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Дома в Гуардамар, Испания

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48 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Дом 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Предлагаем спаренный дом в отличном состоянии в городе Торревьеха. Дом в два этажа общей пло…
€102,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с chicken furniture, с condition в Гуардамар, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с chicken furniture, с condition
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Таунхаус на одном этаже, расположенный в Торревьехе. Дом состоит из 2 спален, 1 ванной комна…
€88,000
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€279,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая концепция двухуровневых апартаментов, расположенных в Гуардамаре, всего в 600 метрах о…
€396,000
Бунгало 1 спальня в Гуардамар, Испания
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
€63,900
Вилла 3 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 93.00 м2, участок 300 м2, дом 19…
€225,000
Вилла 3 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается уютный таунхаус в урбанизации Эден Гуардамар-де-Сегура.Таунхаус состоит из 3 спале…
€186,000
Вилла 2 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продаётся дом в Гуардамаре в районе Pinomar. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 3 комнат (2 …
€102,000
Вилла 1 спальня в Гуардамар, Испания
Вилла 1 спальня
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 44.00 м2, дом 1988 года пост…
€59,900
Вилла 3 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Великолепная ратуша, расположенная в привилегированном месте, в тихой урбанизации города Гуа…
€220,000
Вилла 6 спален в Гуардамар, Испания
Вилла 6 спален
Гуардамар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта индивидуальная вилла в загородном стиле расположена в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, в 36 км о…
€1,000,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Six Second Properties представляет красивый угловой таунхаус, расположенный в эксклюзивной у…
€517,000
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
€94,260
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Гуардамар, Испания
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гуардамар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Дом 3 спальни с бассейном в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Бунгало типа дуплекс в новом жилом комплексе - первый этаж с террасой или второй этаж с сол…
€378,000
Таунхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
€289,000
Таунхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
€434,500
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€469,000
Таунхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
€289,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€469,000
Таунхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
€434,500
Таунхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
€289,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€469,000
Таунхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
€434,500
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
€434,500
Бунгало 3 спальни с видом на горы, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на горы, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
€396,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
€452,000
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