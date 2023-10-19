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Дома в Pilar de la Horadada, Испания

виллы
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таунхаусы
58
287 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем просторную виллу в городе Torre de la Horadada, всего в 550 метрах от моря. Tor…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€399,000
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€235,000
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€245,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€335,000
Таунхаус 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€285,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: бунгало на верхнем этаже с 3 спальнями размещено в ЖК, которое состоит из 10 бунг…
€187,400
Дом 7 спален у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 7 спален у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 539 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу на первой линии Средиземного моря в тихой и уютной урбанизации …
€3,45 млн
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€217,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€211,900
Бунгало 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
О проекте: этот частный жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатар на побережье Кост…
€199,950
Бунгало 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
О проекте: этот частный жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатар на побережье Кост…
€249,950
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Камповерде, Пилар-де-ла-Орадад…
€360,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Вилла с 3 Спальнями и Индивидуальным Бассейном в Пинар-де-Камповерде Современная отдельная в…
€500,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Виллы с 3 Спальнями в Популярном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Отдельные вилл…
€395,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные Виллы с 4 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Отдельные …
€585,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Личным Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста…
€410,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Дома с Личными Бассейнами и Парковкой в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка Современные отдель…
€399,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Видом на Море в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Просторные…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Гольф-Курорте в Пинар-де-Камповерде, Коста-Бланка Современн…
€339,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современные Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Современные апартаме…
€388,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Роскошный Отдельный Дом с 4 Спальнями в Камповерде, Коста-Бланка, Рядом с Полем для Гольфа С…
€799,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 149 м²
Стильные Отдельные Виллы в Пилар-де-ла-Орадада Возле Гольф-Поля. Отдельные виллы с прекрасны…
€698,000
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