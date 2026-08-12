Провинция Валенсия вытянулась вдоль восточного побережья Средиземного моря. Это регион с богатой историей и мягким средиземноморским климатом — лучшими условиями для привлечения туристов со всего света. В Валенсии можно купить дом для постоянного проживания, отдыха или инвестиций благодаря устойчивому спросу на жилье со стороны иностранцев.

Особенности покупки домов и вилл в Валенсии

Продажа домов в Валенсии, как и вилл, растет с каждым годом. Испания в целом привлекает много иностранцев, которые устали от пасмурной погоды Англии и северной части Германии, поэтому часто выбирают именно средиземноморское побережье для покупки жилья.

Ключевые аспекты покупки дома в Валенсии:

Юридическая прозрачность. Для покупки требуется NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется в консульстве Испании или местной полиции за 1–2 недели.

Для покупки требуется NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется в консульстве Испании или местной полиции за 1–2 недели. Разнообразие недвижимости . Купить виллу в Валенсии можно с придомовой территорией, а кроме нее есть еще таунхаусы, бунгало, дуплексы и дома у моря.

. Купить виллу в Валенсии можно с придомовой территорией, а кроме нее есть еще таунхаусы, бунгало, дуплексы и дома у моря. Налоги и сборы. Покупатель оплачивает налог на передачу собственности (ITP) 10% для вторичного жилья или НДС (IVA) 10% для новостроек, а также нотариальные и регистрационные сборы (1–2% от стоимости).

Покупатель оплачивает налог на передачу собственности (ITP) 10% для вторичного жилья или НДС (IVA) 10% для новостроек, а также нотариальные и регистрационные сборы (1–2% от стоимости). Ипотечные возможности. Испанские банки выдают иностранцам ипотеку с покрытием до 70% стоимости объекта под 2–4% годовых.

Цены на дома и виллы в провинции Валенсия

Стоимость домов в Валенсии за последние 2–3 года (2023–2025) выросла на 5–7% ежегодно. Например, в 2024 году средняя цена за м² составила 1500–2000 €, но в престижных зонах, таких как Бетера, она достигает 3000 €.

Средняя цена дома в Валенсии по типам:

Тип недвижимости Средняя цена (€) Средняя цена за м² (€) Виллы 400,000–1,500,000 2000–3500 Коттеджи 150,000–350,000 1200–2000 Таунхаусы 200,000–450,000 1500–2500 Дуплексы 120,000–300,000 200–1800 Бунгало 90,000–250,000 1000–1800 Дома у моря 450,000–2,000,000 2500–4000

Популярные районы провинции Валенсия для покупки дома

Купить дом в пригороде Валенсии — это не самый популярный вариант. Столица провинции проигрывает другим районам как в популярности, так и в доступности цен. Вот наиболее востребованные районы: