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Дома в Бенидорм, Испания

виллы
59
таунхаусы
4
82 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcón de Finestrat, …
€367,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 286 м²
Современная просторная вилла в районе Sierra Cortina, Finestrat. Описание виллы: Cпальни: 3…
€980,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Новая вилла в  Финестрат в 5 минутах от пляжей Бенидорма. Эта красивая вилла находится недал…
€700,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Вилла в Sierra Cortina, Finestrat. Описание виллы: Cпальни: 4 Зал: 1 Встроенные шкафы: 4 Ва…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 127 м²
Новая вилла с гостевым домиком в Финестрате с потрясающим панорамным видом на море и горизон…
€659,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Новая вилла на продажу в Финестрат, район Бенидорма/Сьерра Кортина. Двухэтажная вилла распол…
€865,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€525,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Площадь 207 м²
Элегантная вилла представлена в уникальном архитектурном дизайне, выполненном в современной …
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Отдельные дома между Бенидормом и Финестратом с видом на залив Бенидорма с минималистской ар…
€630,000
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 224 м²
Новый жилой комплекс состоит из 28 вилл с прекрасным видом на Средиземное море. Расположен в…
€711,900
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Современная вилла с прекрасным видом на Бенидорм. Современный дизайн и архитектура сочетаютс…
€589,000
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn, с garazh в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с basseyn, с garazh
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Новое строительство, расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфарельес-де-ла-Тапиада…
€399,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Индивидуальные виллы рядом с Бенидормом.Объект на стадии строительства. Расположение: Sierra…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Новая вилла на продажу в Финестрат, район Бенидорма/Сьерра Кортина. Описание виллы: Cпальни…
€865,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Новое строительство, привилегированное расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфаре…
€395,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Отдельные дома между Бенидормом и Финестратом с видом на залив Бенидорма с минималистской ар…
€630,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Новое строительство, привилегированное расположение в Финестрате, граничащее с рекой Альфаре…
€399,000
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Новое строительство 19 вилл с участком 300 м2, частным бассейном, с юго/юго-западной ориента…
€475,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Новый современный таунхаус в районе Balcon de Finestrat, Finestrat. Описание: спальни: 3 за…
€409,900
Дом 4 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы, в ра…
€2,65 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 3/3
Роскошная Готовая Вилла с Видом на Море в Бенидорме, Аликанте Вилла расположена в горах Бени…
€2,65 млн
Дом 4 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Представляем роскошную виллу площадью 590 кв.м., спроектированную в авангардном стиле, что о…
€880,000
Дом 5 спален у моря в Бенидорм, Испания
Дом 5 спален у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу площадью 520кв.м., расположенную в жилом районе между Бенидормом и Ла Нус…
€580,000
Дом 3 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
Представляем отличный дом площадью 288 кв. м. в Ла Нусии, расположенный на участке 546 кв.м.…
€395,000
Дом 5 спален у моря в Бенидорм, Испания
Дом 5 спален у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Представляем просторную виллу в жилом районе в центре Бенидорма. Дом площадью 354 кв.м. расп…
€650,000
Дом 4 спальни у моря в Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Представляем дом площадью 205 кв.м., расположенный на участке в 1060 кв.м. в престижном райо…
€499,000
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