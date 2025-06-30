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Продажа домов в Кадисе, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
Barbate
5
Vejer de la Frontera
5
66 объектов найдено
Дом 8 спален в San Roque, Испания
Дом 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 800 м²
Расположенная в эксклюзивном и известном районе Сотогранде Коста-дель-Соль, эта новаторская …
$13,25 млн
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Дом 6 спален в Кадис, Испания
Дом 6 спален
Кадис, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Эта потрясающая вилла расположена в эксклюзивном муниципалитете Сан-Роке, Кадис, в престижно…
$10,23 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Откройте для себя Виллу Хало, шедевр от Fran Silvestre Arquitectos, расположенную в эксклюзи…
$10,23 млн
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TekceTekce
Вилла в Facinas, Испания
Вилла
Facinas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A two -story house in the center of Facinas, on the ground floor there is a living room, two…
$107,390
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
$6,29 млн
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Дом 5 комнат в Torreguadiaro, Испания
Дом 5 комнат
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эти дома имеют впечатляющий вид на Средиземное море и холмистые лесистые холмы Южной Андалус…
$1,30 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,~600м от пляжа  Участок в деревенском стиле 1000 м².Два независи…
$489,263
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Вилла в Conil de la Frontera, Испания
Вилла
Conil de la Frontera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
ЭЛЬ-КОЛОРАДО, КОНИЛЬ-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА, ПИНАР-ДЕ-РОШЕ  Кадис, Андалусия, Испания  Рентабельнос…
$302,569
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
New promotion of Ventura Homes housing, consists of 19 housing attached with private garage …
$357,968
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Дом 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Дом 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это последний проект серии характерных разработок и градостроительства, созданный для предло…
$3,86 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
~700 м от пляжа Участок в деревенском стиле площадью 500 м² ЗАРЕГИСТРИРОВАН в реестре недвиж…
$103
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
ЗАХОРА  Барбате, Кадис, Андалусия, Испания  Коста-де-ла-Лус  ~500 м от пляжа   В собственнос…
$103
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Таунхаус в Vejer de la Frontera, Испания
Таунхаус
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
~900 м от пляжа ПиниллоСан-Педро-Алькантара, Марбелья, Малага Двухквартирный дом: 4 этажа, п…
$433,791
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 255 м²
Откройте для себя Виллу Штерн, впечатляющий проект роскошной виллы, в стадии строительства, …
$5,88 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Дуплекс 2 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Very bright central duplex a few steps from the beach and the Old Town. It consists of two …
$251,662
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
$4,75 млн
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
$301,143
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Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
The new promotion of Ventura Homes apartments consists of 19 twin houses with a private gara…
$374,239
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Awesome villa in the exclusive urbanization "El Cuarton" with views about the Strait of Gibr…
$1,29 млн
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Дом в Barbate, Испания
Дом
Barbate, Испания
Площадь 300 м²
I am selling a fantastic house in Barbate, the rural region of La Sepurso. You are in views …
$433,900
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Finca 300 m from the beach with an area of ​​about 70 m2. It is limited by a wall, available…
$141,018
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Откройте для себя виллу Дуб, необыкновенное убежище, где архитектурный блеск гармонирует с в…
$9,15 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
House in the rock composed of four legal bungalows and registered in the Property Registry
$542,375
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Закрытый охраняемый комплекс состоит из 27 роскошных вилл с 3, 4 или 5 спальнями, с видом на…
$473,570
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 419 м²
Откройте для себя виллу Batur — эксклюзивный проект под ключ, разработанный известным архите…
$8,08 млн
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Дом 4 спальни в Тарифа, Испания
Дом 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located in a quiet area, a few steps from Batall del Salado. It consists of a bedroom 4, ba…
$282,035
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835,258
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Типы недвижимости в Кадисе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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