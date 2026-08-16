Испания — ведущий европейский рынок недвижимости с ВВП от туризма в 12%. Наибольшей популярность юпольльзуются Канарские острова. До 20% от всех сделок на главном острове архипелага Тенерифе приходится на небольшой муниципалитет Адехе.
Особенности покупки домов в Адехе
Чтобы купить виллу в Адехе, достаточно оформить NIE и оформить с продавцом контракт reserva, который после внесения депозита в 5–10% зарезервирует объект. Преимущества домов в Адехе включают:
- Ориентация на побережье: 70% объектов возводятся на побережье с видом на Атлантику.
- Придомовые территории: виллы идут в комплекте с большим участком на 400-800 м².
- Инвестиционный рост: доход от аренды 6–9%.
Стоимость покупки домов в Адехе
Цена дома в Адехе в среднем держится в пределах от €3500/м² до €5200/м². Наиболее дорогие объекты этого диапазона располагаются на побережье, дешевые — в глубине острова. На ликвидность объектов сильно влияет сезонность: так, в зимние месяцы совершается на 25% больше сделок чем в другие времена года.
Средняя стоимость домов в Адехе по типам:
|Тип дома
|2023 (ср. €/м²)
|2024 (ср. €/м²)
|2025 (прогноз €/м²)
|Вилла
|
4000
|4500
|5100
|Коттедж
|3500
|4000
|4500
|Таунхаус
|3800
|4300
|4800
|Бунгало
|3200
|3700
|4200
|Дома у моря
|4200
|4700
|5200
|Шале/Дуплексы
|3900
|4400
|4900
Популярные районы Адехе для приобретения дома
Продажа домов в Адехе иностранцам наиболее популярна в Costa Adeje. Тут есть порядка 1300 объектов по средней цене в €4731/м². Парки, школы и арендные ставки в 7–8% в комплекте.
Другие популярные районы:
- La Caleta. Рыбацкий порт с виллами на скалах.
- Callao Salvaje. Деревня с 2 км пляжа, и средними ценами в €3909/м².
- El Madroñal. Элитный район в котором вместе с жилем идет внушительная придомовая территория площадью в 600 м².