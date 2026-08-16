Канарские острова — это архипелаг в Атлантическом океане, который является частью Испании. Каждый остров по-своему привлекателен: Тенерифе – центр туризма и элитной недвижимости, Гран-Канария — скорее деловой и культурный хаб, а Фуэртевентура — это, в первую очередь, просторные пляжи. Продажа вилл на Канарских островах увеличивается, как и спрос на местную недвижимость, а основные покупатели — иностранцы.
Особенности покупки домов на Канарских островах
Главным преимуществом местной недвижимости является ее доступность. Покупка оформляется через нотариуса, а для иностранцев требуется NIE (Número de Identificación de Extranjero), который можно получить за 1–2 недели в полицейском участке или консульстве Испании.
Другие преимущества недвижимости Канарских островов:
- Типы недвижимости. Продажа домов на Канарских островах не ограничивается виллами и таунхаусами. Также для покупки доступны бунгало и коттеджи как в курортных зонах, так и в сельских районах.
- Инвестиционная привлекательность. Острова часто выбирают как туристическое направление. Средняя заполняемость объектов в туристических зонах (Коста Адехе, Плайя-де-лас-Америкас) достигает 80% в год.
- Инфраструктура. На островах развитая сеть автомагистралей, авиа и паромного сообщения.
Цены на дома на Канарских островах
Цены на недвижимость Канарских островов сильно зависят от острова. За 2024 год средняя цена за м² на Тенерифе выросла на 14,4% до 2827 евро, тогда как на Гран-Канарии — до 2600 евро.
Средняя стоимость дома на Канарских островах:
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Тип недвижимости
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Средняя цена (€) в 2023
|Средняя цена (€) в 2025
|Виллы
|1,200,000–2,800 000
|1,400,000–3,500,000
|Коттеджи
|280,000–550,000
|320,000–650,000
|Таунхаусы
|230,000–450,000
|270,000–550,000
|Бунгало
|180,000–350,000
|220,000–450,000
|Шале
|350,000–700,000
|450,000–800,000
|Дуплексы
|300,000–600,000
|350,000–700,000
|Дома у моря
|700,000–1,800,000
|800,000–2,200,000
Популярные районы Канарских островов для покупки дома
Спрос на элитные объекты высок на Коста Адехе (Тенерифе). Средняя цена за м² – 3500 евро. Цена обусловлена престижностью района, здесь находятся гольф-клубы (Golf Costa Adeje), яхтенные марины и пляжи. Более бюджетным на Тенерифе считается район Плайя-де-лас-Америкас — это туристический центр с оживленной ночной жизнью, пляжами и средними ценами на жилье в 2800 евро/м².
Также популярны:
- Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе). Северный город с мягким климатом (средняя температура 21°C) и зелеными пейзажами. Цены на коттеджи начинаются от 300,000 евро.
- Мacpаломас (Гран-Канария). Район с песчаными дюнами и элитной недвижимостью от 1,2 млн евро.
- Коста Бланка (Лансароте). Спокойный район с вулканическим ландшафтом. Дома здесь дешевле стоят от 250,000 евро, но строгие строительные нормы ограничивают выбор.