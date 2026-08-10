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Дома в Кальпе, Испания

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виллы
83
бунгало
11
таунхаусы
3
173 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Кальпе, Испания
Дом 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 1/1
Представляем дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристическо…
$517,817
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Дом 9 комнат в Кальпе, Испания
Дом 9 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
$853,291
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенная в одном из самых эксклюзивных районов Кальпе, эта роскошная вилла представляет…
$3,29 млн
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TekceTekce
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Расположенная в очаровательном городе Кальпе, эта эксклюзивная коллекция из трех отдельно ст…
$1,37 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Этот проект находится в одном из любимых жилых районов всех жителей Кальпе, благодаря близос…
$1,37 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Эта новая вилла расположена в частном комплексе из шести роскошных объектов, расположенных в…
$2,16 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ Современная отдельно стоящая роскошная вилла с потрясающи…
$2,17 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Эксклюзивная роскошная вилла нового строительства в Бениссе, Северное побережье Коста-Бланка…
$2,96 млн
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Дом 7 комнат в Кальпе, Испания
Дом 7 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 612 м²
Количество этажей 2
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
$1,35 млн
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Дом 3 комнаты в Кальпе, Испания
Дом 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Откройте для себя эту впечатляющую новую виллу, расположенную в одной из самых спокойных и о…
$1,76 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Расположенные в очаровательном городе Кальпе, это эксклюзивное предложение недвижимости пред…
$1,27 млн
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем этаже с …
$313,012
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Дом 5 комнат в Кальпе, Испания
Дом 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 421 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях,…
$2,14 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Расположенные в очаровательном Пуэбло Маскарат, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегир…
$3,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с собственной террасой на крыше, гаражом, бассейном коммуны и спортивной …
$533,543
НДС
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Дом 7 комнат в Кальпе, Испания
Дом 7 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
Эта великолепная вилла, построенная на участке площадью 2600 м2, расположена на трех этажах …
$2,30 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Двухэтажный дом с 4 спальнями, каждый этаж с отдельным входом. Имеется лицензия на сдачу в а…
$664,429
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Расположенное в очаровательном городе Кальпе, это эксклюзивное предложение недвижимости пред…
$1,10 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕННИСЕ Роскошная вилла в Бениссе с видом на Кальпе. &#…
$2,96 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 489 м²
Эта потрясающая вилла современного дизайна расположена в привилегированном месте в Кальпе, К…
$1,98 млн
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Дом 5 комнат в Кальпе, Испания
Дом 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 680 м²
В самом сердце престижной Коста-Бланка Норте эта великолепная вилла переопределяет понятие э…
$4,05 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В КАЛЬПЕ Новая вилла, расположенная в одном из жилых районов, предпочитаем…
$1,40 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Расположенные в прекрасном городе Кальпе, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегированну…
$1,79 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Расположенная в прекрасном городе Кальпе, эта эксклюзивная вилла предлагает привилегированно…
$3,68 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Новая вилла на продажу в Кальпе – современный дизайн всего в 900 м от пляжа Эксклюзивна…
$1,77 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ Современная отдельно стоящая роскошная вилла с потряса…
$2,15 млн
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Дом 4 комнаты в Кальпе, Испания
Дом 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Расположенные в привилегированном месте рядом с портом, эти 6 эксклюзивных новых вилл переос…
$3,06 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Новая вилла на продажу в Кальпе – современный дизайн всего в 900 м от пляжа Эксклюзивная ви…
$1,79 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$3,03 млн
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Дом 4 комнаты в Кальпе, Испания
Дом 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Расположенные в привилегированном месте рядом с портом, эти 6 эксклюзивных новых вилл переос…
$2,89 млн
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