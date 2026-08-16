Тенерифе — это крупнейший и самый населенный остров Канарского архипелага. Географически он гораздо ближе к Марокко и побережью Африки, чем к Испании, которой он и принадлежит. Поэтому купить дом на Тенерифе в основном хотят те, кому интересно сочетание европейской юрисдикции и африканского климата, смягченного прохладными водами Атлантики.
Особенности покупки домов на Тенерифе
Наиболее весомым доводом к покупке недвижимости именно на Канарах является то, что острова находятся в льготной экономической зоне, и налог на передачу собственности вместо привычных 10% составляет всего 6,5%.
Другие особенности местной недвижимости:
- Разнообразие объектов. На острове представлены виллы, таунхаусы, бунгало, шале и дома у моря.
- Инвестиционная привлекательность. Продажа домов в Санта-Крус-де-Тенерифе и южных районах, таких как Лос-Кристианос, обеспечивает доходность от аренды 5–7% годовых благодаря 3,5 млн туристов ежегодно (данные Turismo de Tenerife, 2024).
- Экологичные стандарты. Новые дома на острове часто строятся с учетом энергоэффективности (класс А или В), что снижает расходы на коммунальные услуги в условиях мягкого климата.
Цены на дома на Тенерифе
За 2023–2025 года цены на дома на Тенерифе выросли в среднем на 15–16 %, что соответствует динамике всего рынка острова. Южные курорты вроде Коста-Адехе и Лос-Кристианос показали максимальный рост: там средняя цена превысила €4000/м², в то время как в северных районах, например, в Пуэрто-де-ла-Крус, стоимость удерживается ближе к €2000/м².
Средние цены домов на Тенерифе по типам недвижимости:
|Тип недвижимости
|Средняя цена 2023 (€)
|Средняя цена 2025 (€)
|Вилла
|600 тыс.–2,6 млн
|700 тыс.–3+ млн
|Таунхаус
|260–480 тыс.
|300–550 тыс.
|Бунгало
|200–350 тыс.
|230–400 тыс.
|Шале
|320–700 тыс.
|380–800 тыс.
|Дуплекс
|220–450 тыс.
|260–520 тыс.
|Дом у моря
|650 тыс.–3,2 млн
|750 тыс.–4 млн+
|Коттедж
|1,1–5 млн
|1,3–6+ млн
Популярные районы Санта-Крус-де-Тенерифе для покупки дома
Наиболее востребованным является районо с жильем премиум-класса — Коста-Адехе. Здесь находятся марина, поля для гольфа и самые дорогие виллы острова. Дома с бассейнами и видами на океан стоят от 800 тыс. до 2 млн €.
Другие популярные районы:
- Лос-Кристианос — это бывший портовый поселок, превратившийся в крупный курорт. Хорошо подходит для покупки домов средней ценовой категории (250–600 тыс. €). Локация выгодна для краткосрочной аренды: пляжи Лас-Вистас и близость к Siam Park обеспечивают стабильный поток туристов.
- Пуэрто-де-ла-Крус известен историческим парком «Лоро Парке». Цены на дома в Пуэрто-де-ла-Крус начинаются от 300 тыс. €.
- Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна представляет собой университетский город. Здесь демократичные цены в 280–500 тыс. €.
- Эль-Медано — спортивный центр острова, особенно для виндсерферов. Жилье здесь доступнее: бунгало от 220 тыс. €.