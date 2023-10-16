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Алаканти
Дома
Дома в Алаканти, Испания
Аликанте
59
el Campello
57
Mutxamel
26
Sant Joan d Alacant
11
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
4
Дом
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176 объектов найдено
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Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
162 м²
€279,900
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Xixona Jijona, Испания
424 м²
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
4
3
1 200 м²
2
Отличная вилла в Деэса-де-Кампоамор. До моря 800м. Хотите получить консультацию? …
€1,25 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
2
165 м²
2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
174 м²
€235,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
4
3
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
2
2
189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
4
275 м²
2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
Рекомендовать
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
7
4
380 м²
2
Торре-де-Ла-Орадада – это престижное место на побережье Коста-Бланка, находящееся рядом с та…
€3,45 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Аликанте, Испания
3
2
257 м²
Вилла в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
3
2
229 м²
2
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Большой салон с американской кухней, 3 спальни, 3 ванные ком…
€477,999
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
470 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€895,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
485 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€800,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
315 м²
Villa for sale in Almajada area, 1,443 m2 plot, built area 315 m2, living room with fireplac…
€496,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
6
3
166 м²
2
Строящиеся Виллы на Продажу в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы в Сан-Хуане, Аликанте, оборудованы …
€640,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
3
280 м²
2/2
Виллы с Частными Бассейнами и Садами в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы расположены в Сан-Хуане, р…
€440,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
3
143 м²
2
Строящиеся Виллы на Продажу в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы в Сан-Хуане, Аликанте, оборудованы …
€545,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
5
4
163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи
Mutxamel, Испания
5
3
161 м²
Продается вилла в Bonalba Golf, Мутксамель, Коста Бланка В доме большой участок 400м2, частн…
€310,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
4
4
548 м²
2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
6
3
223 м²
3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
5
3
187 м²
3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Busot, Испания
4
2
173 м²
3
Роскошные Виллы Рядом с Морем в Бусоте, Аликанте Шикарные виллы расположены в Бусоте – живоп…
€560,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка
Busot, Испания
3
2
99 м²
2
Новые Дома со Стильным Дизайном в Аликанте, Бусот Дома расположены в Бусоте – муниципалитете…
€247,000
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Типы недвижимости в Алаканти
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