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Дома в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
33
Arona
25
San Miguel de Abona
7
Granadilla de Abona
4
Guia de Isora
4
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
110 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Дом 2 спальни в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дом 2 спальни
Икод-де-лос-Винос, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается дом с земельным участком в окружении соснового леса. Расположен в Icod de los Vino…
€255,000
Вилла 3 спальни в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла 3 спальни
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 3
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€790,000
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством в Arico, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством
Arico, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Продается строящийся дом в Абадес, спроектирован испанским архитектором, который спланировал…
€350,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Таунхаус 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается уютный таунхаус на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Sur. Это…
€283,000
Дом 3 спальни в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Продается отдельностоящий дом в живописной местности северного побережье Тенерифе. Расположе…
€255,000
Вилла в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€690,000
Вилла 4 спальни в El Sauzal, Испания
Вилла 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Продается великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье…
€830,000
Таунхаус 3 спальни в Buenavista del Norte, Испания
Таунхаус 3 спальни
Buenavista del Norte, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается красивый дом (таунхаус) в живописной местности на северном побережье Тенерифе. Рас…
€240,000
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
Дом в Guia de Isora, Испания
Дом
Guia de Isora, Испания
€295,000
Дом 3 спальни в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Продается уютный домик с камином в окружении вековых сосен, в настоящем лесном царстве. Если…
€499,000
Дом 2 спальни в Arona, Испания
Дом 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Если вы мечтаете о доме в пешей доступности до моря, тогда воплотить свою мечту можете уже с…
€485,000
Вилла 3 спальни в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
€1,10 млн
Бунгало 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается просторное бунгало в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенери…
€325,000
Вилла в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
Площадь 330 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается красивая вилла-бутик, расположена возле турист…
€1,60 млн
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
€199,900
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
€1,89 млн
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной в Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной
Guia de Isora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
€169,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
€2,30 млн
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Tacoronte, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Tacoronte, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€505,000
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€429,500

Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе

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таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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