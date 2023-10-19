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Виллы на Канарских островах, Испания
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18
Arona
9
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4
Сантъяго-дель-Тейде
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52 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Puerto de la Cruz, Испания
3
400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
5
506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
El Sauzal, Испания
4
3
351 м²
Продается великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье…
€830,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Arona, Испания
5
2
185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
3
2
400 м²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
330 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается красивая вилла-бутик, расположена возле турист…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
5
4
284 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
6
3
213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
4
2
235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
4
200 м²
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
€1,89 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
5
515 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
5
3
237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
4
2
102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4
3
250 м²
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
6
4
300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
7
210 м²
Роскошная вилла в Коста Адехе, район Мадроньяль. Вилла предлагает уединение и спокойствие в …
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
5
3
310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
4
3
144 м²
€389,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
3
2
106 м²
€329,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с двором, с патио
Guia de Isora, Испания
4
6
364 м²
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
€3,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
3
228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 14 спален под аренду
Valleseco, Испания
14
8
ФИНКА В ПРИРОДНОМ ПАРКЕFinca las Hayas находится в бесподобном окружении. В природном парке …
€990,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4
4
464 м²
2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,54 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
3
4
234 м²
2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,37 млн
Рекомендовать
Вилла с личным бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
В продаже 10 земельных участков с готовым проектом — новые виллы современного дизайна, распо…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
5
4
468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4
4
464 м²
2
Продается вилла в элитном комплексе Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens имеет прив…
€1,54 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с panoramnyy vid na okean, с panoramnyy vid na okean centralnaya zona turisticheskogo yuga Tenerife
Adeje, Испания
3
4
234 м²
2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,37 млн
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания
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