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Дома в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
9
39 объектов найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этот жилой комплекс расположен в живописном городе, в провинции Аликанте, Испания. Окру…
€332,500
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€565,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€482,000
Дом 4 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 4 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Представляем новую комфортабельную виллу в современном стиле от застройщика в городе El Pinó…
€635,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€475,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€498,000
Дом 4 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 4 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле от застройщика в городе El Pinós. Дом расположе…
€570,000
Дом 4 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 4 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле от застройщика в городе El Pinós. Дом расположе…
€620,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€468,000
Дом 4 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 4 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на участке площадь…
€580,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Комплекс представляет собой набор двухквартирных вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных в ком…
€372,000
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Гольф-курорт Font del Llop имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликан…
€605,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
€250,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
€245,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€393,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
€549,000
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€330,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
€549,000
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€330,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€393,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
€549,000
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€330,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€393,000
Бунгало 2 спальни с гаражом, с подвалом в Монфорте-дель-Сид, Испания
Бунгало 2 спальни с гаражом, с подвалом
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продаётся замечательное Бунгало рядом с Алендой Гольф. Дом был построен в 2007 году и находи…
€145,000
Вилла 7 спален в Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Дом в Аликанте ID D11468
€4,00 млн
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом в Аликанте ID D12029
€700,000
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Аликанте ID D12785
€850,000

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

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Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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