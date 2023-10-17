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Дома в Los Alcazares, Испания

виллы
58
таунхаусы
12
78 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с 3 спальнями и бассейнами в Лос Алькасарес, Коста Калида Недвижимость в Лос Ал…
€390,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia, Costa Cálida A development of 16 properties, …
€389,900
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Дома в Средиземноморском Стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Отдельные дома находятся неда…
€289,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Уникальные Отдельные Дома в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Современные уникальные дома с неве…
€399,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Виллы на продажу в Сан-Фульхенсио, Аликанте, Коста-Бланка Жилой расположен в Лос-Анджелесе, …
€349,900
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Виллы с Энергетическим Сертификатом Класса «В» в Лос-Алькасаресе в 850 м от пляжей Мар-Менор…
€564,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Просторные Дома со Стильным Дизайном Рядом с Пляжем в Лос-Алькасарес Стильные дома расположе…
€327,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Вилла с 3 Спальнями, Бассейном и Парковкой в Лос-Алькасарес, Коста-Калида Просторная вилла р…
€325,000
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из смежных и независимых вилл, расположен напротив гольф-п…
€449,900
Вилла 3 спальни с гаражом, с Pool, с terrassa в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с Pool, с terrassa
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из смежных и независимых вилл, расположен напротив гольф-п…
€549,900
Вилла 3 спальни с гаражом, с Pool, с terrassa в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с Pool, с terrassa
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из смежных и независимых вилл, расположен напротив гольф-п…
€749,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем новую современную виллу в городе Лос Алькасарес.Вилла площадью 110 кв. м, с тре…
€425,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес, Мурсия Последний дом, доступный в этом роскошном…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Недавно построенный роскошный жилой комплекс с…
€320,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Это роскошный комплекс из 3 вилл с частным бассейном, садом и солярием с летней кухней, кото…
€375,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ВИЛЛА В ЦЕНТРЕ ПРИБРЕЖНОГО ГОРОДА. ГОЛЬФ И МОРЕ.~ ~ Эксклюзивная отдельная вилла в Лос Алька…
€310,000
Таунхаус 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный жилой комплекс из 4 таунхаусов в Лос Алька…
€320,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный комплекс из 3 вилл в Лос Алькасарес. ~ Красивы…
€375,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛОС АЛКАСАРЕС !!~ ~ 10 тщательно спроектированных …
€629,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
€1,10 млн
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный комплекс из 3 вилл в Лос Алькасарес. ~ Красивы…
€375,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новая отдельно стоящая вилла на участке площадью 350 м2 в Ло…
€339,900
Таунхаус 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС~ ~ Эти просторные, хорошо спроектированные виллы постро…
€210,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
€418,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА В ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ~ ~ Расположен в тихом районе рядом с полем для гольфа La…
€334,000
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новая отдельно стоящая вилла на участке площадью 350 м2 в Ло…
€361,000
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