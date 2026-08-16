Испания — ведущий европейский рынок недвижимости с ВВП от туризма в 12%. Наибольшей популярность юпольльзуются Канарские острова. До 20% от всех сделок на главном острове архипелага Тенерифе приходится на небольшой муниципалитет Адехе.

Особенности покупки домов в Адехе

Чтобы купить виллу в Адехе, достаточно оформить NIE и оформить с продавцом контракт reserva, который после внесения депозита в 5–10% зарезервирует объект. Преимущества домов в Адехе включают:

Ориентация на побережье: 70% объектов возводятся на побережье с видом на Атлантику.

Придомовые территории: виллы идут в комплекте с большим участком на 400-800 м².

Инвестиционный рост: доход от аренды 6–9%.

Стоимость покупки домов в Адехе

Цена дома в Адехе в среднем держится в пределах от €3500/м² до €5200/м². Наиболее дорогие объекты этого диапазона располагаются на побережье, дешевые — в глубине острова. На ликвидность объектов сильно влияет сезонность: так, в зимние месяцы совершается на 25% больше сделок чем в другие времена года.

Средняя стоимость домов в Адехе по типам:

Тип дома 2023 (ср. €/м²) 2024 (ср. €/м²) 2025 (прогноз €/м²) Вилла 4000 4500 5100 Коттедж 3500 4000 4500 Таунхаус 3800 4300 4800 Бунгало 3200 3700 4200 Дома у моря 4200 4700 5200 Шале/Дуплексы 3900 4400 4900

Популярные районы Адехе для приобретения дома

Продажа домов в Адехе иностранцам наиболее популярна в Costa Adeje. Тут есть порядка 1300 объектов по средней цене в €4731/м². Парки, школы и арендные ставки в 7–8% в комплекте.

Другие популярные районы: