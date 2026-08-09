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Дома в Ориуэле, Испания

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815 объектов найдено
Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла в Villacosta с местом для собственного бассейна! Дом в…
$496,228
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,087
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TekceTekce
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
В самом сердце Вильямартина продаётся прекрасно отреставрированный таунхаус на две семьи, ко…
$306,957
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
К услугам гостей 3 спальни и 4 ванные комнаты с дизайнерским бассейном и множеством специаль…
$2,73 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Площадь 193 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эт…
$1,41 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эти…
$3,78 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Новая вилла в Las Colinas Golf & Country Club, Ориуэла Эксклюзивное расположение на юге Кос…
$1,45 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 121 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПУНТА-ПРИМА Новый жилой комплекс из бунгало квартир и 7 отдельно с…
$825,111
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Таунхаус 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе Villamartin в Ориуэла Коста.Площадь таунхауса в два э…
$250,185
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 157 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В ORIHUELA COSTA (CAMPOAMOR) Хотите насладиться эксклюзивным отды…
$1,17 млн
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Бунгало 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Бунгало 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Недвижимость в Balcón de la Laguna Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, располож…
$352,694
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Таунхаус 5 комнат в Ориуэла, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
$767,962
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В КАМПОАМОРЕ Новая вилла с эксклюзивным дизайном расположена в Кам…
$4,24 млн
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Дом 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Откройте для себя великолепный комплекс современных роскошных вилл в Орихуэле Коста. Эти впе…
$545,992
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Дом 4 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 4 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Шикарная отдельная вилла от застройщика в Ориуэла.Двухэтажная вилла площадью 151,6 кв.м. сос…
$477,843
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Дом в Ориуэла, Испания
Дом
Ориуэла, Испания
$1,77 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Красивая отдельно стоящая вилла с 3 спальнями в престижном месте, на первой линии поля для г…
$630,062
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Таунхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этот великолепный, полностью отремонтированный таунхаус с 2 спальнями и 1,5 ванными комнатам…
$233,233
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Новая роскошная вилла на продажу в Ла Зения, Ориуэла Коста Эксклюзивная жизнь недалеко от п…
$1,98 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Этот новый жилой проект состоит всего из трех индивидуальных вилл, которые сочетают в себе с…
$885,400
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Жилой комплекс расположен в привилегированном месте, всего в 200 метрах от кристально чистых…
$1,35 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом с 3 спальнями, участком и бассейном в районе Кабо Роиг
$1,03 млн
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Дом 5 комнат в Dehesa de Campoamor, Испания
Дом 5 комнат
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
В продаже шикарная вилла в два этажа в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de Campoamor - кур…
$1,14 млн
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Новые виллы в гольф-курорте Vistabella – Ориуэла Насладитесь современной средиземно…
$628,375
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Дом 5 комнат в Ориуэла, Испания
Дом 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Представляем великолепную виллу на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Двухэтажный дом площ…
$2,79 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Откройте для себя этот великолепный триплекс с тремя спальнями в востребованной зоне Ла Зени…
$323,113
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Дом 6 комнат в Ориуэла, Испания
Дом 6 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
В продаже вилла на берегу моря в Ла Зения, район Ориуэла-КостаВилла площадью 400 кв. м имеет…
$1,48 млн
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Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивный новый жилой комплекс в Ориуэла Коста Привилегированное расположение в самом се…
$374,108
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