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Дома в Лос-Алькасарес, Испания

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виллы
174
бунгало
41
таунхаусы
43
338 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот эксклюзивный жилой проект расположен в Серена Голф, одной из самых востребованных зон н…
$653,051
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Новые виллы с частным бассейном рядом с гольф-клубом La Serena в Лос-Алькасарес Эксклюзивны…
$495,259
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной част…
$531,687
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новые виллы рядом с гольф-клубом Serena в Лос-Алькасарес Современные виллы в престижном при…
$802,705
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и тихой час…
$549,025
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Дом 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом в два этажа с современным дизайном, …
$432,285
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной…
$537,467
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Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Расположенный в очаровательном городке Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$364,803
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Дом 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Откройте для себя эти эксклюзивные новостройки в привилегированном районе Лос-Алькасарес, в …
$624,039
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Расположенные в очаровательном городе Лос-Алькасарес, эти эксклюзивные 8 отдельно стоящих до…
$692,956
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Новые квартиры и виллы на первой линии поля для гольфа в Лос-Алькасарес, Коста-Калида Экскл…
$653,051
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном, большой террасой, садовой парковкой и потрясающим вид…
$673,159
НДС
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Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом La Serena Golf, Лос-Алькасарес. Этот эксклюзивный …
$309,303
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Виллы новой постройки рядом с гольф-клубом La Serena и пляжем в Лос-Алькасаресе Откройте д…
$547,608
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 228 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С ЛА СЕРЕНА ГОЛЬФ, ЛОС АЛЬКАСАРЕС 20 отдельно стоящих вилл в го…
$807,382
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес Совр…
$648,724
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Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Расположенные в очаровательном городе Лос-Алькасарес, эти бунгало предлагают уникальную возм…
$464,564
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Дом 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Новые виллы с частным бассейном в Serena Golf-Los Alcazares Бутиковая коллекция современных…
$544,602
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ИБИЦЕНСКОМ СТИЛЕ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕСЕ Двухэтажные виллы в стиле Ибицы, 3 спальн…
$524,458
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и спокойной зоне…
$537,467
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями, видом на море и гаражом. Великолепный таунхаус всего в нескольких ме…
$367,389
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Дом 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Откройте для себя этот великолепный новый дом с 4 спальнями, созданный для максимального ком…
$450,778
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Дом 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В этом месте представлена разнообразная oferta недвижимости, соответствующая различным потре…
$459,621
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новая отдельно стоящая вилла на участке площадью 350 м2 в Лос…
$461,750
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Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Расположенный в очаровательном городке Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$329,488
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес &#…
$626,352
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый комплекс из 12 эксклюзивных отдельно стоящих вилл, к…
$766,169
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Жилой комплекс типов Quad, расположенный в окрестностях Serena Golf в Лос-Алькасаресе. Проек…
$540,821
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Дом 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом в два этажа с современным дизайном, …
$404,429
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Дом 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя впечатляющие новые отдельные и рядные виллы в один этаж с солярием, частны…
$600,922
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