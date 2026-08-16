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Дома на Тенерифе, Испания

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Адехе
96
Арона
31
Лос-Кристианос
17
Сан-Мигель-де-Абона
7
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163 объекта найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635,626
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524,829
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305,567
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Таунхаус в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Таунхаус
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Кол-во ванных комнат 2
В продаже светлый и просторный таунхаус на юго-западном побережье Тенерифе, в красивом турис…
Цена по запросу
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на первой линии Дель Дюке В продаже исключительный таунхаус, расположенный в эли…
$1,41 млн
НДС
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TekceTekce
Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Мы рады предложить на продажу уникальную виллу в окружении садов и на первой линии от океана…
$3,43 млн
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$1,03 млн
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Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Прекрасно реновированный дуплекс с 3 спальнями, частным садом и видом на море - Параисо II, …
$639,443
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Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
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Дуплекс 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается великолепный дуплекс с видом на океан, расположенный в туристическом городе Puerto…
Цена по запросу
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$465,348
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Вилла в El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 780 м²
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла в Эль-Саусале — одном из самых престижных районов …
$3,20 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,405
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Дуплекс 2 спальни в El Bebedero, Испания
Дуплекс 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже дуплекс-пенхаус, который находится в комплексе "Diana" в зоне Buzanada. Апартамент…
$173,777
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Дуплекс 1 спальня в Арона, Испания
Дуплекс 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Представляем эту привлекательную трехуровневую квартиру, расположенную в комплексе Сан-Рафаэ…
$285,998
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Дуплекс в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дуплекс
Икод-де-лос-Винос, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$831,275
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Таунхаус с частным садом, просторным гаражом и общим бассейном – Сан-Мигель-де-Абона Продаё…
$340,591
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
В одном из самых престижных и спокойных жилых районов Чайофы, всего в нескольких минутах от …
$922,513
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Вилла в Santa Ursula, Испания
Вилла
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла с видом на океан в Санта-Урсуле (район Cuesta de la Vill…
$660,016
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
роскошные виллы – corales residences | тенерифе в одном из самых престижных и востребованны…
$2,56 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
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Дом 4 спальни в El Sauzal, Испания
Дом 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла с панорамным видом на океан в престижной урбанизац…
$672,069
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый дом, расположенный в тихом районе Коста Адехе-Со…
$633,444
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Идеальное место для проживания или наслаждения отдыхом на Тенерифе: роскошная вилла, располо…
$1,88 млн
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Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается эксклюзивная вилла класса Premium, расположенная в одном из самых престижных район…
Цена по запросу
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Вилла в Канарские острова, Испания
Вилла
Канарские острова, Испания
the Unique country house of the architect and fantastically locateded directly on the northe…
Цена по запросу
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, парковка, частный бассейн, Общий бассеин
$1,74 млн
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Типы недвижимости на Тенерифе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Тенерифе — это крупнейший и самый населенный остров Канарского архипелага. Географически он гораздо ближе к Марокко и побережью Африки, чем к Испании, которой он и принадлежит. Поэтому купить дом на Тенерифе в основном хотят те, кому интересно сочетание европейской юрисдикции и африканского климата, смягченного прохладными водами Атлантики.

Особенности покупки домов на Тенерифе

Наиболее весомым доводом к покупке недвижимости именно на Канарах является то, что острова находятся в льготной экономической зоне, и налог на передачу собственности вместо привычных 10% составляет всего 6,5%.

Другие особенности местной недвижимости:

  • Разнообразие объектов. На острове представлены виллы, таунхаусы, бунгало, шале и дома у моря.
  • Инвестиционная привлекательность. Продажа домов в Санта-Крус-де-Тенерифе и южных районах, таких как Лос-Кристианос, обеспечивает доходность от аренды 5–7% годовых благодаря 3,5 млн туристов ежегодно (данные Turismo de Tenerife, 2024).
  • Экологичные стандарты. Новые дома на острове часто строятся с учетом энергоэффективности (класс А или В), что снижает расходы на коммунальные услуги в условиях мягкого климата.

Цены на дома на Тенерифе

За 2023–2025 года цены на дома на Тенерифе выросли в среднем на 15–16 %, что соответствует динамике всего рынка острова. Южные курорты вроде Коста-Адехе и Лос-Кристианос показали максимальный рост: там средняя цена превысила €4000/м², в то время как в северных районах, например, в Пуэрто-де-ла-Крус, стоимость удерживается ближе к €2000/м².

Средние цены домов на Тенерифе по типам недвижимости:

Тип недвижимости Средняя цена 2023 (€) Средняя цена 2025 (€)
Вилла 600 тыс.–2,6 млн 700 тыс.–3+ млн
Таунхаус 260–480 тыс. 300–550 тыс.
Бунгало 200–350 тыс. 230–400 тыс.
Шале 320–700 тыс. 380–800 тыс.
Дуплекс 220–450 тыс. 260–520 тыс.
Дом у моря 650 тыс.–3,2 млн 750 тыс.–4 млн+
Коттедж 1,1–5 млн 1,3–6+ млн

Популярные районы Санта-Крус-де-Тенерифе для покупки дома

Наиболее востребованным является районо с жильем премиум-класса — Коста-Адехе. Здесь находятся марина, поля для гольфа и самые дорогие виллы острова. Дома с бассейнами и видами на океан стоят от 800 тыс. до 2 млн €.

Другие популярные районы:

  • Лос-Кристианос — это бывший портовый поселок, превратившийся в крупный курорт. Хорошо подходит для покупки домов средней ценовой категории (250–600 тыс. €). Локация выгодна для краткосрочной аренды: пляжи Лас-Вистас и близость к Siam Park обеспечивают стабильный поток туристов.
  • Пуэрто-де-ла-Крус известен историческим парком «Лоро Парке». Цены на дома в Пуэрто-де-ла-Крус начинаются от 300 тыс. €. 
  • Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна представляет собой университетский город. Здесь демократичные цены в 280–500 тыс. €.
  • Эль-Медано — спортивный центр острова, особенно для виндсерферов. Жилье здесь доступнее: бунгало от 220 тыс. €. 

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы на Тенерифе

Могут ли иностранцы купить дом на Тенерифе?

Иностранцы могут свободно купить виллу на Тенерифе. Для сделки нужен NIE, открытие счета в испанском банке (например, Banco Santander).

Выгодно ли покупать дом на Тенерифе под сдачу в аренду?

Тенерифе ежегодно притягивает до 3,5 млн. В южных районах, таких как Коста-Адехе, доходность от аренды достигает 5–7% годовых, особенно для вилл и домов у моря.

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома на Тенерифе?

Ранее покупка недвижимости стоимостью от €500,000 давала право на ВНЖ в Испании на 2 года. Программу отменили в апреле 2025 года.

Где лучше всего жить на Тенерифе?

Для активного образа жизни и инвестиций подойдут южные районы Коста-Адехе, Лос-Кристианос. Для спокойной жизни подойдут северные Пуэрто-де-ла-Крус и Ла-Лагуна.

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