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Дома в Alhama de Murcia, Испания

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виллы
21
бунгало
6
58 объектов найдено
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Кондадо …
$338,666
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Альхаме де Мурсия представляют собой роскошное убежище в окружении впечатляющей прир…
$381,137
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Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в эксклюзивной зоне Лос Гуардианес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 10…
$279,773
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Таунхаус 5 комнат в Alhama de Murcia, Испания
Таунхаус 5 комнат
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Дома с 4 спальнями, личными бассейнами, садами и соляриями в Масарроне, Мурсия Этот жилой ко…
$309,867
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Вилла 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Современные виллы с 2–3 спальнями и личным подвалом в Масарроне Эти просторные виллы располо…
$339,370
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Дом 5 комнат в Alhama de Murcia, Испания
Дом 5 комнат
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
$418,113
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Condado de Alham…
$401,132
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новые виллы представляют собой роскошное убежище, окружённое впечатляющей природой. Эти объе…
$397,065
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Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$434,268
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Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$420,843
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллы в новом строительстве представляют собой роскошное убежище, окруженное впечатляющим пр…
$374,310
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Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные сдвоенные виллы с 3 спальнями в Пуэрто-де-Масаррон Проект расположен в жилом рай…
$336,281
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Эти виллы в новостройке представляют собой роскошное убежище, окруженное впечатляющей природ…
$381,137
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Бунгало 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Живите в сердце графства Альхама, всего в нескольких шагах от торгового центра Al Kassar, в …
$300,927
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апартаменто…
$437,111
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$306,047
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апар…
$371,797
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Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные смежные виллы с 3 спальнями и солярием на крыше в Пуэрто-де-Масаррон Виллы распо…
$331,700
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную коллекцию вилл, расположенных в привилегированном месте р…
$346,891
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Дом 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Представляем новую виллу в городе Alhama de Murcia. Вилла находится в жилом комплексе закрыт…
$362,364
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Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
ALHAMA NATURE RESORT - Новое здание Бунгало с 3 спальнями в Альхама-де-Мурсия, Коста-Бланка, Испания
$254,286
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новые виллы представляют собой роскошное убежище, окружённое впечатляющей природой. Эти объе…
$419,819
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Дом 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Виллы в Альхаме де Мурсия представляют собой роскошное убежище среди впечатляющей природной …
$323,113
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные виллы, построенные с высочайшими стандартами качества в привилегированном месте…
$420,843
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Бунгало 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
В самом сердце округа Альхама, всего в нескольких шагах от торгового центра Al Kassar, распо…
$273,053
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Condado de Alha…
$381,401
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новые виллы представляют собой роскошное убежище, окружённое впечатляющей природой. Эти объе…
$368,622
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Эксклюзивные виллы, построенные с высочайшими стандартами качества в привилегированном месте…
$369,759
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Дом 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Откройте для себя эксклюзивную акцию по продаже элегантных индивидуальных вилл, построенных …
$363,957
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Таунхаус 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Таунхаусы с 3 спальнями и собственными бассейнами в Масарроне, Мурсия Этот жилой комплекс ра…
$276,133
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