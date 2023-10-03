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Дома с видом на горы в Испании

Orihuela
662
Мурсия (автономная область)
500
Марина-Альта
356
Pilar de la Horadada
290
l Alfas del Pi
274
Rojales
253
Lower Emporda
171
Сан-Мигель-де-Салинас
171
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282 объекта найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную недвижимость в Пеньябланке, мечтательный бунгало, располо…
€2,50 млн
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 342 м²
Роскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Аликанте, …
€950,000
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 650 м²
Красивая, просторная Вилла с большим участком в Бенидорме! Вилла с 7 спальнями, 6 ванными…
€1,65 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 4
Эта красивая, уютная НОВАЯ Вилла расположена в привилегированном месте – элитном, охраняем…
€1,70 млн
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 5
Площадь 337 м²
Вилла на продажу в Atalaya, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет и ха…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 770 м²
Добро пожаловать во Виллу Элизию, место, где мечты о роскошной жизни становятся реальностью.…
€4,50 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 706 м²
Откройте для себя средиземноморскую магию этой потрясающей роскошной виллы в Баия-де-Марбель…
€5,50 млн
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Manilva, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продажа - CASA ADOSADO  410,000€ Отличное предложение для инвестиций в аренду, с солне…
€410,000
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 824 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€4,88 млн
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Добро пожаловать в сказочный уголок Сан-Педро-де-Алькантара: Semarango 18 - таунхаус, которы…
€1,40 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 996 м²
Погрузитесь в эмоциональный опыт роскошной жизни, обнаружив проект строящейся дизайнерской в…
€4,80 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Площадь 550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн

Типы недвижимости в Испании

виллы
коттеджи
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

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