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Виллы на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
86
Адехе
59
Арона
9
Лос-Кристианос
4
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89 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Мы рады предложить на продажу уникальную виллу в окружении садов и на первой линии от океана…
$3,43 млн
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$1,03 млн
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Вилла в El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 780 м²
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла в Эль-Саусале — одном из самых престижных районов …
$3,20 млн
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
В одном из самых престижных и спокойных жилых районов Чайофы, всего в нескольких минутах от …
$922,513
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Вилла в Santa Ursula, Испания
Вилла
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла с видом на океан в Санта-Урсуле (район Cuesta de la Vill…
$660,016
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TekceTekce
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
роскошные виллы – corales residences | тенерифе в одном из самых престижных и востребованны…
$2,56 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый дом, расположенный в тихом районе Коста Адехе-Со…
$633,444
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Идеальное место для проживания или наслаждения отдыхом на Тенерифе: роскошная вилла, располо…
$1,88 млн
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается эксклюзивная вилла класса Premium, расположенная в одном из самых престижных район…
Цена по запросу
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Вилла в Канарские острова, Испания
Вилла
Канарские острова, Испания
the Unique country house of the architect and fantastically locateded directly on the northe…
Цена по запросу
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, парковка, частный бассейн, Общий бассеин
$1,74 млн
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Вилла в Гарачико, Испания
Вилла
Гарачико, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 95 м²
Откройте для себя это живописное поместье с большим домом и фруктовым садом на северном побе…
$756,050
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
$402,369
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
$688,109
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Вилла в Гранадилья-де-Абона, Испания
Вилла
Гранадилья-де-Абона, Испания
Сельский участок земли с сельскохозяйственной инфраструктурой в Гранадилья-де-Абона Отличная…
$377,517
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье Тенерифе …
Цена по запросу
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с бассейном, садом и видом на океан в Мадроньяле Планировка и характери…
$4,19 млн
НДС
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Вилла в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Добро пожаловать в эту великолепную виллу, расположенную в живописном уголке Тенерифе, в пре…
Цена по запросу
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Плайя-Парайсо – Юг Тенерифе VYM Canarias представляет э…
$1,57 млн
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Вилла в El Bebedero, Испания
Вилла
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
$583,143
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Amoenus - это райский уголок спокойствия, благополучия и эксклюзивности. Разнообразие, инд…
$2,19 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Мы рады представить эксклюзивную виллу в Siam Gardens — роскошном комплексе, расположенном в…
$2,85 млн
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
$874,715
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Вилла в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Вилла
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Площадь 699 м²
Продается красивая вилла с панорамным видом на океан. Идеально подходит для тех, кто ищет ун…
Цена по запросу
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивное бунгало в комплексе Royal Hideaway Corales Villas 5★, Коста-Адехе, Тенерифе Пре…
$1,28 млн
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Вилла в El Cantillo, Испания
Вилла
El Cantillo, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом мечты. Готовый к проживанию. С захватывающими дух видами. Вилла в Такоронте. Первая лини…
$1,38 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Терраса
$518,911
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
$670,615
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
$927,198
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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