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Дома в Adeje, Испания

виллы
18
таунхаусы
7
33 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
€1,89 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
€2,30 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€429,500
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
€369,000
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
€366,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 210 м²
Роскошная вилла в Коста Адехе, район Мадроньяль. Вилла предлагает уединение и спокойствие в …
€1,55 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаус в комплексе El Palmeral в районе Адехе Галеон. Идеальное расположение в районе Эль …
€380,000
Вилла 4 спальни в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Мы предлагаем эту прекрасную недвижимость с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами в E…
€546,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
€575,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
€795,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
€138,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
€299,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
€345,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
€575,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Вилла расположена на юге Тенерифе в районе Роке дель Конде, откуда открываются потрясающие в…
€890,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
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