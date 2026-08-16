Канарские острова — это архипелаг в Атлантическом океане, который является частью Испании. Каждый остров по-своему привлекателен: Тенерифе – центр туризма и элитной недвижимости, Гран-Канария — скорее деловой и культурный хаб, а Фуэртевентура — это, в первую очередь, просторные пляжи. Продажа вилл на Канарских островах увеличивается, как и спрос на местную недвижимость, а основные покупатели — иностранцы.

Особенности покупки домов на Канарских островах

Главным преимуществом местной недвижимости является ее доступность. Покупка оформляется через нотариуса, а для иностранцев требуется NIE (Número de Identificación de Extranjero), который можно получить за 1–2 недели в полицейском участке или консульстве Испании.

Другие преимущества недвижимости Канарских островов:

Типы недвижимости. Продажа домов на Канарских островах не ограничивается виллами и таунхаусами. Также для покупки доступны бунгало и коттеджи как в курортных зонах, так и в сельских районах.

Продажа домов на Канарских островах не ограничивается виллами и таунхаусами. Также для покупки доступны бунгало и коттеджи как в курортных зонах, так и в сельских районах. Инвестиционная привлекательность . Острова часто выбирают как туристическое направление. Средняя заполняемость объектов в туристических зонах (Коста Адехе, Плайя-де-лас-Америкас) достигает 80% в год.

. Острова часто выбирают как туристическое направление. Средняя заполняемость объектов в туристических зонах (Коста Адехе, Плайя-де-лас-Америкас) достигает 80% в год. Инфраструктура. На островах развитая сеть автомагистралей, авиа и паромного сообщения.

Цены на дома на Канарских островах

Цены на недвижимость Канарских островов сильно зависят от острова. За 2024 год средняя цена за м² на Тенерифе выросла на 14,4% до 2827 евро, тогда как на Гран-Канарии — до 2600 евро.

Средняя стоимость дома на Канарских островах:

Тип недвижимости Средняя цена (€) в 2023 Средняя цена (€) в 2025 Виллы 1,200,000–2,800 000 1,400,000–3,500,000 Коттеджи 280,000–550,000 320,000–650,000 Таунхаусы 230,000–450,000 270,000–550,000 Бунгало 180,000–350,000 220,000–450,000 Шале 350,000–700,000 450,000–800,000 Дуплексы 300,000–600,000 350,000–700,000 Дома у моря 700,000–1,800,000 800,000–2,200,000

Популярные районы Канарских островов для покупки дома

Спрос на элитные объекты высок на Коста Адехе (Тенерифе). Средняя цена за м² – 3500 евро. Цена обусловлена престижностью района, здесь находятся гольф-клубы (Golf Costa Adeje), яхтенные марины и пляжи. Более бюджетным на Тенерифе считается район Плайя-де-лас-Америкас — это туристический центр с оживленной ночной жизнью, пляжами и средними ценами на жилье в 2800 евро/м².

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