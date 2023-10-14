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29 объектов найдено
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Дом 6 спален с кондиционером
Godelleta, Испания
6
3
260 м²
2
€215,000
Рекомендовать
Дом 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Comarca de Valencia, Испания
2
131 м²
2
Уютный дом в скандинавском стиле с большим земельным участком в аг Ратичи. Местоположение: …
€47,467
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с личным бассейном
Casinos, Испания
6
3
325 м²
Роскошный современный дом в городе Casinos, что в сорока минутах от Валенсии.Это прекрасное …
€440,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
5
4
Красивая вилла в Иисусе с видом на Дальт Вила. Эта просторная вилла красиво оформлена и имее…
€2,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
la Font d en Carros, Испания
4
2
134 м²
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
€100,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом
Castello de Rugat, Испания
3
1
413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
€59,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Oliva, Испания
2
1
282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
€165,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
6
5
751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
€875,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с террасой, с кладовой
Gandia, Испания
5
2
167 м²
В Гандии продаётся городской дом. Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 м2. …
€85,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Font d en Carros, Испания
5
4
471 м²
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
3
3
215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€294,700
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Sueca, Испания
3
2
231 м²
Представляем вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальме…
€410,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с террасой, с кладовой
Gandia, Испания
5
3
511 м²
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
€588,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Альсира, Испания
5
4
1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Альсира, Испания
5
3
403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком. В отличном состоянии. 2 незави…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Ador, Испания
5
5
292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Cullera, Испания
3
1
150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
€95,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Cullera, Испания
3
2
252 м²
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
€230,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом
Paterna, Испания
6
5
445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
€890,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
4
4
200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€390,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Betera, Испания
3
2
150 м²
Продается вилла в Бетере с участком 600 м2. Полностью отремонтирована имеет всю технику и ме…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
4
6
554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
€970,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
6
5
1 000 м²
Этот зрелищный Chalet de Luxe, расположенный в лучшей городской местности в Каллере (Cap Bla…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
l Eliana, Испания
6
11
780 м²
Великолепная вилла класса люкс в Eliana с площадью 780м2, расположенная в непосредственной б…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Ontinyent, Испания
6
6
330 м²
Это старинная усадьба, датируемая второй половиной девятнадцатого века. Полностью отремонтир…
€490,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
4
4
380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
4
5
474 м²
Вилла расположена в элитной урбанизации. Год постройки: 2010. Материалы лучшего качества. Но…
€995,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
6
3
300 м²
Вилла в средиземноморском стиле, расположена в коттеджном поселке Buenavista , города Кульер…
€380,000
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Вилла 7 спален с сауной
Torrent, Испания
7
4
900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
€1,12 млн
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