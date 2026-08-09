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Дома в Пилар-де-ла-Орадада, Испания

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виллы
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шале
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704 объекта найдено
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$328,183
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$391,539
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$362,741
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$328,183
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые бунгало на продажу в Пилар-де-ла-Орадада, в 3 км от пляжа Бутиковый жилой ком…
$428,667
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые бунгало в курортном комплексе Lo Romero Golf Resort, Пилар-де-ла-Орадада Современные …
$328,530
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Новые жилые комплексы в 200 метрах от пляжа Лас Хигерикас Современные дома в Торре-де-л…
$429,131
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 263 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предлагае…
$395,221
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Стильные квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Пилар-де-ла-Орадада Элегантные квартиры нах…
$573,065
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла с большой террасой на крыше, огромным садом и частным бассейном, расположенно…
$622,323
НДС
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Бутиковые бунгало новой постройки с частным бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, в 2 км от пляжа…
$427,032
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Современные таунхаусы и дуплексы нового строительства расположены в тихом районе Пилар де ла…
$420,843
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Бунгало 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новостроек в городе Пилар де ла Орадада на прекрасном побережье …
$324,137
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этот недавно построенный жилой комплекс предлагает современные бунгало всего в 2 км от пляжа…
$396,345
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Бунгало 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Уникальный стиль и неповторимая архитектура определяют эту эксклюзивную новостройку в Пилар-…
$312,873
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Новый жилой комплекс с бунгало в Пилар-де-ла-Орадада Эксклюзивные современные бунга…
$348,803
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Вилла в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МИЛ ПАЛЬМЕРАС Новые жилые виллы в Мил Пальмерас предназначены для наслажд…
$651,099
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Дом 3 комнаты в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Дом 3 комнаты
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этот жилой проект разработан для максимального наслаждения средиземноморским климатом. Кажда…
$614,256
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Бунгало 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Представляем комфортабельное бунгало в жилом комплексе MARVIC II в Pilar de la Horadada. В с…
$295,694
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Отдельные элегантные виллы с 3 спальнями на гольф-курорте в Пилар-де-ла-Орадада Эти изысканн…
$684,966
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый жилой комплекс бунгало-апартаментов с общи…
$455,491
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Дом 3 комнаты в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Дом 3 комнаты
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этот жилой проект создан для максимального наслаждения средиземноморским климатом. Каждая ви…
$614,256
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Дом 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дом 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Предлагается новый комплекс из 7 современных вилл, расположенных на возвышенности на первой …
$568,747
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Evo Villas — это современный жилой комплекс в Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), всего в нескол…
$438,023
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Дом 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дом 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
$491,268
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Вилла 6 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 6 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Великолепная вилла с частным бассейном, просторной террасой на крыше и прекрасным садом, рас…
$1,34 млн
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дом 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дом 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дуплекс в современном закрытом комплексе в Пилар де ла Орадада. Пилар де ла Орад…
$654,190
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Бунгало 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представляем новую промоцию современных бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, одной из самых востре…
$403,891
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