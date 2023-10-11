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Дома в Altea, Испания

виллы
50
бунгало
3
79 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Коста Бланка  Новый проект жилья, расположенный в С…
€1,90 млн
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Бунгало 4 спальни у моря в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу площадью 340 кв.м., расположенную на территории 1800 кв.м., расп…
€650,000
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу в престижном районе Альтея Хиллс.Вилла, спроектированная в совре…
€895,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Проект виллы в Алтея Хиллз, Коста Бланка Современный дом с инновационными функциями, передов…
€2,25 млн
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу от застройщика в городе Алтея. Дом расположен на участке площадь…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 351 м²
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположен в известно…
€2,45 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла находится на большом участк…
€650,000
Бунгало 4 спальни с мебелью, с кладовой, с Lift в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни с мебелью, с кладовой, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Referencia: 58. Современный дом 2000 года постройки возле моря, недалеко от центра. В доме …
€525,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Супер предложение! Роскошная вилла в городе Кальпе с панорамным видом на море, горы и город.…
€1,30 млн
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Blanca Altea - это светлый жилой комплекс с большими внутренними помещениями, уникальной арх…
€1,14 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,15 млн
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
€2,20 млн
Дом 4 спальни в Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Жилой комплекс, наполненный светом, с большими внутренними пространствами, уникальной архит…
€892,500
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Роскошная вилла с панорамным видом построена на большом участке, который предлагает уединени…
€4,30 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
€2,28 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 835 м²
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
€1,15 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Altea, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
€1,85 млн
Дом 5 спален с бассейном в Altea, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Altea, Испания
Количество спален 5
Площадь 160 м²
Этот красивый средиземноморский дом с гостевыми апартаментами в Altea Hills имеет потрясающ…
€369,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Северная Коста Бланка Этот минималистский дом новой пост…
€2,09 млн
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
€550,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
€2,65 млн
Дом 3 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
€1,25 млн
Дом 5 спален у моря в Altea, Испания
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
€1,14 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
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