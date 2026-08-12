Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на горы

Дома с видом на горы в Испании

;
Торревьеха
948
Барселона
16
Марбелья
1038
Валенсия
5
Показать больше
328 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913 Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 232 м², …
$613,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202125 Вилла №8 в комплексе Polop16 отличается сбалансированным сочетанием жи…
$602,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201451 Вилла №7 — практичное предложение для покупателя, которому нужен полно…
$634,049
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202457 Вилла №10 — одно из наиболее технологичных предложений комплекса Polop…
$612,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Casares, Испания
Вилла 6 комнат
Casares, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла рядом с полем для гольфа в Касаресе Готовый проект расположен в муниципалитете…
$7,50 млн
Оставить заявку
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 119 м²
Мы рады предложить на продажу эту красивую смежную виллу, расположенную в СSan Eugenio Alto …
$1,15 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 626 м²
Количество этажей 3
Готовые к заселению виллы высокого класса рядом с гольф-клубами в Эстепоне Проект современны…
$2,77 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 8 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 606 м²
Необыкновенная новая вилла с частным бассейном, потрясающими видами и очаровательным садом в…
$4,22 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Вилла с 3 спальнями и панорамным видом на море в Кумбре-дель-Соль, Аликанте Расположенная в …
$3,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Впечатляющая вилла с 4 спальнями, совершенно новая, расположена в эксклюзивной жилой урбаниз…
$1,28 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, солнечной террасой на крыше и открытой планировкой в …
$372,309
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 5 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 5 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Элитная вилла с частным бассейном, великолепным садом и большой террасой на крыше, расположе…
$647,262
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Фантастическая вилла с частным бассейном, террасой на крыше и открытой планировкой, располож…
$457,081
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дом 5 комнат в Эстепона, Испания
Дом 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Количество этажей 3
Экологичные виллы рядом с гольфом и с живописным видом на море в Эстепоне Этот новый жилой п…
$1,79 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Вилла с 3 спальнями, видом на море и бассейном-инфинити в Бенитачель, Кумбре-дель-Соль Прест…
$2,94 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Улучшенная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, с…
$1,45 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Типы недвижимости в Испании

виллы
замки
коттеджи
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти