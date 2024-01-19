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Дома в Андалусии, Испания

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682 объекта найдено
Дом в Марбелья, Испания
Дом
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать на виллу Supernova, прекрасно представленную виллу с 3 спальнями для продаж…
€2,50 млн
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Новые Роскошные Таунхаусы с 3 Спальнями в Калаонде, Михас Прекрасный комплекс расположен в н…
€980,000
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Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 404 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€6,73 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 194 м²
Количество этажей 2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€5,30 млн
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Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€2,40 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 573 м²
На продажу этот впечатляющий проект виллы под ключ, разработанный всемирно известными архите…
€6,56 млн
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Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 728 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море в Благоустроенном Комплексе в Ла-Кала-де-Михас Эт…
€1,76 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом, в престижном районе Нуэва-Андалусия, Марбелья. Э…
€1,70 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 201 м²
Откройте для себя Виллу Ама, виллу в современном стиле в престижном районе Нуэва-Андалусия, …
€2,25 млн
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Дом 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дом 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Смежные виллы с 4 спальнями и уникальным видом в Эстепоне Виллы спроектированы с использован…
€730,000
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Вилла 7 комнат с балконом, с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат с балконом, с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 585 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Просторными 6 Спальнями в Эксклюзивном Районе в Сотогранде Просторный дом имее…
€1,78 млн
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€481,000
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Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€385,000
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями в Идеальном Месте в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в ко…
€620,000
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В НОВОЙ АНДАЛУСИИПолностью отремонтированная семейная вилла с фантасти…
€3,00 млн
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Вилла с террасой, с сауной в Pulpi, Испания
Вилла с террасой, с сауной
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы с 2 спальнями в Сан-Хуан-де-Террерос. Таунхаусы на одном этаже с 2 или 3 спальнями на …
€272,000
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Вилла с террасой, с сауной в Pulpi, Испания
Вилла с террасой, с сауной
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Просторные шале с 3 спальнями в Сан-Хуан-де-Террерос. Независимые виллы на одном этаже с 2 и…
€485,000
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Вилла 8 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Velilla-Taramay, Испания
Вилла 8 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Velilla-Taramay, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Индивидуальными Бассейнами в Альмуньекаре, Гранада Альмуньекар – знаковый…
€2,85 млн
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Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Море в Нескольких Минутах Ходьбы от Удобств в Малаге Эль Лимонар Апартам…
€2,45 млн
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Дом 4 комнаты у моря в Pulpi, Испания
Дом 4 комнаты у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Представляем дуплекс в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Pil…
€287,500
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Таунхаус 5 комнат у моря в Pulpi, Испания
Таунхаус 5 комнат у моря
Pulpi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Pi…
€355,000
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Вилла с видом на море, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла с видом на море, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Добро пожаловать в этой впечатляющей вилле в престижном районе Эль Параисо в Эстепоне! Этот …
€3,00 млн
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Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Окутайте себя в современную атмосферу в Вилле Миура, великолепная вилла с современным дизайн…
€3,45 млн
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Особняк 18 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Внушительный Средиземноморский Особняк с Лицензией на Гостиничный Бизнес в Лучшем Месте Бена…
€9,75 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
Новые Стильные Виллы в Эксклюзивном Месте Фуэнхиролы Виллы находятся в проекте, расположенно…
€2,35 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Benahavis, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Benahavis, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 365 м²
Роскошная современная вилла, построенная по самым высоким стандартам, расположена в престижн…
€7,65 млн
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Дом 6 комнат в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Benahavis, Испания
Дом 6 комнат в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла с видом на море, с бассейном, с гаражом в Casares, Испания
Вилла с видом на море, с бассейном, с гаражом
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 647 м²
В самом сердце захватывающей Коста-дель-Соль вас ждет оазис роскоши и элегантности: Вилла 49…
€5,20 млн
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Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casares, Испания
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 578 м²
Исследуйте вершину роскоши и средиземноморского образа жизни в Вилле 3 в Golfside, в Finca C…
€5,16 млн
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Вилла 4 комнаты с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Estepona, Испания
Вилла 4 комнаты с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Estepona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Готовая к переезду вилла в хорошо зарекомендовавшем себя комплексе в Эстепоне Откройте для с…
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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