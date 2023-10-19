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Дома в Xabia Javea, Испания

виллы
6
17 объектов найдено
Вилла 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
Этаж 3/3
Отдельная Просторная Вилла в Популярном месте в Хавеа, Аликанте Вилла находится в популярном…
€3,49 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном Рядом с Пляжем в Хавеа, Аликанте Эта вилл…
€4,00 млн
Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Xabia Javea, Испания
Бунгало 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 321 м²
Этаж 2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Fitted Wardrobes в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Fitted Wardrobes
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Роскошная вилла на продажу в Хавеа, Коста Бланка Главный дом вращается вокруг просторной кух…
€1,48 млн
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 190 м²
Количество этажей 2
Представляем роскошную виллу на берегу моря в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортный город на…
€4,85 млн
Дом 6 спален у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 6 спален у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 639 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
€2,25 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Эта вилла была спроектирована для участка 1000 м2 с прекрасным расположением в урбанизации …
€685,000
Дом 3 спальни с бассейном в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Расположенна в высококачественном жилом районе, всего в 8 минутах от моря, в одном из самых…
€685,000
Дом 4 спальни с бассейном в Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Элегантный дизайн всего в 8 минутах от пляжа. Насладитесь панорамным видом на море, природн…
€1,10 млн
Дом 5 спален у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 5 спален у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу с захватывающими видами на море в окружении красивого сада с фруктовыми дер…
€990,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кладовой в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кладовой
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 012 м²
Продается отличная вилла с панорамным видом и рядом со всеми услугами. Имеет участок 1012 м2…
€449,000
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на…
€1,20 млн
Дом 4 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с фантастическим видом на море расположена на холме в элитном районе Хавеи и…
€3,99 млн
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Новая просторная вилла в элитном районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье Ко…
€685,000
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Красивая вилла в престижном жилом районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье К…
€685,000
Дом 4 спальни у моря, с личным бассейном в Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни у моря, с личным бассейном
Xabia Javea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 796 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Хавеа находится всего в 2,6 км от пляжаЖилая площадь: 796 м2.Площадь участ…
€1,65 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эксклюзивное предложение!  Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом на до…
€999,800
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