ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Мурсия
Дома
Дома в Мурсия, Испания
виллы
61
таунхаусы
8
Дом
Очистить
434 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 4 комнаты у моря
Los Alcazares, Испания
4
3
2
103 м²
2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом с современным дизайном, площадью 103…
€325,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты у моря
Los Alcazares, Испания
4
3
2
121 м²
2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом в два этажа с современным дизайном, …
€550,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат у моря
San Javier, Испания
5
4
3
180 м²
2
Представляем комфортабельную виллу с большим участком в городе San Javier. San Javier - отли…
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
2
112 м²
2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar. San Pedro del Pinatar - о…
€328,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало с террасой
Картахена, Испания
3
2
91 м²
Бунгало с 3 спальнями на первом этаже в Мар де Кристал. Дома у моря в Мар-де-Кристаль, к югу…
€289,950
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с террасой
Abanilla, Испания
3
2
120 м²
Загородные шале в Абанилле в окружении гор. Villas de Abanilla — это загородные дома с велик…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
San Javier, Испания
3
2
84 м²
Виллы с 3 спальнями на одном этаже с солярием и бассейном в Сан-Хавьере
€279,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
3
3
110 м²
Роскошные виллы у моря в Лос-Алькасарес
€375,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
98 м²
Современные таунхаусы с 3 спальнями и бассейном в 300 м. от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера
€261,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, у моря, с подсобным помещением
Картахена, Испания
3
2
120 м²
Просторная роскошная вилла с 2 спальнями в Мар де Кристал
€375,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, у моря, с кладовой
Картахена, Испания
3
2
155 м²
Роскошные виллы с частным бассейном у моря на юге Мар Менор
€495,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с видом на море, с террасой, у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
54 м²
Новые виллы с частным бассейном рядом с морем в Лос-Алькасарес
€293,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Fortuna, Испания
3
2
130 м²
Виллы в стиле Ибицы с 3 спальнями в сельской местности недалеко от Фортуны. Одноэтажная вилл…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
69 м²
Бунгало на первом этаже с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Бунгало на первом этаже с 3…
€284,950
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, с сауной
Aguilas, Испания
3
2
187 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с пляжем в Агиласе. Шале с 3 спальнями в нескольких метрах от пляж…
€371,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Мурсия, Испания
3
2
123 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с горами недалеко от Мурсии. Отдельные виллы в эксклюзивном новом …
€385,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Мурсия, Испания
2
2
97 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с горами недалеко от Мурсии. Отдельные виллы на одном этаже в экск…
€335,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Мурсия, Испания
3
2
123 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Мурсии. Виллы новой постройки на пер…
€379,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Los Alcazares, Испания
2
2
74 м²
Таунхаусы с 2 спальнями и гаражом в Лос-Алькасарес. Двухквартирные дома с 2 спальнями на уча…
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
2
63 м²
Квартиры на первом этаже с 2 спальнями в 300 м. от пляжа в Ло Паган. Бунгало на первом и вер…
€269,950
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Calasparra, Испания
4
3
136 м²
Роскошные виллы с 4 спальнями в сельской местности в Каласпарре. Современные виллы с 4 спал…
€459,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
3
2
110 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с морем и полем для гольфа в Лос-Алькасарес
€361,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
3
2
108 м²
Виллы с 3 спальнями в Лос-Алькасарес. Виллы с 3 спальнями на участке площадью 350 м2 в Лос-А…
€339,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Бунгало с террасой
Mazarron, Испания
2
2
77 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Масарроне. Квартиры новой постройки с 2 или 3 сп…
€260,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Fortuna, Испания
3
2
146 м²
Виллы с 3 спальнями и частным бассейном в Фортуне. Новые шале в сельской местности недалеко …
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, с подсобным помещением, с видеодомофоном
Mazarron, Испания
3
2
86 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Condado de Alhama Golf. Роскошные виллы в современном стиле …
€299,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, с подсобным помещением, с видеодомофоном
Mazarron, Испания
3
2
86 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Condado de Alhama Golf. Роскошные виллы в современном стиле …
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой, с тренажерным залом, с подсобным помещением
Mazarron, Испания
2
2
86 м²
Роскошные виллы с 2 спальнями в Condado de Alhama Golf. Роскошные виллы в современном стиле …
€239,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Calasparra, Испания
3
2
102 м²
Виллы с 3 спальнями в сельской местности в Мурсии. Современные виллы с 2 и 3 спальнями и час…
€289,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла с террасой
Los Alcazares, Испания
3
2
112 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Лос-Алькасарес. Двухквартирные в…
€349,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
15
Параметры недвижимости в Мурсия, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL