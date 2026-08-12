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Дома с бассейном в Испании

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513 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260719141330 Продаётся современная двухэтажная вилла в новом жилом комплексе Sierra V…
$731,401
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913 Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 232 м², …
$613,176
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202125 Вилла №8 в комплексе Polop16 отличается сбалансированным сочетанием жи…
$602,036
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201451 Вилла №7 — практичное предложение для покупателя, которому нужен полно…
$634,049
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202457 Вилла №10 — одно из наиболее технологичных предложений комплекса Polop…
$612,110
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Вилла 8 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 8 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 606 м²
Необыкновенная новая вилла с частным бассейном, потрясающими видами и очаровательным садом в…
$4,22 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
НДС
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Вилла 5 комнат в Картахена, Испания
Вилла 5 комнат
Картахена, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Современная вилла под ключ с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше, расположе…
$409,879
НДС
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Вилла 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Вилла 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Красивая двухквартирная вилла с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше с потря…
$487,139
НДС
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Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Потрясающая двухквартирная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше, подвалом, в…
$709,327
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, солнечной террасой на крыше и открытой планировкой в …
$372,309
НДС
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Вилла 5 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 5 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Элитная вилла с частным бассейном, великолепным садом и большой террасой на крыше, расположе…
$647,262
НДС
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Фантастическая вилла с частным бассейном, террасой на крыше и открытой планировкой, располож…
$457,081
НДС
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Простая вилла под ключ с частным бассейном, просторными открытыми зонами и стильной открытой…
$314,487
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 5 комнат
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Сияющая просторная вилла с развлечениями на крыше, частным бассейном и безупречной открытой …
$987,067
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Benijofar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Стильный дуплекс на верхнем этаже с солнечной террасой на крыше и джакузи, расположенный ряд…
$322,443
НДС
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Дом 5 комнат в Михас, Испания
Дом 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Великолепная вилла с частным бассейном и потрясающими видами на море, расположенная в премиа…
$1,98 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном и просторной террасой на крыше, расположенная…
$695,249
НДС
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Площадь 291 м²
Естественная красота окружающей среды коллекции Айрена требовала архитектуры, которая поддер…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Benijofar, Испания
Вилла 4 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Красивая эксклюзивная вилла на 3 уровнях с частным бассейном, большой террасой на крыше и ле…
$463,887
НДС
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
$927,198
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