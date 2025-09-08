Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
65
Altea
252
la Nucia
143
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
1 763 объекта найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Коста-Бланки мы представляем вам эту впечатляющую угло…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Сообщество из трех домов, из которых только один выставлен на продажу. Дом разделен на три э…
$439,247
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современная вилла в Полопе. Эта новая современная вилла расположена в живописном городе Поло…
$585,220
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Вилла 6 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 6 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Виллы класса люкс с 4 и 5 спальнями, с собственным бассейном в Финестрате, Сьерра-Кортина, с…
$933,546
Оставить заявку
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Таунхаус в Альбире в очень тихом районе, всего в 1 км. от центра, это жилой район с прекрасн…
$387,158
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ Роскошные виллы расположенные в новом ж…
$1,56 млн
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Уникальный и инновационный проект, основанный на минимальном воздействии на окружающую среду…
$691,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Расположенный в самом сердце Коста-Бланки, этот эксклюзивный комплекс из 14 современных вилл…
$657,590
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Altea, Испания
Дом 5 комнат
Altea, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя роскошь в ее высшем проявлении в эксклюзивной урбанизации Altea Hills, уни…
$2,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Резиденция была тщательно спроектирована, чтобы передать красоту Сьерра-Кортины и Средиземно…
$704,145
Оставить заявку
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 219 м²
$1,71 млн
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
это проект новых односемейных домов эксклюзивного дизайна, цель которого - предложить эконом…
$434,786
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 8
Площадь 540 м²
2
$1,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Резиденция была тщательно спроектирована, чтобы передать красоту Сьерра-Кортины и Средиземно…
$685,528
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
В продаже новая вилла с видом на море в Финестрате. Площадь дома 278,70 кв. м., площадь учас…
$1,56 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Впечатляющая вилла с 4 спальнями, совершенно новая, расположена в эксклюзивной жилой урбаниз…
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Современные таунхаусы и виллы с террасами и солярием, полностью огорож…
$609,986
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат. Проживая в …
$688,641
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Вы влюбитесь в этот дом. Большие солнечные пространства, красивые растения вокруг дома, вид …
$431,622
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 578 м²
Элегантная вилла  в тупиковой  улице престижного района города Альфес дель Пи.  Главный вход…
$694,065
Оставить заявку
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Красивая вилла на продажу с фантастическим видом на море на юг. Дом был полностью отремонтир…
$1,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Дом 5 комнат в Altea, Испания
Дом 5 комнат
Altea, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается роскошная вилла в Альтея Хиллс с невероятными видами на море. Общая площадь виллы …
$2,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам современную роскошную виллу в БенидормеЭлегантная роскошная вилла площадью 26…
$1,62 млн
Оставить заявку
Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный Бунгало в Finestrat, Коста Бланка, Испания - IM119194 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$227,689
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Independent villas in Finestrat, Costa Blanca Each house has 3 bedrooms and 3 bathrooms, pri…
$598,659
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в la Nucia, Испания
Дом 4 комнаты
la Nucia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными бас…
$541,594
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дом 6 комнат в Altea, Испания
Дом 6 комнат
Altea, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла с эксклюзивным дизайном в Сьерра-де-Альтеа.Необычайный проект роскошной вилл…
$3,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Представляем потрясающую просторную виллу с собственным садом и бассейном в городе Alfaz del…
$791,208
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Современная вилла с прекрасным видом в Финестрате. Урбанизация сформирована несколькими …
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Новое строительство!  Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окружении с…
$976,492
Оставить заявку

Типы недвижимости в Марине-Бахе

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти