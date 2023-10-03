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Особняки в Испании

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4 объекта найдено
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Картахена, Испания
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Особняк 15 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Особняк 15 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Внушительный Средиземноморский Особняк с Лицензией на Гостиничный Бизнес в Лучшем Месте Бена…
€9,75 млн
Особняк 3 спальни в Гуардамар, Испания
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
€310,000
Особняк 4 спальни в Торревьеха, Испания
Особняк 4 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Хорошая отдельная вилла 250 м² и 790 м² земли, 4 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные …
€780,000

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