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Дома в Провинция Аликанте, Испания

Orihuela
671
Марина-Альта
355
Pilar de la Horadada
287
l Alfas del Pi
261
Rojales
241
Алаканти
174
Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
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4 562 объекта найдено
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Красивое двухэтажное бунгало, расположенное в Лос-Балконесе, в идеальном состоянии. Имеет кр…
€144,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 207 м²
Откройте для себя безмятежный комплекс из 9 двухквартирных вилл, расположенных в спокойном …
€1,33 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Luxury villa in Urb San Jaime, Benissa, Costa Blanca Spanning three meticulously designed le…
€1,39 млн
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Вилла 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Laguna Azul — это жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе ср…
€399,900
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Дом 5 спален у моря в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Дом 5 спален у моря в Finestrat, Испания
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Дом 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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