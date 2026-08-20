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Дома в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
40
325 объектов найдено
Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, Аликанте Эксклюзивные виллы индивидуал…
$543 609
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$503 123
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$422 209
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$639 175
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, АликантеЭксклюзивные виллы индивидуальной застр…
$435 512
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$509 543
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, Аликанте Эксклюзивные виллы индивидуал…
$435 512
Оставить заявку
Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$639 175
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$694 043
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$395 026
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$509 543
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$422 209
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Вилла 15 комнат в Elda, Испания
Вилла 15 комнат
Elda, Испания
Число комнат 15
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 806 м²
Роскошный дом с 13 спальнями, бассейнами, теннисным кортом и садами в пригороде Аликанте Это…
$1,04 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$395 026
Оставить заявку
Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$694 043
Оставить заявку
Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$503 123
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, АликантеЭксклюзивные виллы индивидуальной застр…
$543 609
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Элегантная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная на огромном уч…
$416 570
НДС
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или …
$385 991
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или …
$506 904
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Пиносо (Аликанте): просторные дома в окружении природ…
$585 192
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Monforte del Cid. Мы представляем эксклюзивну…
$386 051
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Пиносо (Аликанте): просторные дома в окружении природ…
$466 371
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Площадь 163 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или суп…
$462 505
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Пиносо (Аликанте): просторные дома в окружении природ…
$468 620
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или суп…
$492 795
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Новые виллы в урбанизации Ла-Монтаньоса, Хондон-де-лас-Ньевес Спокойная средиземноморская …
$431 317
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Современная вилла новой постройки на большом участке в сельской местности недалеко от Пиносо…
$434 416
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ВИЛЛЫ С БАССЕЙНОМ В ХОНДОН-ДЕ-ЛАС-НЬЕВЕС Откройте для себя элегантность и к…
$457 418
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Дом 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дом 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
В окружении эксклюзивной и природной среды находится место, которое олицетворяет исключитель…
$559 312
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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