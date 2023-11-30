ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Santa Pola
Дома
Дома в Santa Pola, Испания
виллы
9
бунгало
38
таунхаусы
25
Дом
Очистить
84 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Santa Pola, Испания
5
3
254 м²
2
Средиземноморская Вилла с 4 Спальнями и Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Гран Ала…
€499,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
105 м²
5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€255,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
4
2
95 м²
3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€255,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
2
Двухэтажные Дома Рядом с Аэропортом Аликанте в Гран-Алаканте Эти дома расположены в Гран-Ала…
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
2
74 м²
2
Современные Дома на Продажу в Гран-Алаканте Эти дома расположены в районе Гран-Алакант, Сант…
€224,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
3
3
87 м²
6
Сдвоенные Дома с Индивидуальным Бассейном в Санта-Пола, Гран-Алакант Сдвоенные дома располож…
€279,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
3
93 м²
2
Новые Бунгало в Эксклюзивном Месте в Санта-Пола, Коста-Бланка Стильные бунгало расположены в…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
4
3
118 м²
2
Стильные Бунгало Рядом с Пляжем в Гран-Алакант, Аликанте Гран-Алакант – современный город в …
€211,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
5
4
152 м²
3
Отдельные Виллы в 5 Минутах Езды от Пляжа в Гран-Алакант, Аликанте Виллы расположены в Гран-…
€451,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
5
3
169 м²
2
Виллы с Бассейном и Садом в Гран-Алакант, Коста-Бланка Эти объекты расположены в Гран-Алакан…
€475,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
5
3
216 м²
2
Отдельные Дома с Садом и Бассейном в Аликанте Рядом с Пляжем Дома на продажу в Гран-Алакант,…
€505,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
3
2
120 м²
4/4
Таунхаусы Рядом с Пляжем в Санта-Поле, Испания Таунхаусы расположены в Гран-Алаканте – прибр…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Santa Pola, Испания
2
2
78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из нескольких блоков домов типа бунгало, расположен в Гран…
€289,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
101 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€355,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Santa Pola, Испания
3
2
98 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из нескольких блоков домов типа бунгало, расположенный в Г…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
1
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
Комплекс находится в восточной части Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа. В жилом компле…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Santa Pola, Испания
3
2
86 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных домов, расположенный в Гран-Алака…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
3
108 м²
3
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
€298,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с гостиной
Santa Pola, Испания
3
1
88 м²
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Pola, Испания
3
3
85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
2
3
93 м²
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой
Santa Pola, Испания
1
1
46 м²
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
€89,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
2
3
85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
3
3
100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
€170,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL