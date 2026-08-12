Аликанте — это не только город, но и целая провинция которая представляет собой небольшой выступ на Иберийском полуострове прямо в Средиземное море. Море очень сильно влияет на местный климат: на побережье он мягкий, а вот глубже на материке он засушливый. Но за счет гор температура остается комфортной, хотя и бывают случаи прихода аномальной жары. Туристы, особенно из ЕС, часто хотят купить виллу в Аликанте для постоянного проживания.
Особенности покупки домов в Аликанте
Купить дом в Аликанте можно и для инвестиций: в среднем на аренде можно в год возвращать до 8.2% стоимости недвижимости. Простоев практически не бывает, так как туристы посещают регион круглогодично.
Преимущества покупки дома в Аликанте:
- Климатическая адаптация: дома с высокими потолками и террасами для естественной вентиляции в условиях 25–30°C летом.
- Просторные придомовые территории: виллы с участками от 400–1000 кв.м. с садами и частными бассейнами.
- Ипотека для иностранцев: банки, такие как CaixaBank, предлагают кредиты под 2,5–4% годовых на срок до 25 лет.
Цены на дома и виллы в Аликанте
Цена домов в Аликанте за последние годы стабильно растет: в 2022 году средняя стоимость составляла €1700 за кв.м, в 2023 — €1840, а в 2024 все €1942. Но самое главное — это разнообразие типов домов: тут есть виллы, коттеджи, таунхаусы, шале, дуплексы, бунгало и дома у моря.
Средняя стоимость дома в Аликанте по типу:
|Тип недвижимости
|Средняя площадь (кв.м)
|Средняя цена за кв.м (€, 2024)
|Примерная общая стоимость (€)
|Вилла
|150–400
|2200–3500
|330,000–1,400,000
|Коттедж
|100–200
|1800–2500
|180,000–500,000
|Таунхаус
|80–150
|1700–2500
|136,000–375,000
|Шале
|120–250
|2000–3000
|240,000–750,000
|Дуплекс
|100–180
|1600–2300
|160,000–414,000
|Бунгало
|60–120
|1500–2200
|90,000–264,000
|Дом у моря
|120–300
|2500–4000
|300,000–1,200,000
Популярные районы Аликанте для покупки дома
Самый востребованный район провинции — Финестрат. Он расположен в 10 км от Бенидорма и известен элитными виллами с видами на море и горы стоимостью от €630,000 за 200 кв.м с придомовой территорией 500 кв.м. Доходность аренды – до 7% годовых.
Другие популярные районы:
- Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте). Лучший пляж Коста-Бланки, награжденный Голубым флагом. Виллы и таунхаусы стоят от €350,000 за 150 кв.м.
- Гран-Алакант (Санта-Пола). Прибрежный район, в котором бунгало и таунхаусы стоят от €200,000 за 100 кв.м. Высокий спрос на аренду из-за близости к пляжу Кала-Гран.
- Торревьеха. Курортный город с доступными бунгало от €110,000 за 70 кв.м. Аренда приносит до 8% годовых благодаря 1,2 млн туристов ежегодно.
- Кабо-де-лас-Уэртас (город Аликанте). Эксклюзивный район с домами у моря от €600,000 за 200 кв.м. Популярен среди состоятельных покупателей из Европы.