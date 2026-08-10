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Дома в Алаканти, Испания

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Аликанте
60
Мучамель
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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254 объекта найдено
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 304 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$676,168
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Дом 3 комнаты в Мучамель, Испания
Дом 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Недвижимость в Bonalba Green Откройте для себя уютные пространства в уникальном окружении. П…
$635,713
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$963,804
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TekceTekce
Таунхаус в Мучамель, Испания
Таунхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном городе Мутчамел, эта эксклюзивная коллекция из 14 таунхаусов …
$761,070
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$748,386
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Описание объекта: Представьте себе дом, где вы просыпаетесь каждый день с видом на море и бе…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 212 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам этот эксклюзивный дуплекс для продажи с видом на мор…
$895,642
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Эксклюзивная жилая жизнь в Сан-Хуане. Откройте для себя эту эксклюзивную акцию из 8 независи…
$866,882
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Таунхаус в Мучамель, Испания
Таунхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном городе Мутчамел, эта эксклюзивная коллекция из 14 таунхаусов …
$657,288
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,30 млн
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 217 м²
Вилла для продажи в Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate представляет эту великолепную…
$376,320
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Комплекс «Лос-Альтос-де-Аликанте» расположен на лоне природы, у подножия горы Сьерра-дель-Ка…
$410,344
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Дом 7 комнат в el Campello, Испания
Дом 7 комнат
el Campello, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла с потрясающими видами на море в городе El Campello. Идеальное расположени…
$4,39 млн
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Дом 4 спальни в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
14 двухквартирных домов на одну семью с 4 и 5 спальнями, с подвалом в подвале, на первом эта…
$1,33 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Представляем вам новый объект недвижимости в одном из самых желанных районов Коста-Бланка. Э…
$774,414
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Описание объекта: В живописном Мутхамеле мы предлагаем новый жилой комплекс, состоящий из 28…
$559,448
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 комнаты в Мучамель, Испания
Дом 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Недвижимость в Bonalba Green Откройте для себя уютные пространства в уникальном окружении. П…
$635,713
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Дом 3 комнаты в Мучамель, Испания
Дом 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Современные таунхаусы с потрясающим видом на море, где роскошь, комфорт и современная архите…
$658,830
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 454 м²
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в Mutxamel в той же урбанизации La H…
$906,116
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с высоким…
$639,485
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Дом 3 комнаты в Мучамель, Испания
Дом 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Откройте для себя эту исключительную акцию на виллы, спроектированные независимо и оснащенны…
$520,129
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
У нас есть эта эксклюзивная вилла для продажи в районе Лос-Гирасоль, есть гостиная с деревян…
$854,637
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Исследуйте элегантный дизайн, который включает в себя все вообразимые удобства. Эти объекты …
$1,10 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Комплекс, окруженный красотой поля для гольфа и выходящий на море, - идеальное место для соз…
$641,147
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Архитектура и дизайн имеют особое значение для тех, кто ищет дом или устойчивый инвестиционн…
$722,401
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Представляем вашему вниманию новейшую постройку в одном из самых желанных районов Коста-Блан…
$1,04 млн
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Бунгало в Мучамель, Испания
Бунгало
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Комплекс, окруженный красотой поля для гольфа и выходящий на море, - идеальное место для соз…
$366,534
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 204 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,32 млн
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Дом 3 комнаты в Мучамель, Испания
Дом 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Недвижимость в Bonalba GreenОткройте для себя уютные пространства в уникальном окружении. Пр…
$531,687
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Типы недвижимости в Алаканти

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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