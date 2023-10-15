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Дома в Orihuela, Испания

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дуплексы
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671 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе La Zenia в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорошем сос…
€139,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается новая комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Ла Зения, в 500 м о…
€1,55 млн
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€315,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Представляем одноэтажный дом на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Дом общей площадью 112 …
€390,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cabo Roig, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это жив…
€179,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это жив…
€169,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорош…
€144,950
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Продается дом в популярном районе Villamartin в Ориуэла Коста.Четырехэтажный дом в отличном …
€315,000
Дом 5 спален у моря в Orihuela, Испания
Дом 5 спален у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Представляем впечатляющую виллу с большим участком в Ориуэла Коста, в районе Вильямартин.Вил…
€5,10 млн
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в городе Campoamor. Двухэтажный дом площадью 200…
€950,000
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном и современными технологиями в архитектуре и диз…
€824,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Представляем вам новую виллу в Ориуэла Коста в урбанизации закрытого типа. Вилла в два этажа…
€319,000
Дом 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Продается дом с двумя спальнями в Ориуэла Коста. Ориуэла Коста — это живописный курортный ра…
€180,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Продается комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Villamartin.В доме площад…
€475,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Дом 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Представляем дуплекс в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямартин.…
€174,900
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе с общим бассейном в Ориуэла Коста. Бунгало на …
€109,000
Бунгало 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе Lago Jardín II с общим бассейном в городе Торр…
€77,000
Дом 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в отличном…
€160,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
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