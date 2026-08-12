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Дома в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
948
Валенсия
5
Бенидорм
117
Аликанте
60
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7 614 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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Дом 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Дом 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя ваш средиземноморский оазис в тихом жилом районе между улицами Орхидея и Т…
$415,465
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260719141330 Продаётся современная двухэтажная вилла в новом жилом комплексе Sierra V…
$731,401
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Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$517,817
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную самостоятельную виллу, расположенную в одной из самых востребованн…
$797,531
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Дом 3 комнаты в Polop, Испания
Дом 3 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эксклюзивная акция по продаже новых вилл в Полопе, созданных для наслаждения средиземноморск…
$611,094
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260707102048 Продаётся вилла №5 в закрытом жилом комплексе Sierra Verde, расположенно…
$731,378
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913 Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 232 м², …
$613,176
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Дом 4 комнаты в Bigastro, Испания
Дом 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$455,489
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эти современные виллы в Альиканте, Эльгорфе, спроектированы для предоставления современного …
$565,207
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Код: 20260707102003 Продаётся современная отдельная вилла в новом премиальном комплексе P…
$511,473
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этот новый таунхаус расположен в эксклюзивной зоне Гран-Алакант (Санта-Пола, Аликанте). Жили…
$380,843
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем …
$230,925
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075129 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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Дом 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Продается бунгало на верхнем этаже площадью 120 м2, расположенное в тихом районе Орихела-Кос…
$214,657
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,130
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 304 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$675,455
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную независимую виллу, расположенную в одном из самых востребованных р…
$797,531
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Ла Нусии, на высоком месте, откуда открываются …
$1,03 млн
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

виллы
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Провинция Валенсия вытянулась вдоль восточного побережья Средиземного моря. Это регион с богатой историей и мягким средиземноморским климатом — лучшими условиями для привлечения туристов со всего света. В Валенсии можно купить дом для постоянного проживания, отдыха или инвестиций благодаря устойчивому спросу на жилье со стороны иностранцев.

Особенности покупки домов и вилл в Валенсии

Продажа домов в Валенсии, как и вилл, растет с каждым годом. Испания в целом привлекает много иностранцев, которые устали от пасмурной погоды Англии и северной части Германии, поэтому часто выбирают именно средиземноморское побережье для покупки жилья.

Ключевые аспекты покупки дома в Валенсии:

  • Юридическая прозрачность. Для покупки требуется NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется в консульстве Испании или местной полиции за 1–2 недели.
  • Разнообразие недвижимости. Купить виллу в Валенсии можно с придомовой территорией, а кроме нее есть еще таунхаусы, бунгало, дуплексы и дома у моря. 
  • Налоги и сборы. Покупатель оплачивает налог на передачу собственности (ITP) 10% для вторичного жилья или НДС (IVA) 10% для новостроек, а также нотариальные и регистрационные сборы (1–2% от стоимости).
  • Ипотечные возможности. Испанские банки выдают иностранцам ипотеку с покрытием до 70% стоимости объекта под 2–4% годовых.

Цены на дома и виллы в провинции Валенсия

Стоимость домов в Валенсии за последние 2–3 года (2023–2025) выросла на 5–7% ежегодно. Например, в 2024 году средняя цена за м² составила 1500–2000 €, но в престижных зонах, таких как Бетера, она достигает 3000 €.

Средняя цена дома в Валенсии по типам:

Тип недвижимости

Средняя цена (€)

 Средняя цена за м² (€)
Виллы 400,000–1,500,000 2000–3500
Коттеджи 150,000–350,000 1200–2000
Таунхаусы 200,000–450,000 1500–2500
Дуплексы 120,000–300,000 200–1800
Бунгало 90,000–250,000 1000–1800
Дома у моря 450,000–2,000,000 2500–4000

Популярные районы провинции Валенсия для покупки дома

Купить дом в пригороде Валенсии — это не самый популярный вариант. Столица провинции проигрывает другим районам как в популярности, так и в доступности цен. Вот наиболее востребованные районы:

  • Гандия (Gandia). Прибрежный город в Коста-де-Валенсия с протяженными пляжами и апельсиновыми рощами. Средняя цена за м² тут составляет 1687 €. Подходит для покупки испанских домов у моря и сдачи в аренду туристам (доходность до 6%).
  • Бетера (Bétera). Спокойный пригород с виллами по €2000 за м². Популярен среди семей и тех, кто покупает дома для постоянного проживания.
  • Кульера (Cullera). Курорт с песчаными пляжами и замком. Цены на дома начинаются от 200,000 €. Высокий спрос на аренду в летний сезон.
  • Эль-Пuig-де-Санта-Мария (El Puig). Район недалеко от Валенсии с доступными ценами от 1200 €/м².
  • Олива (Oliva). Живописный город с пляжами и горами, популярный среди экспатов. Цены на виллы в Олива начинаются от 400,000 €, а на бунгало — от 90,000 €.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в провинции Валенсия

Могут ли иностранцы купить дом в Валенсии?

Иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в провинции Валенсия. Для этого необходим NIE, открытие счета в испанском банке и оплата налогов (ITP или IVA). Процесс занимает 1–2 месяца, а юридическое сопровождение обойдется еще в €1500–3000.

Выгодно ли покупать дом в Валенсии под сдачу в аренду?

Аренда жилья в Валенсии выгодна особенно в прибрежных районах, таких как Гандия и Кульера, где доходность от аренды достигает 4–6% годовых.

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома в Валенсии?

При покупке недвижимости стоимостью от €500,000 покупатель и его семья могут подать заявку на Золотую визу, которая дает право на ВНЖ с возможностью работы. Программа действует до конца 2025 года, но требует подтверждения легальности происхождения средств.

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