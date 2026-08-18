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Дома на Балеарских островах, Испания

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Santa Ponsa
41
Andratx
18
Пальма
12
Formentera
3
160 объектов найдено
Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$990,002
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Замок в Palmanova, Испания
Замок
Palmanova, Испания
Площадь 745 м²
Villa in Balearic
$13,98 млн
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Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Villa in Balearic
$3,95 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Замок 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$2,27 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Villa in Balearic
$10,89 млн
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Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 691 м²
Этаж 3
Предлагается к продаже новая вилла на великолепной возвышенности в Кала Лламп - Порт Андрач.…
$14,87 млн
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
House in Balearic
$3,44 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
House in Balearic
$1,34 млн
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Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,73 млн
НДС
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Замок 6 спален в sa Mola, Испания
Замок 6 спален
sa Mola, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 500 м²
Villa in Balearic
$23,29 млн
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Вилла в Sant Francesc de Formentera, Испания
Вилла
Sant Francesc de Formentera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла Jilguero — это гармоничное сочетание традиционной архитектуры и современного комфорта,…
$3,78 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 302 м²
Villa in Balearic
$1,49 млн
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Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,02 млн
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Замок 7 спален в Andratx, Испания
Замок 7 спален
Andratx, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 070 м²
Villa in Balearic
$17,47 млн
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Вилла в Балеарские острова, Испания
Вилла
Балеарские острова, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Описание объекта: На северо-восточном побережье Майорки, где средиземноморское спокойствие с…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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Вилла 5 комнат в Ибица, Испания
Вилла 5 комнат
Ибица, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современная резиденция с панорамными видами на море, Форментеру и исторический центр Ибицы! …
$3,04 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,41 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$4,02 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
Этаж 3
Villa in Balearic
$1,50 млн
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Вилла в Capdepera, Испания
Вилла
Capdepera, Испания
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Luz de Cala Ratjada от TM — это исключительный проект на са…
$1,08 млн
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Замок 3 спальни в Andratx, Испания
Замок 3 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$930,602
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Замок 7 спален в ses Illetes, Испания
Замок 7 спален
ses Illetes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 911 м²
Villa in Balearic
$6,64 млн
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$1,04 млн
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Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Площадь 860 м²
House in Balearic
$599,825
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Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$954,213
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Замок 4 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 4 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Villa in Balearic
$3,32 млн
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Замок 4 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 4 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Особняк в стиле финка, расположенный в живописном городке Кальвиа., расположенный в живописн…
$2,90 млн
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Дуплекс 3 спальни в Capdepera, Испания
Дуплекс 3 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Talaies de Canyamel by TM расположен в Каньямель (Капдепера), всего в 150 метрах от Platges …
$1,05 млн
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Замок 8 спален в Pollenca, Испания
Замок 8 спален
Pollenca, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Villa in Balearic
$2,91 млн
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Типы недвижимости на Балеарских островах

виллы
замки
дуплексы

Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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