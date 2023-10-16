Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Дома

Дома в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
103
Los Alcazares
78
San Javier
76
Мурсия
75
Torre Pacheco
74
Картахена
39
Bajo Guadalentin
22
Noroeste
15
Показать больше
503 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€274,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с 3 спальнями и бассейнами в Лос Алькасарес, Коста Калида Недвижимость в Лос Ал…
€390,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia, Costa Cálida A development of 16 properties, …
€389,900
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Javier, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€530,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€168,900
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Вилла 3 спальни в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Комплекс отдельных вилл, расположенных всего в 300 метрах от пляжа Поньенте-де-Агилас на поб…
€352,500
Дом 3 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными…
€332,900
Дом 4 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию великолепную одноуровневую виллу, которая обещает комфорт и ст…
€589,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Дома в Средиземноморском Стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Отдельные дома находятся неда…
€289,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Уникальные Отдельные Дома в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Современные уникальные дома с неве…
€399,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Javier, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Виллы на продажу в Сан-Фульхенсио, Аликанте, Коста-Бланка Жилой расположен в Лос-Анджелесе, …
€349,900
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

виллы
шале
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти