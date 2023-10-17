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Дома в Фуэнхирола, Испания
виллы
19
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27 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
4
1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Коллекция Palm в Reserva del Higu…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
4
6
1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
5
407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€1,53 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
4
203 м²
3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
3
123 м²
4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
505 м²
2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фуэнхирола, Испания
5
3
498 м²
2
Роскошная Вилла в Жилом Комплексе со Множеством Удобств в Бенальмадене Дом расположен в райо…
€4,98 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
8
7
820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
5
404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
4
2
219 м²
4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
5
4
228 м²
3
Виллы с Современным Дизайном в 5 Минутах от Пляжей в Фуэнхироле, Малага Виллы с элегантным д…
€1,53 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
300 м²
2
Виллы в Престижном Месте для Изысканной и Комфортной Жизни в Бенальмадене, Малага Современны…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
7
5
737 м²
2
Просторная Вилла с 6-ю Спальнями и Видом на Море в Бенальмадене Отдельно стоящая вилла распо…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
5
5
632 м²
3
Просторный Отдельный Дом в Популярном Жилом Районе Бенальмадены Этот фантастический дом расп…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
3
2
240 м²
3
Виллы с Высокой Энергоэффективностью в 5 Минутах Езды от Пляжа в Фуэнхироле Этот новый компл…
€557,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
5
4
280 м²
3
Элегантные Отдельные Виллы в Эксклюзивном Месте в Фуэнхироле на Коста-дель-Соль Этот комплек…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
6
4
204 м²
3
Новые Стильные Виллы в Эксклюзивном Месте Фуэнхиролы Виллы находятся в проекте, расположенно…
€2,05 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
4
208 м²
3
Новые Стильные Виллы в Эксклюзивном Месте Фуэнхиролы Виллы находятся в проекте, расположенно…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
9
6
595 м²
1
Одноэтажная Вилла на Огромном Участке в Популярном Жилом Районе Бенальмадены Вилла в Бенальм…
€1,67 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
4
3
309 м²
2/2
Удачно Расположенная Стильная Вилла с Видом на Море в Бенальмадене Эта эксклюзивная вилла ра…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
5
3
178 м²
4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
175 м²
4
Элегантные Таунхаусы с Частным Бассейном и Видом на Средиземное море в Фуэнхироле Привлекате…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Фуэнхирола, Испания
5
5
757 м²
Необычный характер форм делает эту виллу эксклюзивной и уникальной как по архитектуре, так и…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Фуэнхирола, Испания
5
5
865 м²
Современная вилла с уникальным стилем в Резерва-дель-Игерон, Бенальмадена. Характеризуемая с…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Фуэнхирола, Испания
5
5
688 м²
Palm 10 характеризуется прямоугольными архитектурными линиями, большими окнами, наполняющими…
€2,40 млн
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Дом 4 спальни
Фуэнхирола, Испания
4
3
497 м²
Роскошная вилла с видом на море! Ее захватывающий вид на море, придает этой вилле особое зн…
€4,98 млн
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Дом 3 спальни с Buses, с Terrace, с Schools
Фуэнхирола, Испания
3
1
130 м²
2
ДОМ - Fuengirola (Los Pacos) , Общая площадь 130m2, 102m2, 3 Кол-во спален, 1 Количество ва…
€210,000
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