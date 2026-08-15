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Дома в Мурсии, Испания

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Мурсия
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Лос-Алькасарес
338
Торре-Пачеко
293
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2 132 объекта найдено
Таунхаус в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Новые таунхаусы в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort» в Мурсии Новые т…
$530,223
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Таунхаус в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Новые таунхаусы в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort» в Мурсии …
$530,223
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Бунгало 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой проект в Ла Пинилье, Мурсия, созданный для тех, кто ищет…
$203,768
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Дом 2 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Дом 2 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя исключительный жилой комплекс вилл, который обеспечивает максимальный комф…
$360,507
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
В самом центре Сан-Педро-дель-Пинатара возвышается эксклюзивный комплекс из двух современным…
$604,026
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный жилой…
$311,823
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый этап жизни в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный …
$240,126
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Вилла в Абанилья, Испания
Вилла
Абанилья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Просторный таунхаус с 4 спальнями недалеко от Абанильи . Большой полуновый загородный дом не…
$302,282
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Новые виллы в средиземноморском стиле в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивный жилой комплекс…
$943,356
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этот эксклюзивный комплекс роскошных двухквартирных вилл предлагает современный и функционал…
$315,848
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Бунгало 2 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало 2 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Познакомьтесь с уникальным жилым п…
$203,186
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Изысканные отдельные виллы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Эти виллы ра…
$525,354
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Этот недавно построенный жилой комплекс в Ла-Манга-дель-Мар-Менор должен быть в списке желан…
$669,875
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
В спокойной и приятной обстановке Фуэнте Аламо реализуется эксклюзивный комплекс из 38 отдел…
$389,750
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
В тихой и приятной обстановке Фуэнте-Аламо реализуется эксклюзивный комплекс из 38 отдельных…
$389,056
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Новые виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар с частным бассейном Современный дизайн и отличное рас…
$614,425
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Таунхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот жилой комплекс расположен в районе Serena Golf в Лос-Алькасаресе, в обжитой и тихой час…
$549,025
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Новые современные виллы в престижном комплексе Hacienda del Álamo Golf Resort — закрытая урб…
$489,962
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Дом 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Дом 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию независимых вилл в развивающемся регионе Мурсии, вс…
$457,656
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Новые отдельно стоящие виллы с частным бассейном в Рольдане, Торре-Пачеко Современные двухэ…
$475,843
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые бунгало с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивные бутик-резид…
$380,785
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
НОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТAНА, МУРСИЯ Новый комплекс из красивых вилл в…
$546,353
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Добро пожаловать в ваш новый старт в гармонии с природой. Откройте для себя уникальный жилой…
$306,044
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Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Расположенный в очаровательном городке Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$364,803
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Дом 3 комнаты в San Javier, Испания
Дом 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Живите средиземноморской жизнью круглый год в этих эксклюзивных виллах современного дизайна,…
$462,337
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Таунхаус 4 комнаты в Aguilas, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Находясь в очаровательном прибрежном городке Агилес, этот эксклюзивный комплекс из 8 таунхау…
$461,181
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Откройте для себя уникальную коллекцию из 20 элегантных отдельно стоящих вилл в эксклюзивном…
$728,125
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Вилла в Торре-Пачеко, Испания
Вилла
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Расположенная в очаровательном районе Санта Росалия, эта эксклюзивная коллекция из 16 отдель…
$1,37 млн
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Дом 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Дом 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Откройте для себя великолепные современные виллы на стадии строительства, расположенные в пр…
$595,837
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Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Расположенная в очаровательном городке Лос-Алькасарес, эта эксклюзивная коллекция из 9 отдел…
$484,202
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Типы недвижимости в Мурсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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Недорогая
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