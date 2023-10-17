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Дома в Torre Pacheco, Испания

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32
74 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные Дома с Бассейном в Торре-Пачеко, Мурсия Дома в современном стиле расположены в Тор…
€264,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€337,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€262,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с 3 Спальнями, Бассейном и Солярием в Бальсикасе, Мурсия Отдельностоящие сти…
€250,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Роскошная Отдельная Вилла с 4 Спальнями и Личным Бассейном на Коста-Калида Роскошная вилла р…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Роскошные Отдельные Дома с 4 Спальнями в Комплексе с Бассейнами в Мурсии, Коста-Калида Совре…
€1,22 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Роскошные Отдельные Дома с 3 Спальнями в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Современные отдельные…
€780,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями в Эксклюзивном Сообществе в Мурсии Современные от…
€780,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями и Индивидуальными Бассейнами в Мурсии, Коста-Калида Совреме…
€449,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€240,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Недорогие Дома с 2 и 3 Спальнями в Тихом Месте в Бальсикасе, Коста-Калида Современная недоро…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Дома с Гаражами в Торре-Пачеко, Пилар-де-ла-Орадада. Современные дома в Торре-Пачеко располо…
€250,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Современные Дома по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Современные дома в сти…
€243,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Современные Дома по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Современные дома в сти…
€215,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Отдельные Виллы в Стиле Бунгало с 2, 3 и 4 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Отдельные виллы …
€420,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Отдельные Виллы в Стиле Бунгало с 2, 3 и 4 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Отдельные виллы …
€320,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Отдельные Виллы в Стиле Бунгало с 2, 3 и 4 Спальнями в Торре-Пачеко, Мурсия Отдельные виллы …
€280,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Отдельностоящие Роскошные Виллы в Престижном Комплексе в Торре-Пачеко Эти роскошные отдельно…
€530,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Жилой комплекс, состоящий из двухквартирных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, с совр…
€289,950
Вилла 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Виллы в Санта-Росалия Резорт, Торре Пачеко, Мурсия Эксклюзивная урбанизация состоит из 11 от…
€629,900
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,31 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Независимые виллы в Санта-Росалия Резорт, Мурсия Травяной пол современного дизайна с 3 спаль…
€650,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Комплекс представляет собой набор отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроек…
€250,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Жилой комплекс, состоящий из вилл на одном или двух этажах, который расположен в Ролдане, Му…
€589,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Жилой комплекс, состоящий из вилл на одном или двух этажах, который расположен в Ролдане, Му…
€267,500
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Эксклюзивные виллы в Санта-Росалия Резорт, Мурсия 6 эксклюзивных домов, каждый со своим диза…
€780,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
€129,570
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
2 виллы, уникальные для Ролдана, Торре Пачеко, Мурсия Каждый дом имеет 4 комнаты и 3 ванные …
€589,000
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