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Дома в Каталонии, Испания

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Барселона
16
Жирона
190
Льорет-де-Мар
62
Бланес
35
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319 объектов найдено
Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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Вилла в Vallromanes, Испания
Вилла
Vallromanes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Всего в 20 км от Барселоны, в эксклюзивном жилом районе престижного гольф-клуба Vallromanes,…
$1,51 млн
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Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Предлагаем очаровательный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Ла Монтгода город…
$739,023
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Вилла 5 комнат в Пералада, Испания
Вилла 5 комнат
Пералада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
Цена по запросу
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Scat Realty
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Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Дом в городе Марторель в провинции Барселона. Общая площадь 460 м.кв. В доме 5 спальных комн…
$936,890
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Дом в продаже в урбанизации город Бланес.Расположен в очень тихом районе Бланеса, в жилом ра…
$564,884
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 6
Площадь 349 м²
Описание объекта: Представляем вам уникальную угловую виллу, построенную в 1996 году, распол…
$1,37 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: В самом сердце живописного Сан-Хавьера расположен жилой комплекс, состоящи…
$398,464
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Описание объекта: Этот исключительный дом общей площадью 360 м2 (255 м2 жилая площадь + 60 м…
$846,022
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Calella, Испания
Вилла
Calella, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивный дом в Калелье Этот впечатляющий двухквартирный дом, построенный в 2006 году, пр…
$741,268
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Вилла в Sant Hilari Sacalm, Испания
Вилла
Sant Hilari Sacalm, Испания
Количество спален 6
Площадь 417 м²
Усадьба и хозяйственные постройки на участке площадью 4 207 м².Продается очаровательная финк…
$1,23 млн
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Вилла в Sant Pol de Mar, Испания
Вилла
Sant Pol de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
Поистине уникальная недвижимость, где уединение, захватывающие виды на море и привилегирован…
$2,05 млн
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Таунхаус в Begur, Испания
Таунхаус
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Эксклюзивный жилой комплекс из 27 таунхаусов, расположенный всего в 5 минутах ходьбы от цент…
$607,840
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 9
Площадь 706 м²
Замечательный двухэтажный дом, окруженный прекрасным садом и с зеленой крышей (садом) на кры…
$3,46 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Современный большой дом, расположенный в элитном районе Педральбес в Барселоне. Недвижимость…
$11,70 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Современный большой дом, расположенный в элитном районе Педральбес в Барселоне. Недвижимость…
$10,47 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Отдельно стоящий дом с двумя полностью независимыми квартирами в Мас Баэль — отличный вариан…
$486,128
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 214 м²
Дом под ремонт в элитном районе Педральбес с прекрасным видом и ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ. Нев…
$2,11 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Описание объекта: Мы представляем один из последних доступных домов этого престижного проект…
$710,156
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Площадь 654 м²
В самом сердце престижной урбанизации Кала Сант Франсеск, в нескольких минутах ходьбы от пля…
$1,70 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Ориуэла открывается уникальная возможность приобр…
$319,684
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Вилла в Teia, Испания
Вилла
Teia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этот эксклюзивный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из самых тихих и востребованны…
$2,85 млн
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Описание объекта: В закрытом и охраняемом районе Рольдан, недалеко от Мурсии, строятся совре…
$449,842
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Описание объекта: В самом сердце популярного Ориуэлы созданы эксклюзивные виллы, сочетающие …
$1,14 млн
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Nils Ott Real Estates
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Дуплекс 5 комнат в Барселона, Испания
Дуплекс 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Этаж 6/7
Квартиры рядом с магазинами, культурными центрами и городской жизнью Барселоны Район, где ра…
$13,81 млн
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Типы недвижимости в Каталонии

виллы
шале
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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