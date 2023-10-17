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Дома в Марина-Альта, Испания

Кальпе
138
Бениса
52
Teulada
39
Дения
24
Xabia Javea
17
Gata de Gorgos
3
355 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Luxury villa in Urb San Jaime, Benissa, Costa Blanca Spanning three meticulously designed le…
€1,39 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Шале 2 спальни в Кальпе, Испания
Шале 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляем элегантный односемейный дом в самом сердце Кальпе, всего в 15 минутах ходьбы от…
€699,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Площадь 855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Площадь 421 м²
Новое строительство в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Описание: кондиционер,…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Вилла в Кальпе с видом на море. Этот дом идеально сочетает в себе традиции и современность, …
€659,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 770 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка В жилом районе Кумбре-дель-Соль мы создаем…
€2,79 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Вилла на Стадии Строительства в Морайре, Аликанте. Эта вилла с 4 спальнями в Морайре, Теулад…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Фанадиксе, на Побережье Бениссы Бенисса – муниципалитет в пр…
€785,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Потрясающая Отдельная Вилла на Продажу в Бениссе, Аликанте Отдельная вилла расположена в Бен…
€990,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
Стильная Вилла с Современными и Просторными Интерьерами в Морайре, Коста-Бланка Продается ви…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Количество этажей 3
Роскошная Просторная Вилла с Современным Дизайном в Морайре, Коста-Бланка Вилла в Морайре ра…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Удачно Расположенная Вилла Рядом с Пляжем в Бениссе, Аликанте Бенисса – прибрежный муниципал…
€1,96 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€310,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Дения, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Дения, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Сдвоенные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте, Коста-Бланка Виллы распол…
€438,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Дения, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте Виллы расположен…
€620,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€995,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€899,000

Типы недвижимости в Марина-Альта

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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