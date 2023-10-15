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Дома в Барселона, Испания

Maresme
13
Баш-Льобрегат
9
Martorell
6
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
43 объекта найдено
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
  Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Esplugues de Llobregat, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Превосходная квартира площадью 135 м2, находящаяся на 19-м этаже современного здания в экскл…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Барселонес, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 747 м²
Продается вилла в Жироне Барселона. 
€9,00 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Дом 5 спален с бассейном в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Площадь 465 м²
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
€1,09 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 463 м²
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
€950,000
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,45 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,38 млн
Дом 4 спальни в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
€1,40 млн
Дом 6 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Площадь 424 м²
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
€670,000
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком в Esparreguera, Испания
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
€6,00 млн
Вилла 9 комнат в Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
Комнаты 9
Площадь 901 м²
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
€6,50 млн
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
€6,90 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 385 м²
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир — один…
€1,59 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 506 м²
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
€895,000
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
€342,995
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
€390,000
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
€499,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sitges, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
€1,70 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
€1,80 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Sitges, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Sitges, Испания
Количество спален 6
Площадь 695 м²
Количество этажей 3
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
€3,30 млн
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Площадь 1 774 м²
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
€14,00 млн
Шале 8 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Барселона, Испания
Шале 8 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Барселона, Испания
Количество спален 8
Площадь 800 м²
Этот потрясающий исторический особняк находится в одном из лучших жилых районов Барселоны. …
€3,50 млн
Дом 8 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Барселона, Испания
Дом 8 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Барселона, Испания
Количество спален 8
Площадь 1 001 м²
Этот потрясающий дом находится в самом эксклюзивном районе Барселоны, в тихом месте, окруже…
€9,00 млн
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 700 м²
Чудесный дом на первой линии моря расположен всего в 5 минутах от аэропорта Барселоны и 10 …
€18,00 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Барселона, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 650 м²
 
€3,30 млн

Типы недвижимости в Барселона

виллы

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

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