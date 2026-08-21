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Дома в Альтее, Испания

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виллы
110
194 объекта найдено
Дом 5 комнат в Альтеа, Испания
Дом 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Продается современная вилла с панорамным видом на Средиземное море, Альтеа и Бенидорм. Наход…
$7,58 млн
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Дом 1 комната в Альтеа, Испания
Дом 1 комната
Альтеа, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Это не просто квартира в Альтее Ла Велья. Расположенная в спокойном жилом комплексе Парадизо…
$288 353
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
A perfect blend of privacy, natural surroundings, and modern comfort, this elegant Mediterra…
$882 171
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕА Красивая новая отдельно стоящая вилла расположена в прест…
$2,43 млн
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Бунгало 3 комнаты в Альтеа, Испания
Бунгало 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность – Бунгало 325.000 евро – самая дешевая недвижимость в Altea Hills, Ал…
$377 202
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Альтеа, эта элегантная вилла сочетает в себе современную а…
$3,11 млн
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TekceTekce
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Эта вилла расположена на двух этажах. На первом этаже находятся две просторные и красиво меб…
$979 410
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Средиземноморская недвижимость в Blanc Altea Homes, Blanc-10, вилла, которая выделяется свое…
$1,27 млн
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Алтеа, эта элегантная вилла сочетает в себе современную ар…
$3,11 млн
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,91 млн
НДС
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла Villa Sa Roqueta с современным дизайном с потрясающими видами на море. Пр…
$1,91 млн
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 494 м²
В живописном городе Альтеа на северной Коста-Бланке представлена впечатляющая вилла, заново …
$2,72 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Современная роскошная вилла с панорамным видом на море в Альтеа-Хиллз, Северное побережье Ко…
$3,84 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Площадь 630 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Альтеи, эта впечатляющая вилла предлагает …
$2,34 млн
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 4
Исключительная вилла с 4 спальнями, уникальной архитектурой и первоклассными характеристикам…
$2,43 млн
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Погрузитесь в роскошь в этой впечатляющей вилле, стратегически расположенной рядом с полем д…
$3,24 млн
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Дом 6 комнат в Альтеа, Испания
Дом 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
$2,50 млн
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Дом 5 комнат в Альтеа, Испания
Дом 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла Villa Noruega с современным дизайном с потрясающими видами на море. Прожи…
$3,06 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В АЛТЕЕ Новая вилла класса люкс расположена в Альтее, самом живописном…
$1,62 млн
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Дом 8 комнат в Альтеа, Испания
Дом 8 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный город Алте…
$4,62 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 374 м²
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
$2,22 млн
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Дом 6 комнат в Альтеа, Испания
Дом 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
$1,80 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Потрясающая роскошная вилла, расположенная в красивом городке Алтея, на побережье Коста Блан…
$1,90 млн
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный город Алте…
$913 115
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Современная вилла в  Алтея Хиллс, с инновационными функциями, новейшими технологиями и потря…
$3,10 млн
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
В прекрасном городке Альтея на Северной Коста-Бланке расположена впечатляющая вилла, заново …
$2,85 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Альтеа, эта вилла предлагает привилегированную обстановку …
$1,61 млн
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Дом 5 комнат в Альтеа, Испания
Дом 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Великолепная практически новая вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Жив…
$1,79 млн
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Дом 9 комнат в Альтеа, Испания
Дом 9 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный город Алте…
$2,25 млн
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Дом 5 комнат в Альтеа, Испания
Дом 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Живите в Альтеа Хиллс — одном из самых престижных и безопасных мест на Коста-Бланке. Здесь в…
$1,12 млн
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