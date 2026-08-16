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Дома в Адехе, Испания

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10
96 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на первой линии Дель Дюке В продаже исключительный таунхаус, расположенный в эли…
$1,41 млн
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Прекрасно реновированный дуплекс с 3 спальнями, частным садом и видом на море - Параисо II, …
$639,443
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Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,405
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$831,275
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
роскошные виллы – corales residences | тенерифе в одном из самых престижных и востребованны…
$2,56 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый дом, расположенный в тихом районе Коста Адехе-Со…
$633,444
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Идеальное место для проживания или наслаждения отдыхом на Тенерифе: роскошная вилла, располо…
$1,88 млн
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Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается эксклюзивная вилла класса Premium, расположенная в одном из самых престижных район…
Цена по запросу
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
$204,100
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
$402,369
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Таунхаус 4 комнаты в Miraverde, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Miraverde, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Продаётся таунхаус в комплексе El Veril del Duque, расположенном во второй линии от океана. …
Цена по запросу
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Бунгало в Адехе, Испания
Бунгало
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне Adeje. Бунгало состоит: 2 спальные комнат…
$349,886
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с бассейном, садом и видом на океан в Мадроньяле Планировка и характери…
$4,19 млн
НДС
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Плайя-Парайсо – Юг Тенерифе VYM Canarias представляет э…
$1,57 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
В продаже стильный таунхаус с продуманной планировкой, расположенный в одной из самых удобны…
$691,149
НДС
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Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$513,166
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаус в Эль-Мадроньяле – идеально подходит для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные…
$443,681
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$670,615
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый таунхаус, расположенный на первой линии пляжа Ах…
$579,264
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Amoenus - это райский уголок спокойствия, благополучия и эксклюзивности. Разнообразие, инд…
$2,19 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Мы рады представить эксклюзивную виллу в Siam Gardens — роскошном комплексе, расположенном в…
$2,85 млн
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивый таунхаус в одном из самых престижных и востребованных районов южного Тене…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
$303,235
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
$874,715
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Двухуровневые апартаменты (дуплекс) в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе…
$449,061
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Продается угловой таунхаус, площадью 220 м2, построенный на участке 322 м2. Таунхаус располо…
$442,023
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Испания — ведущий европейский рынок недвижимости с ВВП от туризма в 12%. Наибольшей популярность юпольльзуются Канарские острова. До 20% от всех сделок на главном острове архипелага Тенерифе приходится на небольшой муниципалитет Адехе.

Особенности покупки домов в Адехе

Чтобы купить виллу в Адехе, достаточно оформить NIE и оформить с продавцом контракт reserva, который после внесения депозита в 5–10% зарезервирует объект. Преимущества домов в Адехе включают:

  • Ориентация на побережье: 70% объектов возводятся на побережье с видом на Атлантику.
  • Придомовые территории: виллы идут в комплекте с большим участком на 400-800 м².
  • Инвестиционный рост: доход от аренды 6–9%.

Стоимость покупки домов в Адехе

Цена дома в Адехе в среднем держится в пределах от €3500/м² до €5200/м². Наиболее дорогие объекты этого диапазона располагаются на побережье, дешевые — в глубине острова. На ликвидность объектов сильно влияет сезонность: так, в зимние месяцы совершается на 25% больше сделок чем в другие времена года.

Средняя стоимость домов в Адехе по типам:

Тип дома 2023 (ср. €/м²) 2024 (ср. €/м²) 2025 (прогноз €/м²)
Вилла

4000

 4500 5100
Коттедж 3500 4000 4500
Таунхаус 3800 4300 4800
Бунгало 3200 3700 4200
Дома у моря 4200 4700 5200
Шале/Дуплексы 3900 4400 4900

Популярные районы Адехе для приобретения дома

Продажа домов в Адехе иностранцам наиболее популярна в Costa Adeje. Тут есть порядка 1300 объектов по средней цене в €4731/м². Парки, школы и арендные ставки в 7–8% в комплекте.

Другие популярные районы:

  • La Caleta. Рыбацкий порт с виллами на скалах.
  • Callao Salvaje. Деревня с 2 км пляжа, и средними ценами в €3909/м².
  • El Madroñal. Элитный район в котором вместе с жилем идет внушительная придомовая территория площадью в 600 м².

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Адехе

Могут ли иностранцы купить дом в Адехе?

Иностранцам для покупки недвижимости достаточно иметь налоговый номер NIE, который оформляется онлайн через консульство или уже в Испании в отделении полиции.

Выгодно ли покупать дом в Адехе под сдачу в аренду?

Доход от аренды в Адехе составляет 6-9%, что позволяет окупить инвестиционный объект за 9 лет.

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома в Адехе?

Программа Golden Visa завершена с 3 апреля 2025, больше инвестиционных виз в Испании нет.

В каком районе Адехе лучше всего покупать дом?

Для ПМЖ подходит Callao Salvaje и  Costa Adeje. Если позволяют деньги, то можно выбрать люксовые варианты в El Madroña.

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