востребованные районы:
- Гандия (Gandia). Прибрежный город в Коста-де-Валенсия с протяженными пляжами и апельсиновыми рощами. Средняя цена за м² тут составляет 1687 €. Подходит для покупки испанских домов у моря и сдачи в аренду туристам (доходность до 6%).
- Бетера (Bétera). Спокойный пригород с виллами по €2000 за м². Популярен среди семей и тех, кто покупает дома для постоянного проживания.
- Кульера (Cullera). Курорт с песчаными пляжами и замком. Цены на дома начинаются от 200,000 €. Высокий спрос на аренду в летний сезон.
- Эль-Пuig-де-Санта-Мария (El Puig). Район недалеко от Валенсии с доступными ценами от 1200 €/м².
- Олива (Oliva). Живописный город с пляжами и горами, популярный среди экспатов. Цены на виллы в Олива начинаются от 400,000 €, а на бунгало — от 90,000 €.