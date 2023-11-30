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Дома в Santa Pola, Испания

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таунхаусы
25
84 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Средиземноморская Вилла с 4 Спальнями и Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Гран Ала…
€499,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€255,000
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€255,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные Дома Рядом с Аэропортом Аликанте в Гран-Алаканте Эти дома расположены в Гран-Ала…
€165,000
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Современные Дома на Продажу в Гран-Алаканте Эти дома расположены в районе Гран-Алакант, Сант…
€224,000
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Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Сдвоенные Дома с Индивидуальным Бассейном в Санта-Пола, Гран-Алакант Сдвоенные дома располож…
€279,000
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новые Бунгало в Эксклюзивном Месте в Санта-Пола, Коста-Бланка Стильные бунгало расположены в…
€285,000
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Стильные Бунгало Рядом с Пляжем в Гран-Алакант, Аликанте Гран-Алакант – современный город в …
€211,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в 5 Минутах Езды от Пляжа в Гран-Алакант, Аликанте Виллы расположены в Гран-…
€451,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Виллы с Бассейном и Садом в Гран-Алакант, Коста-Бланка Эти объекты расположены в Гран-Алакан…
€475,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Садом и Бассейном в Аликанте Рядом с Пляжем Дома на продажу в Гран-Алакант,…
€505,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Таунхаусы Рядом с Пляжем в Санта-Поле, Испания Таунхаусы расположены в Гран-Алаканте – прибр…
€195,000
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Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из нескольких блоков домов типа бунгало, расположен в Гран…
€289,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€355,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€340,000
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Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
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Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Комплекс находится в восточной части Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа. В жилом компле…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных домов, расположенный в Гран-Алака…
€285,000
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Таунхаус 2 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
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Дом 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
€298,500
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Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с гостиной в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с гостиной
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
€285,000
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Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
€285,000
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Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Santa Pola, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
€285,000
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Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой в Santa Pola, Испания
Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
€89,000
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
€170,000
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