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Виллы на Канарских островах, Испания

Adeje
18
Arona
9
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
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52 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла 3 спальни
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 3
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€790,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Вилла в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€690,000
Вилла 4 спальни в El Sauzal, Испания
Вилла 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Продается великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье…
€830,000
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
Вилла 3 спальни в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
€1,10 млн
Вилла в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
Площадь 330 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается красивая вилла-бутик, расположена возле турист…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
€1,89 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Miguel de Abona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
€1,23 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 210 м²
Роскошная вилла в Коста Адехе, район Мадроньяль. Вилла предлагает уединение и спокойствие в …
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
€389,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€329,000
Вилла 4 спальни с двором, с патио в Guia de Isora, Испания
Вилла 4 спальни с двором, с патио
Guia de Isora, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
€3,99 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Вилла 14 спален под аренду в Valleseco, Испания
Вилла 14 спален под аренду
Valleseco, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
ФИНКА В ПРИРОДНОМ ПАРКЕFinca las Hayas находится в бесподобном окружении. В природном парке …
€990,000
Вилла 4 спальни в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,54 млн
Вилла 3 спальни в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,37 млн
Вилла с личным бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Вилла с личным бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
В продаже 10 земельных участков с готовым проектом — новые виллы современного дизайна, распо…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Вилла 4 спальни в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в элитном комплексе Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens имеет прив…
€1,54 млн
Вилла 3 спальни с panoramnyy vid na okean, с panoramnyy vid na okean centralnaya zona turisticheskogo yuga Tenerife в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с panoramnyy vid na okean, с panoramnyy vid na okean centralnaya zona turisticheskogo yuga Tenerife
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens име…
€1,37 млн

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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