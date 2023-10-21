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Дома в Fuente Alamo de Murcia, Испания

1 объект найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,000
Realting.com
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