Испания, с ее разнообразными климатическими зонами — от средиземноморской до атлантической — предлагает уникальные возможности для покупки недвижимости, особенно на южном побережье. Одной из таких привлекательных локаций является Торревьеха, где живет всего 92,000 человек, но ежегодно город посещают около 400,000 туристов. Поэтому продажа домов в Торревьехе ориентирована во многим именно на экспатов.

Особенности покупки домов и вилл в Торревьехе

В 2025 году рынок домов в Торревьехе демонстрирует рост на 13% по сравнению с 2024-м, с преобладанием вторичных объектов (85% предложений). Основные особенности такого жилья — это энергоэффективность, которая снижает затраты на коммунальные платежи.

Преимущества домов и вилл в Торревьехе:

Простая покупка. Чтобы купить виллу в Торревьехе, иностранцу требуется NIE и счет в банке.

Чтобы купить виллу в Торревьехе, иностранцу требуется NIE и счет в банке. Придомовые территории. Большинство домов оснащены участками 200–500 м².

Большинство домов оснащены участками 200–500 м². Высокая рентная доходность. Арендная доходность в среднем составляет 5–6%, доходя в высокий сезон до 10%.

Стоимость домов в Торревьехе

Прежде чем разобраться в том, сколько стоит дом в Торревьехе, стоит взглянуть на динамику роста цен. За 2022–2025 цены выросли на 35%, с €1800/м² до €2500/м². Иностранцы стали ключевым фактором роста спроса. Каждый год они совершают до половины всех сделок в муниципалитете. При этом цены в Торревьехе остаются на 15% ниже среднего уровня по Аликанте.

Средняя стоимость дома в Торревьехе по районам:

Тип дома Средняя площадь (м²) 2023 (€) 2024 (€) 2025 (€) Таунхаус 80–120 тыс. 140–180 тыс. 150–200 тыс. 160–220 тыс. Бунгало 70–100 тыс. 120–160 тыс. 130–170 тыс. 140–190 тыс. Дуплекс 90–130 тыс. 150–190 тыс. 160–210 тыс. 170–230 тыс. Шале 100–150 тыс. 180–220 тыс. 200–240 тыс. 220–260 тыс. Вилла 150–250 тыс. 280–400 тыс. 300–450 тыс. 350–500 тыс. Коттедж у моря 120–180 тыс. 250–350 тыс. 280–380 тыс. 300–420 тыс.

Средняя цена дома в Торревьехе составляет €200,000–300,000. За эти деньги реально купить бунгало в тихом районе. Можно даже найти премиум-варианты с видом на море, но только по максимальной планке ценового диапазона.

Популярные районы Торревьехи для покупки дома

Лучшие районы Торревьехи для покупки дома — это те, что расположены рядом с пляжами и развитой инфраструктурой. Тут самым популярным вариантом является Centro. Это центральный район, но в цены в нем относительно доступные — €2050/м². До ближайшего пляжа около 200 метров.

Другие популярные районы: