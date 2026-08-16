Тенерифе — это крупнейший и самый населенный остров Канарского архипелага. Географически он гораздо ближе к Марокко и побережью Африки, чем к Испании, которой он и принадлежит. Поэтому купить дом на Тенерифе в основном хотят те, кому интересно сочетание европейской юрисдикции и африканского климата, смягченного прохладными водами Атлантики.

Особенности покупки домов на Тенерифе

Наиболее весомым доводом к покупке недвижимости именно на Канарах является то, что острова находятся в льготной экономической зоне, и налог на передачу собственности вместо привычных 10% составляет всего 6,5%.

Другие особенности местной недвижимости:

Разнообразие объектов. На острове представлены виллы, таунхаусы, бунгало, шале и дома у моря.

На острове представлены виллы, таунхаусы, бунгало, шале и дома у моря. Инвестиционная привлекательность. Продажа домов в Санта-Крус-де-Тенерифе и южных районах, таких как Лос-Кристианос, обеспечивает доходность от аренды 5–7% годовых благодаря 3,5 млн туристов ежегодно (данные Turismo de Tenerife, 2024).

Продажа домов в Санта-Крус-де-Тенерифе и южных районах, таких как Лос-Кристианос, обеспечивает доходность от аренды 5–7% годовых благодаря 3,5 млн туристов ежегодно (данные Turismo de Tenerife, 2024). Экологичные стандарты. Новые дома на острове часто строятся с учетом энергоэффективности (класс А или В), что снижает расходы на коммунальные услуги в условиях мягкого климата.

Цены на дома на Тенерифе

За 2023–2025 года цены на дома на Тенерифе выросли в среднем на 15–16 %, что соответствует динамике всего рынка острова. Южные курорты вроде Коста-Адехе и Лос-Кристианос показали максимальный рост: там средняя цена превысила €4000/м², в то время как в северных районах, например, в Пуэрто-де-ла-Крус, стоимость удерживается ближе к €2000/м².

Средние цены домов на Тенерифе по типам недвижимости:

Тип недвижимости Средняя цена 2023 (€) Средняя цена 2025 (€) Вилла 600 тыс.–2,6 млн 700 тыс.–3+ млн Таунхаус 260–480 тыс. 300–550 тыс. Бунгало 200–350 тыс. 230–400 тыс. Шале 320–700 тыс. 380–800 тыс. Дуплекс 220–450 тыс. 260–520 тыс. Дом у моря 650 тыс.–3,2 млн 750 тыс.–4 млн+ Коттедж 1,1–5 млн 1,3–6+ млн

Популярные районы Санта-Крус-де-Тенерифе для покупки дома

Наиболее востребованным является районо с жильем премиум-класса — Коста-Адехе. Здесь находятся марина, поля для гольфа и самые дорогие виллы острова. Дома с бассейнами и видами на океан стоят от 800 тыс. до 2 млн €.

Другие популярные районы: