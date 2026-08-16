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Дома в Гуардамаре, Испания

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62 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Откройте для себя этот красивый отдельно стоящий коттедж, расположенный в престижном жилом р…
$404,858
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$535,987
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой ко…
$535,987
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Откройте для себя этот очаровательный бунгало на первом этаже, которое покорит вас с первого…
$183,921
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенные в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, эти таунхаусы предлагают идеаль…
$529,290
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Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этот красивый угловой таунхаус, расположенный в ухоженном жилом комплексе Arco Mediterráneo …
$260,065
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
$530,532
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$285,246
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Этот жилой комплекс предлагает выбор из 32 квартир, разработанных для удовлетворения самых т…
$383,299
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Таунхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Дома с 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура, Аликанте Гуардамар-дель-Сегура…
$527,899
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$267,536
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Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Продается таунхаус в Гуардамар-дель-Сегура, провинция Аликанте. Это просторное жилье состоит…
$327,681
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$261,189
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Это огромный роскошный особняк с 6 спальнями, недавно отремонтированный, в продаже недалеко …
$1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Откройте для себя этот впечатляющий дом с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комп…
$265,844
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$296,093
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Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в привилегированном районе Гуардамар‑дель‑Сегура, этот новый комплекс предлага…
$554,804
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Дом 6 комнат в Гуардамар, Испания
Дом 6 комнат
Гуардамар, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Ищете идеальный отдых под испанским солнцем? Добро пожаловать в нашу частную виллу, располож…
$1,27 млн
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$265,784
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этот отремонтированный бунгало предлагает хорошо спланированное жилое пространство с двумя с…
$180,687
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$586,659
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Дом 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 2 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Откройте для себя этот очаровательный бунгало на первом этаже, расположенный в прекрасном ра…
$197,649
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Проект в…
$266,431
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Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в привилегированном районе Гуардамар-дель-Сегура, этот новый жилой комплекс пр…
$530,532
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Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Недвижимость распределена на 4 уровня, где находятся 3 уютные спальни, которые идеально подх…
$283,181
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Дом 8 комнат в Гуардамар, Испания
Дом 8 комнат
Гуардамар, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Эта собственность предлагает просторное пространство площадью 349 м², распределенное на двух…
$924,674
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современный таунхаус в охраняемой зоне с цитрусовыми садами и солеными озерами, этот красивы…
$529,290
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Дом 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дом 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в привилегированной части Гуардамар‑дель‑Сегура, этот новый жилой комплекс пре…
$566,363
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Урбанизация El Raso в Гуардамар-дель-Сегура, Аликанте, предлагает жилой комплекс из 175 объе…
$400,707
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Таунхаус 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Откройте для себя эти впечатляющие новые таунхаусы, расположенные в привилегированном месте …
$586,012
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