Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Calasparra
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Calasparra, Испания

;
виллы
30
53 объекта найдено
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$413,831
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Откройте для себя тишину и красоту внутренней части Мурсии с этими впечатляющими отдельно ст…
$410,324
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящи…
$408,335
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней части Мурсии с этими впечатляющими одноэт…
$403,389
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ, МУРСИЯ Проект нового строительства красивых вилл в Каласпарре…
$505,249
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 4 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
$324,251
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней Мурсии с этими впечатляющими одноэтажными…
$414,947
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ, МУРСИЯ Проект нового строительства красивых вилл в Каласпарре, М…
$471,825
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
В очаровательном местечке Каласпарра, Мурсия, предлагает эксклюзивный комплекс из 8 независи…
$502,791
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, сост…
$408,335
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 2 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней Мурсии в этих великолепных независимых ви…
$334,038
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
В очаровательной местности Каласпарра, Мурсия, представлен эксклюзивный комплекс из 8 незави…
$417,259
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$408,977
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 4 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
$362,933
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
$369,759
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Новый проект недвижимости, состоящ…
$406,676
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$359,035
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
$351,556
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Calasparra, Испания
Вилла 5 комнат
Calasparra, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Современная одноэтажная вилла с огромным частным садом и бассейном, расположенная на простор…
$468,109
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$408,977
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Каласпарры, этот жилой комплекс предлагает шесть о…
$502,020
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Каласпарры, этот жилой комплекс предлагает шесть о…
$494,880
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 2 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней части Мурсии с этими впечатляющими автоно…
$364,090
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 2 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней части Мурсии с этими великолепными незави…
$352,532
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней Мурсии с этими зрелищными независимыми ви…
$387,207
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя спокойствие и красоту внутренней части Мурсии с этими впечатляющими отдель…
$391,831
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Расположенное в очаровательной местности Каласпарра, это эксклюзивное сообщество предлагает …
$358,632
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Calasparra, Испания
Дом 3 комнаты
Calasparra, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Откройте для себя тишину и красоту внутренних районов Мурсии с этими впечатляющими отдельно …
$398,766
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КАЛАСПАРРЕ, МУРСИЯ Проект нового строительства красивых вилл в Каласпарре, Му…
$505,849
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Это комплекс недвижимости, состоящий из 215 независимых вилл: 170 построены на участках площ…
$413,831
Оставить заявку
Realting.com
Перейти