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Дома на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
163
Адехе
96
Арона
31
Лос-Кристианос
17
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166 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635,626
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524,829
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305,567
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Таунхаус в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Таунхаус
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Кол-во ванных комнат 2
В продаже светлый и просторный таунхаус на юго-западном побережье Тенерифе, в красивом турис…
Цена по запросу
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на первой линии Дель Дюке В продаже исключительный таунхаус, расположенный в эли…
$1,41 млн
НДС
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TekceTekce
Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Мы рады предложить на продажу уникальную виллу в окружении садов и на первой линии от океана…
$3,43 млн
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$1,03 млн
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Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Прекрасно реновированный дуплекс с 3 спальнями, частным садом и видом на море - Параисо II, …
$639,443
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Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
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Дуплекс 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается великолепный дуплекс с видом на океан, расположенный в туристическом городе Puerto…
Цена по запросу
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$465,348
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Вилла в El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 780 м²
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла в Эль-Саусале — одном из самых престижных районов …
$3,20 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,405
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Дуплекс 2 спальни в El Bebedero, Испания
Дуплекс 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже дуплекс-пенхаус, который находится в комплексе "Diana" в зоне Buzanada. Апартамент…
$173,777
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Дуплекс 1 спальня в Арона, Испания
Дуплекс 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Представляем эту привлекательную трехуровневую квартиру, расположенную в комплексе Сан-Рафаэ…
$285,998
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Дуплекс в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дуплекс
Икод-де-лос-Винос, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$831,275
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Таунхаус с частным садом, просторным гаражом и общим бассейном – Сан-Мигель-де-Абона Продаё…
$340,591
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
В одном из самых престижных и спокойных жилых районов Чайофы, всего в нескольких минутах от …
$922,513
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Вилла в Santa Ursula, Испания
Вилла
Santa Ursula, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла с видом на океан в Санта-Урсуле (район Cuesta de la Vill…
$660,016
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
роскошные виллы – corales residences | тенерифе в одном из самых престижных и востребованны…
$2,56 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
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Дом 4 спальни в El Sauzal, Испания
Дом 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла с панорамным видом на океан в престижной урбанизац…
$672,069
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый дом, расположенный в тихом районе Коста Адехе-Со…
$633,444
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Идеальное место для проживания или наслаждения отдыхом на Тенерифе: роскошная вилла, располо…
$1,88 млн
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Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается эксклюзивная вилла класса Premium, расположенная в одном из самых престижных район…
Цена по запросу
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Вилла в Канарские острова, Испания
Вилла
Канарские острова, Испания
the Unique country house of the architect and fantastically locateded directly on the northe…
Цена по запросу
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, парковка, частный бассейн, Общий бассеин
$1,74 млн
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Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Канарские острова — это архипелаг в Атлантическом океане, который является частью Испании. Каждый остров по-своему привлекателен: Тенерифе – центр туризма и элитной недвижимости, Гран-Канария — скорее деловой и культурный хаб, а Фуэртевентура — это, в первую очередь, просторные пляжи. Продажа вилл на Канарских островах увеличивается, как и спрос на местную недвижимость, а основные покупатели — иностранцы.

Особенности покупки домов на Канарских островах

Главным преимуществом местной недвижимости является ее доступность. Покупка оформляется через нотариуса, а для иностранцев требуется NIE (Número de Identificación de Extranjero), который можно получить за 1–2 недели в полицейском участке или консульстве Испании.

Другие преимущества недвижимости Канарских островов:

  • Типы недвижимости. Продажа домов на Канарских островах не ограничивается виллами и таунхаусами. Также для покупки доступны бунгало и коттеджи как в курортных зонах, так и в сельских районах.
  • Инвестиционная привлекательность. Острова часто выбирают как туристическое направление. Средняя заполняемость объектов в туристических зонах (Коста Адехе, Плайя-де-лас-Америкас) достигает 80% в год.
  • Инфраструктура. На островах развитая сеть автомагистралей, авиа и паромного сообщения.

Цены на дома на Канарских островах

Цены на недвижимость Канарских островов сильно зависят от острова. За 2024 год средняя цена за м² на Тенерифе выросла на 14,4% до 2827 евро, тогда как на Гран-Канарии — до 2600 евро.

Средняя стоимость дома на Канарских островах:

Тип недвижимости

Средняя цена (€) в 2023

 Средняя цена (€) в 2025
Виллы 1,200,000–2,800 000 1,400,000–3,500,000
Коттеджи 280,000–550,000 320,000–650,000
Таунхаусы 230,000–450,000 270,000–550,000
Бунгало 180,000–350,000 220,000–450,000
Шале 350,000–700,000 450,000–800,000
Дуплексы 300,000–600,000 350,000–700,000
Дома у моря 700,000–1,800,000 800,000–2,200,000

Популярные районы Канарских островов для покупки дома

Спрос на элитные объекты высок на Коста Адехе (Тенерифе). Средняя цена за м² – 3500 евро. Цена обусловлена престижностью района, здесь находятся гольф-клубы (Golf Costa Adeje), яхтенные марины и пляжи. Более бюджетным на Тенерифе считается район Плайя-де-лас-Америкас — это туристический центр с оживленной ночной жизнью, пляжами и средними ценами на жилье в 2800 евро/м².

Также популярны:

  • Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе). Северный город с мягким климатом (средняя температура 21°C) и зелеными пейзажами. Цены на коттеджи начинаются от 300,000 евро.
  • Мacpаломас (Гран-Канария). Район с песчаными дюнами и элитной недвижимостью от 1,2 млн евро.
  • Коста Бланка (Лансароте). Спокойный район с вулканическим ландшафтом. Дома здесь дешевле стоят от 250,000 евро, но строгие строительные нормы ограничивают выбор.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы на Канарах

На каком Канарском острове лучше всего покупать дом для инвестиций и для постоянного проживания?

Для инвестиций оптимальны Тенерифе и Гран-Канария, на них самый высокий показатель заполняемости арендного жилья (75–85%) и доходности 6–9%. Для постоянного проживания подойдут Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе) или Арресифе.

Могут ли иностранцы купить дом на Канарах?

Иностранцы могут приобретать недвижимость без ограничения, как только оформят NIE (налоговый номер) и откроют счет в местном банке.

Выгодно ли покупать дом на Канарских островах под сдачу в аренду?

Купить дом на Канарских островах для сдачи в аренду — достаточно прибыльное предприятие. Средняя доходность таких объектов составляет 5–8% годовых, а в популярных районах доходит до 9%. Например, вилла за 1,5 млн евро может приносить 90,000–120,000 евро.

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