Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Торревьехе, Испания

;
виллы
115
бунгало
527
таунхаусы
100
дуплексы
7
951 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Очаровательный бунгало, расположенный в тихом и красивом районе Ла Вельета в Торревьехе, явл…
$439,560
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот очаровательный бунгало, расположенный в престижной области Лос-Фрутал…
$313,907
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот фантастический таунхаус с 3 спальнями, расположенный в тихом закрытом…
$283,401
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Расположенный в желаемом районе пляжа Лос Локос, в ярком городе Торревьеха, этот таунхаус пр…
$241,758
Оставить заявку
Таунхаус 1 комната в Торревьеха, Испания
Таунхаус 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Код 20260814101723 Продажа таунхауса 40 кв.м. в Испании, город Торревьеха, Аликанте, возл…
$43,587
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается отдельная угловая вилла с частным бассейном, расположенная в Лос-Алтос, Орихела Ко…
$381,724
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагается уютный таунхаус, расположенный в районе Carrefour, Торревьеха, идеальное место …
$161,828
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Откройте для себя этот великолепный полностью отремонтированный таунхаус, расположенный в ти…
$422,036
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Предлагаем вашему вниманию великолепный дом, расположенный в одном из самых востребованных р…
$761,923
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор из 42…
$366,408
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Добро пожаловать в современный и стильно отремонтированный таунхаус в привлекательном жилом …
$456,558
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно спроектированн…
$374,493
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Лагуны Вилладж – Лагуна Роса, Торревьеха (Коста-Бланка Сур) представляет собой эксклюзивный …
$473,895
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Шале находится в Торревьехе, в районе Ла Мата, всего в 180 метрах от пляжа Ла Мата. Объект р…
$992,868
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно спроектированн…
$397,610
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Добро пожаловать в эту впечатляющую и современную виллу в притягательном районе Лос-Балконес…
$572,142
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$431,518
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Торревьеха на побережье Коста-Бланка мы предлагае…
$376,657
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот современный жилой комплекс новостроек расположен в Аликанте, в городе Торревьеха. Он пр…
$364,090
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$397,610
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор из 26…
$396,345
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Прекрасная вилла, готовая к заселению, с террасой на крыше, частным бассейном и садом недале…
$499,175
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных квартир, тщательно спроектированн…
$428,817
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
$866,882
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных домов, тщательно спроектированных…
$461,181
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$403,389
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный между природным парком лагун Ла Мата и Розовой ла…
$392,986
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БУНГАЛО-АПАРТАМЕНТОВ В ЛОС-БАЛКОНС Новый жилой комплекс в Лос…
$379,940
Оставить заявку
Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных домов, тщательно спроектированных…
$377,960
Оставить заявку

Испания, с ее разнообразными климатическими зонами — от средиземноморской до атлантической — предлагает уникальные возможности для покупки недвижимости, особенно на южном побережье. Одной из таких привлекательных локаций является Торревьеха, где живет всего 92,000 человек, но ежегодно город посещают около 400,000 туристов. Поэтому продажа домов в Торревьехе ориентирована во многим именно на экспатов.

Особенности покупки домов и вилл в Торревьехе

В 2025 году рынок домов в Торревьехе демонстрирует рост на 13% по сравнению с 2024-м, с преобладанием вторичных объектов (85% предложений). Основные особенности такого жилья — это энергоэффективность, которая снижает затраты на коммунальные платежи.

Преимущества домов и вилл в Торревьехе:

  • Простая покупка. Чтобы купить виллу в Торревьехе, иностранцу требуется NIE и счет в банке.
  • Придомовые территории. Большинство домов оснащены участками 200–500 м².
  • Высокая рентная доходность. Арендная доходность в среднем составляет 5–6%, доходя в высокий сезон до 10%.

Стоимость домов в Торревьехе

Прежде чем разобраться в том, сколько стоит дом в Торревьехе, стоит взглянуть на динамику роста цен. За 2022–2025 цены выросли на 35%, с €1800/м² до €2500/м². Иностранцы стали ключевым фактором роста спроса. Каждый год они совершают до половины всех сделок в муниципалитете. При этом цены в Торревьехе остаются на 15% ниже среднего уровня по Аликанте.

Средняя стоимость дома в Торревьехе по районам:

Тип дома Средняя площадь (м²) 2023 (€) 2024 (€) 2025 (€)
Таунхаус 80–120 тыс. 140–180 тыс. 150–200 тыс. 160–220 тыс.
Бунгало 70–100 тыс. 120–160 тыс. 130–170 тыс. 140–190 тыс.
Дуплекс 90–130 тыс. 150–190 тыс. 160–210 тыс. 170–230 тыс.
Шале 100–150 тыс. 180–220 тыс. 200–240 тыс. 220–260 тыс.
Вилла 150–250 тыс. 280–400 тыс. 300–450 тыс. 350–500 тыс.
Коттедж у моря 120–180 тыс. 250–350 тыс. 280–380 тыс. 300–420 тыс.

Средняя цена дома в Торревьехе составляет €200,000–300,000. За эти деньги реально купить бунгало в тихом районе. Можно даже найти премиум-варианты с видом на море, но только по максимальной планке ценового диапазона.

Популярные районы Торревьехи для покупки дома

Лучшие районы Торревьехи для покупки дома — это те, что расположены рядом с пляжами и развитой инфраструктурой. Тут самым популярным вариантом является Centro. Это центральный район, но в цены в нем относительно доступные — €2050/м². До ближайшего пляжа около 200 метров.

Другие популярные районы:

  • Playa del Cura и Acequión. Тут расположены центральные пляжи Торревьехи, из-за чего и цены держатся на отметке в €2400/м². Здесь много британцев и англоязычных школ.
  • La Mata. Район находится на самом побережье, рядом с двумя солеными озерами. Средняя цена дома здесь — €2200/м².
  • Los Balcones и Lago Jardín. Престижная южная часть муниципалитета. Средняя цена дома в Торревьехе здесь самая высокая и начинается от €2990/м².
  • Punta Prima и Los Altos. Пригород с широким премиум-сегментом. Стоимость жилья в среднем составляет €2600/м². Распространены шале и частные резиденции.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Торревьехе

Могут ли иностранцы купить дом в Торревьехе?

Иностранцы заключают большое количество сделок на рынке Торревьехи, потому как для покупки им нужен только оформленный в местном отделении полиции NIE (можно оформить до въезда в страну в консульстве Испании) и счет в местном банке.

Выгодно ли покупать дом в Торревьехе под сдачу в аренду?

Недвижимость Торревьехи довольна выгодна для покупки, так как обеспечивает доходность в 5–6% (до 10% в высокий сезон), что выше национального среднего уровня (5,43%). Например, вилла 150 м² в Centro приносит €18,000/год.

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома в Торревьехе?

Программа "золотая виза" завершена с 3 апреля 2025 (BOE), но есть альтернатива — non-lucrative visa. Она доступна лицам с пассивным доходом от €28,800/год.

Realting.com
Перейти