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Дома в Бенидорме, Испания

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виллы
52
таунхаусы
4
117 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Погрузитесь в исключительность и комфорт этих новых независимых вилл в Бенидорме. Непосредст…
$1,47 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысливает понятие эксклюзивности и качества…
$1,41 млн
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Погрузитесь в эксклюзивность и комфорт, которые предлагают эти новые отдельные виллы в Бенид…
$1,35 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Мы представляем уникальный проект, который переопределяет понятие эксклюзивности и качества …
$1,27 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысливает концепцию эксклюзивности и качест…
$1,23 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 205 м²
Новая минималистская вилла в Бенидорме с частным бассейном Современная одноэтажная вилла н…
$703,112
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Дом 5 комнат в Бенидорм, Испания
Дом 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный комфортабельный дом в популярном туристическом месте на побережье Ко…
$654,190
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Этот дом расположен на деревенском участке площадью 1700 м2 в Бениудорме. Дом полностью узак…
$457,591
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Мы представляем уникальный проект, который переопределяет понятие эксклюзивности и качества …
$1,41 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 318 м²
Описание объекта: В оживленном Бенидорме расположены всего две эксклюзивные виллы, представл…
$2,28 млн
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысляет концепцию эксклюзивности и качества…
$1,32 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысливает концепцию эксклюзивности и качест…
$2,03 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойденны…
$2,31 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 7
Площадь 310 м²
Отдельностоящий дом с гостевой квартирой, отделенной от основного жилья, с прекрасными панор…
$1,86 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошная средиземноморская вилла в самом эксклюзивном районе Бенидорма. Представляя эту пре…
$1,81 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Впечатляющие вилла в одном из лучших районов Benidorm.Planta 1: большая кухня с столовой, го…
$1,17 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Расположенные в оживленном городе Бенидорм, эти эксклюзивные виллы предлагают непревзойденны…
$1,25 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 201 м²
Мы представляем уникальный проект, который переопределяет понятие эксклюзивности и качества …
$1,23 млн
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Дом 14 комнат в Бенидорм, Испания
Дом 14 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 14
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивное предложение для инвесторов! Вилла в классическом стиле находится возле пляжа Po…
$3,19 млн
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Дом 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 465 м²
Мы предлагаем уникальный проект, который переосмысливает концепцию эксклюзивности и качества…
$2,28 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные виллы нового строительства в Ринкон-де-Лойкс, Бенидорм, с частным бассейном &#…
$1,37 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Новая минималистская вилла в Бенидорме с частным бассейном Современная одноэтажная вилла не…
$703,112
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 9
Площадь 430 м²
Этот фантастический отель состоит из 2 коттеджей, каждый с отдельным входом, имеет автоматич…
$2,11 млн
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Дом 5 комнат в Бенидорм, Испания
Дом 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы, в ра…
$3,01 млн
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Дом 5 комнат в Бенидорм, Испания
Дом 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Представляем дуплекс общей площадью 175,67 м2 в современном стиле в закрытом комплексе в гор…
$1,88 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 201 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысляет концепцию эксклюзивности и качества…
$1,23 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 274 м²
Мы - уникальный проект, который переосмысляет понятие эксклюзивности и качества жизни. 27 ро…
$1,65 млн
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Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысляет концепцию исключительности и качест…
$1,65 млн
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Дом 6 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 6 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу площадью 520кв.м., расположенную в жилом районе между Бенидормом и Ла Нус…
$659,878
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Погружайтесь в исключительность и комфорт, которые предлагают эти новые независимые виллы в …
$1,31 млн
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