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Продажа домов с гаражом в Испании

Торревьеха
368
Марбелья
373
Мадрид
4
Бенидорм
51
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698 объектов найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Откройте для себя непревзойденный образ жизни на побережье Альмерии, на эксклюзивном средизе…
$1,05 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
$347,120
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Вилла 9 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 9 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$425,168
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Alicante The villa is distributed over three f…
$2,42 млн
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
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Дом 6 комнат в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 комнат
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, CENTRO, продажа КРАСИВЫЙ ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КВАРТИ…
$505,435
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 535 м²
Премиум-класс дом в Finestrat, 4 спальни, 535 м2 - PM117737 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пло…
$2,44 млн
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
$761,676
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Beautiful attached in private urbanization, with wide terrace and very illuminated. 3 bedro…
$520,680
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
$1,19 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный бунгало в Санта-Поле, площадь 88 м2 - US8353 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь …
$231,052
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 481 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 095 000 гаста & евро;   3 995 000. [Хабитасьоны: 3 - 4]…
$3,06 млн
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Шале 4 комнаты в Serra Brava, Испания
Шале 4 комнаты
Serra Brava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115688 4 спальни, 3 ванные…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca The design of these houses presents a con…
$2,78 млн
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Semi-detached villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This project has 32 semi-de…
$305,327
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
$4,91 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
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