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Дома в Валенсии, Испания

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30
la Ribera Baixa
25
Cullera
22
lHorta Nord
20
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7 610 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Расположенный в Аликанте, в районе Эль-Вергер, этот новый строительный проект представляет с…
$582,334
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Villag…
$603,573
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную виллу, расположенную в одном из самых востребованных районов Файне…
$797,714
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TekceTekce
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Предлагаем эксклюзивную отдельную виллу, расположенную в одном из самых востребованных район…
$797,714
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную независимую виллу, расположенную в одном из самых востребованных р…
$797,714
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эти современные виллы в Альиканте, Эльгорфе, спроектированы для предоставления современного …
$563,291
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,087
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из 49 независимых вилл, расположенных в Алгорфе, од…
$485,415
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Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
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Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в Эль-Вергер, состоящий и…
$309,499
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260707102048Продаётся вилла №5 в закрытом жилом комплексе Sierra Verde, расположенном …
$732,800
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Dmd consulting
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075129Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Villag…
$603,573
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Агентство
Dmd consulting
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем исключительную виллу, расположенную в одном из самых востребованных районов Фин…
$797,714
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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Дом 3 комнаты в Dolores, Испания
Дом 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Эта вилла воплощает суть средиземноморского стиля с простой и уютной архитектурой, передающе…
$529,770
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$1,49 млн
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Код: 20260707102003Продаётся современная отдельная вилла в новом премиальном комплексе Polop…
$512,468
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$391,539
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$516,062
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную независимую виллу, расположенную в одном из самых востребованных р…
$797,714
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$362,741
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Дом 4 комнаты в Bigastro, Испания
Дом 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$455,489
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Дом 2 комнаты в Polop, Испания
Дом 2 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эксклюзивная продажа вилл новой постройки в Полопе, созданных для наслаждения средиземноморс…
$574,234
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Дом 2 комнаты в Санта-Пола, Испания
Дом 2 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Предлагается привлекательный проект жилого дома, идеально подходящий для тех, кто ценит прос…
$797,468
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Эксклюзивная акция по продаже новых вилл в Полопе, созданных для того, чтобы наслаждаться ср…
$885,484
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Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Погрузитесь в исключительность и комфорт этих новых независимых вилл в Бенидорме. Непосредст…
$1,47 млн
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Типы недвижимости в Валенсии

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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