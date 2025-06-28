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Продажа домов в Масарроне, Испания

5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Масаррон, Испания
Дом 6 комнат
Масаррон, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Представляем уютный дом, всего в 500 метрах от моря в городе Puerto de MazarrónПлощадь дома …
$468,265
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Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые дома всего в 150 метрах от пляжа в Пуэрто-де-Мазаррон Эксклюзивный жилой проект недал…
$360,745
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эта престижная испанская вилла располагает участком площадью 2,500 m². В нескольких минутах …
$883,853
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TekceTekce
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 5
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Представляем уютный дом, всего в 500 метрах от моря в городе Puerto de MazarrónПлощадь дома …
$473,570
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Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые дома всего в 150 метрах от пляжа в Пуэрто-де-Мазаррон Эксклюзивный жилой проект недал…
$352,776
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