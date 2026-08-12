Аликанте — это не только город, но и целая провинция которая представляет собой небольшой выступ на Иберийском полуострове прямо в Средиземное море. Море очень сильно влияет на местный климат: на побережье он мягкий, а вот глубже на материке он засушливый. Но за счет гор температура остается комфортной, хотя и бывают случаи прихода аномальной жары. Туристы, особенно из ЕС, часто хотят купить виллу в Аликанте для постоянного проживания.

Особенности покупки домов в Аликанте

Купить дом в Аликанте можно и для инвестиций: в среднем на аренде можно в год возвращать до 8.2% стоимости недвижимости. Простоев практически не бывает, так как туристы посещают регион круглогодично.

Преимущества покупки дома в Аликанте:

Климатическая адаптация: дома с высокими потолками и террасами для естественной вентиляции в условиях 25–30°C летом.

дома с высокими потолками и террасами для естественной вентиляции в условиях 25–30°C летом. Просторные придомовые территории: виллы с участками от 400–1000 кв.м. с садами и частными бассейнами.

виллы с участками от 400–1000 кв.м. с садами и частными бассейнами. Ипотека для иностранцев: банки, такие как CaixaBank, предлагают кредиты под 2,5–4% годовых на срок до 25 лет.

Цены на дома и виллы в Аликанте

Цена домов в Аликанте за последние годы стабильно растет: в 2022 году средняя стоимость составляла €1700 за кв.м, в 2023 — €1840, а в 2024 все €1942. Но самое главное — это разнообразие типов домов: тут есть виллы, коттеджи, таунхаусы, шале, дуплексы, бунгало и дома у моря.

Средняя стоимость дома в Аликанте по типу:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€, 2024) Примерная общая стоимость (€) Вилла 150–400 2200–3500 330,000–1,400,000 Коттедж 100–200 1800–2500 180,000–500,000 Таунхаус 80–150 1700–2500 136,000–375,000 Шале 120–250 2000–3000 240,000–750,000 Дуплекс 100–180 1600–2300 160,000–414,000 Бунгало 60–120 1500–2200 90,000–264,000 Дом у моря 120–300 2500–4000 300,000–1,200,000

Популярные районы Аликанте для покупки дома

Самый востребованный район провинции — Финестрат. Он расположен в 10 км от Бенидорма и известен элитными виллами с видами на море и горы стоимостью от €630,000 за 200 кв.м с придомовой территорией 500 кв.м. Доходность аренды – до 7% годовых.

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