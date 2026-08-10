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Дома в Марине-Альте, Испания

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Кальпе
173
Хавея
87
Дения
47
791 объект найдено
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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Дом 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Откройте для себя резиденцию, которая переосмысляет современную средиземноморскую роскошь, г…
$3,01 млн
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Дом 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 588 м²
Откройте для себя резиденцию, которая переопределяет современную средиземноморскую роскошь, …
$2,50 млн
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Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в Эль-Вергер, состоящий и…
$310,922
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Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Расположенный в Аликанте, в районе Эль-Вергер, этот новый строительный проект представляет с…
$583,700
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Вилла в els Poblets, Испания
Вилла
els Poblets, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Представляем Villas de Obra Nueva в Эльс-Поблетс, эксклюзивный комплекс из четырех великолеп…
$553,375
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Дом 4 комнаты в Бениса, Испания
Дом 4 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла с видом на море в городе Benissa возле пляжа La Fustera.Дом в три этажа имеет…
$1,73 млн
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Дом 3 комнаты в Кальпе, Испания
Дом 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 1/1
Представляем дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристическо…
$517,817
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Площадь 489 м²
Комфортабельная и современная вилла с частным бассейном, 5 спальнями, расположена на полност…
$1,72 млн
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Дом 9 комнат в Кальпе, Испания
Дом 9 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
$853,291
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Дом 3 комнаты в Бениса, Испания
Дом 3 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
В очаровательном районе Бенисса эти эксклюзивные объекты предлагают уникальное сочетание рос…
$2,02 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенная в одном из самых эксклюзивных районов Кальпе, эта роскошная вилла представляет…
$3,29 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Вилла в Хавеа, площадью 152 м². В непосредственной близости от всех необходимых услуг. На ви…
$859,175
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Наслаждайтесь жизнью в нескольких шагах от Средиземного моря в уникальном комплексе домов, р…
$456,558
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошные новые виллы с видом на море в Бенитачеле Эксклюзивные виллы в Золотой долине, Поб…
$1,08 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 770 м²
Расположенная на приподнятом участке, эта вилла предлагает открытый вид на море, природный п…
$3,59 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 716 м²
Современная вилла с панорамным видом на море в Ла Фустера, Бенисса Коста Эта эксклюзивная но…
$3,29 млн
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Дом 4 комнаты в Бениса, Испания
Дом 4 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix в городе Бенисса. Это нов…
$847,602
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Расположенная в очаровательном городе Кальпе, эта эксклюзивная коллекция из трех отдельно ст…
$1,37 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Кумбре-дель-Соль, эта вилла предлагает уникальный опыт жиз…
$2,29 млн
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Дом 4 комнаты в Бениса, Испания
Дом 4 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Откройте для себя элегантную виллу в Бениссе, расположенную в Аликанте, которая предлагает в…
$3,18 млн
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями и видом на море в Кумбре-дель-Соль Расположенные в Бенитачеле,…
$2,46 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Дом с душой, дом, который обнимает Легенда гласит, что давным-давно на холмах Бениссы, где …
$2,59 млн
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Дом 4 комнаты в Бениса, Испания
Дом 4 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 557 м²
Представляем вам эту впечатляющую новую виллу, где современный дизайн сочетается с средиземн…
$2,51 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Роскошная вилла в современном стиле с панорамным видом на море в Монтемаре, Бенисса …
$4,28 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 621 м²
В Residential Resort Cumbre del Sol мы создаем виллы для любого образа жизни, вам просто нуж…
$3,22 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Наслаждайтесь спокойствием этой замечательной виллы с её выдающейся особенностью — потрясающ…
$854,276
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Этот проект находится в одном из любимых жилых районов всех жителей Кальпе, благодаря близос…
$1,37 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный, недавно построенный дом, спроектированный для обеспечен…
$970,342
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Эта новая вилла расположена в частном комплексе из шести роскошных объектов, расположенных в…
$2,16 млн
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Типы недвижимости в Марине-Альте

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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