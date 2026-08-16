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Дома в Фуэнхироле, Испания

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104 объекта найдено
Дом в Фуэнхирола, Испания
Дом
Фуэнхирола, Испания
$285,641
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этот замечательный жилой комплекс предлагает новый стандарт жизни, сочетая свет и природу Ср…
$1,57 млн
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Дом 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 4 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Торребланке. 4 кровати · 3 ванны · 176 м2 построено. Компа…
$597,266
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Жилой комплекс из 3 блоков с домами с 2 и 3 спальнями, с частным солярием, садом, 2 парковоч…
$749,595
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Дом 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Лос-Пакосе. 3 кровать · 2 ванны · 150 м2 построено. Компан…
$502,115
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Расположенный в престижном районе Reserva del Higuerón на побережье Коста-дель-Соль, этот эк…
$1,28 млн
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TekceTekce
Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 652 м²
Эксклюзивный жилой проект, сочетающий в себе сущность Средиземноморья с комфортом и роскошью…
$4,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая двухуровневая вилла с большой террасой, общим бассейном-инфинити и тренажерным …
$2,18 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Описание объекта: В популярном Фуэнхироле создана эксклюзивная коллекция всего из трех таунх…
$1,64 млн
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Расположенный в прекрасном городе Фуэнхирола, этот жилой комплекс предлагает разнообразные в…
$692,104
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Этот новый эксклюзивный жилой комплекс в Фуэнхироле, состоящий из 74 квартир и пентхаусов, р…
$506,121
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Этот новый жилой комплекс в Фуэнхироле, Малага, предлагает уникальную возможность насладитьс…
$542,042
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Вилла 10 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 10 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 634 м²
Ультра-эксклюзивная вилла с двумя бесконечными бассейнами, потрясающей террасой на крыше, ча…
$3,70 млн
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Расположенный в прекрасном городе Фуэнхирола, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$1,16 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современные квартиры в роскошном комплексе в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – одно из самых п…
$497,040
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Описание объекта: Этот эксклюзивный жилой район в Фуэнхироле включает 17 современных таунхау…
$1,24 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Дом 5 спален в Фуэнхирола, Испания
Дом 5 спален
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
5-комнатный таунхаус на продажу в Торребланке. 5 кровать · 3 ванны · построено 157 м2. Компа…
$762,225
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Дом 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 4 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Торребланке. 4 кровати · 4 ванны · 228 м2 построено. Компан…
$853,237
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Дом 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Лос-Боличе. 3 кровать · 3 ванна · 326 м2 построено. Компан…
$1,01 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Описание объекта: Этот красивый отремонтированный отдельно стоящий дом расположен всего в 50…
$591,416
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Этот новый эксклюзивный жилой комплекс в Фуэнхироле, состоящий из 74 квартир и пентхаусов, р…
$765,097
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Таунхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Готовая под ключ роскошная вилла высокого класса с частным бассейном, террасой и потрясающим…
$1,28 млн
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Дом 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Лос-Пакосе. 2 кровать · 1 ванна · 101 м2 построено. Компан…
$313,991
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Дом 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 4 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Торребланке. 4 кровать · 3 ванны · построено 250 м2. Компан…
$893,505
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Расположенный в прекрасном городе Фуэнхирола, этот жилой комплекс предлагает разнообразные в…
$808,424
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Дом 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 4 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Торребланке. 4 кровать · 3 ванны · построено 166 м2. Компан…
$625,707
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Дом 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Торребланке. 3 кровати · 3 ванны · 128 м2 построено. Компа…
$499,952
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этот замечательный жилой комплекс предлагает новый стандарт жизни, сочетая свет и природу Ср…
$1,39 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Откройте для себя место, где природа и архитектура объединяются, чтобы предложить роскошный …
$1,30 млн
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