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1 109 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
4
3
213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
260 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,08 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
353 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,57 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
244 м²
Эта потрясающая двухэтажная вилла представляет собой идеальное сочетание современного стиля…
€550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
217 м²
Этот современный дуплекс расположен в новом охраняемом комплексе в Финестрате, откуда откры…
€495,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Испания, Испания
3
199 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€599,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
4
189 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
6
1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
356 м²
Новый комплекс из 14 отдельных вилл в престижном районе Альтеа Хилл. Каждая вилла имеет час…
€923,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
342 м²
Роскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Аликанте, …
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
7
650 м²
Красивая, просторная Вилла с большим участком в Бенидорме! Вилла с 7 спальнями, 6 ванными…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
560 м²
4
Эта красивая, уютная НОВАЯ Вилла расположена в привилегированном месте – элитном, охраняем…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
2
200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
113 м²
Этот прекрасный спаренный дом находится в непосредственной близости от спокойного моря, все…
€435,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
5
337 м²
Вилла на продажу в Atalaya, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет и ха…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
4
333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
6
2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
4
5
496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
4
3
602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
770 м²
Добро пожаловать во Виллу Элизию, место, где мечты о роскошной жизни становятся реальностью.…
€4,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
3
170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
149 м²
Недавно отремонтированный особняк прямоугольной формы, расположенный на участке площадью ок…
€499,000
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