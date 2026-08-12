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Дома в Аликанте, Испания

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Торревьеха
948
Бенидорм
117
Аликанте
60
Марина-Баха
1811
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7 471 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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Дом 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Дом 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя ваш средиземноморский оазис в тихом жилом районе между улицами Орхидея и Т…
$415,465
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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TekceTekce
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260719141330 Продаётся современная двухэтажная вилла в новом жилом комплексе Sierra V…
$731,401
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Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$517,817
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную самостоятельную виллу, расположенную в одной из самых востребованн…
$797,531
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Дом 3 комнаты в Polop, Испания
Дом 3 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эксклюзивная акция по продаже новых вилл в Полопе, созданных для наслаждения средиземноморск…
$611,094
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260707102048 Продаётся вилла №5 в закрытом жилом комплексе Sierra Verde, расположенно…
$731,378
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913 Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 232 м², …
$613,176
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Дом 4 комнаты в Bigastro, Испания
Дом 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$455,489
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эти современные виллы в Альиканте, Эльгорфе, спроектированы для предоставления современного …
$565,207
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Код: 20260707102003 Продаётся современная отдельная вилла в новом премиальном комплексе P…
$511,473
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этот новый таунхаус расположен в эксклюзивной зоне Гран-Алакант (Санта-Пола, Аликанте). Жили…
$380,843
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем …
$230,925
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075129 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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Дом 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Продается бунгало на верхнем этаже площадью 120 м2, расположенное в тихом районе Орихела-Кос…
$214,657
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,130
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 304 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$675,455
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную независимую виллу, расположенную в одном из самых востребованных р…
$797,531
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Ла Нусии, на высоком месте, откуда открываются …
$1,03 млн
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Предлагаем эксклюзивную отдельную виллу, расположенную в одном из самых востребованных район…
$797,531
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Типы недвижимости в Аликанте

виллы
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Аликанте — это не только город, но и целая провинция которая представляет собой небольшой выступ на Иберийском полуострове прямо в Средиземное море. Море очень сильно влияет на местный климат: на побережье он мягкий, а вот глубже на материке он засушливый. Но за счет гор температура остается комфортной, хотя и бывают случаи прихода аномальной жары. Туристы, особенно из ЕС, часто хотят купить виллу в Аликанте для постоянного проживания.

Особенности покупки домов в Аликанте

Купить дом в Аликанте можно и для инвестиций: в среднем на аренде можно в год возвращать до 8.2% стоимости недвижимости. Простоев практически не бывает, так как туристы посещают регион круглогодично.

Преимущества покупки дома в Аликанте:

  • Климатическая адаптация: дома с высокими потолками и террасами для естественной вентиляции в условиях 25–30°C летом.
  • Просторные придомовые территории: виллы с участками от 400–1000 кв.м. с садами и частными бассейнами.
  • Ипотека для иностранцев: банки, такие как CaixaBank, предлагают кредиты под 2,5–4% годовых на срок до 25 лет.

Цены на дома и виллы в Аликанте

Цена домов в Аликанте за последние годы стабильно растет: в 2022 году средняя стоимость составляла €1700 за кв.м, в 2023 — €1840, а в 2024 все €1942. Но самое главное — это разнообразие типов домов: тут есть виллы, коттеджи, таунхаусы, шале, дуплексы, бунгало и дома у моря.

Средняя стоимость дома в Аликанте по типу:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€, 2024) Примерная общая стоимость (€)
Вилла 150–400 2200–3500 330,000–1,400,000
Коттедж 100–200 1800–2500 180,000–500,000
Таунхаус 80–150 1700–2500 136,000–375,000
Шале 120–250 2000–3000 240,000–750,000
Дуплекс 100–180 1600–2300 160,000–414,000
Бунгало 60–120 1500–2200 90,000–264,000
Дом у моря 120–300 2500–4000 300,000–1,200,000

Популярные районы Аликанте для покупки дома

Самый востребованный район провинции — Финестрат. Он расположен в 10 км от Бенидорма и известен элитными виллами с видами на море и горы стоимостью от €630,000 за 200 кв.м с придомовой территорией 500 кв.м. Доходность аренды – до 7% годовых.

Другие популярные районы:

  • Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте). Лучший пляж Коста-Бланки, награжденный Голубым флагом. Виллы и таунхаусы стоят от €350,000 за 150 кв.м.
  • Гран-Алакант (Санта-Пола). Прибрежный район, в котором бунгало и таунхаусы стоят от €200,000 за 100 кв.м. Высокий спрос на аренду из-за близости к пляжу Кала-Гран.
  • Торревьеха. Курортный город с доступными бунгало от €110,000 за 70 кв.м. Аренда приносит до 8% годовых благодаря 1,2 млн туристов ежегодно.
  • Кабо-де-лас-Уэртас (город Аликанте). Эксклюзивный район с домами у моря от €600,000 за 200 кв.м. Популярен среди состоятельных покупателей из Европы.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Аликанте

Могут ли иностранцы купить дом в Аликанте?

Иностранцы могут купить дом в Аликанте без ограничений. Требуется NIE (оформляется за 7–14 дней) и счет в испанском банке.

Выгодно ли покупать дом в Аликанте под сдачу в аренду?

Продажа домов в Аликанте с последующей сдачей в аренду туристам приносит 6–8% годовых. В Торревьехе бунгало сдают за €600–€1000 в месяц, а виллы в Финестрате за €2000–€3000. Краткосрочная аренда в сезон (июнь–сентябрь) дает до €200 в сутки.

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