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Дома возле озера в Испании

Марина-Альта
356
Pilar de la Horadada
290
l Alfas del Pi
274
Rojales
253
Lower Emporda
171
Сан-Мигель-де-Салинас
171
Almoradi
169
Марбелья
150
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29 объектов найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,500
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Площадь 797 м²
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
€3,30 млн
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Гуардамар, Испания
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гуардамар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Istan, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Istan, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Istan, Испания
Комнаты 4
Площадь 560 м²
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
€1,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с террасой, с двором в Малага, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с террасой, с двором
Малага, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
€3,00 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
€890,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с видом на озеро в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с видом на озеро
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€428,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Добро пожаловать в эту великолепную виллу на первой линии гольфа, которая продается в Нуэва …
€1,85 млн
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Площадь 587 м²
Количество этажей 4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
€234,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€429,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником в Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€291,590
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником в Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
€294,760
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном в Рохалес, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
€382,780
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€261,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€242,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
€246,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
€238,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
€211,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
€336,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€369,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€339,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Caldes de Malavella, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Caldes de Malavella, Испания
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Дизайнерская вилла в районе L´Alzina , расположенном на престижном гольф-курорте в Кальдес …
€1,80 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Girones, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Girones, Испания
Комнаты 5
Площадь 687 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…
Цена по запросу

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