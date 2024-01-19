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Дома в Мурсия, Испания

виллы
61
таунхаусы
8
434 объекта найдено
Дом 4 комнаты у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 4 комнаты у моря
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом с современным дизайном, площадью 103…
€325,000
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Дом 4 комнаты у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 4 комнаты у моря
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом в два этажа с современным дизайном, …
€550,000
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Дом 5 комнат у моря в San Javier, Испания
Дом 5 комнат у моря
San Javier, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу с большим участком в городе San Javier. San Javier - отли…
€750,000
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Дом 4 комнаты у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar. San Pedro del Pinatar - о…
€328,000
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Бунгало с террасой в Картахена, Испания
Бунгало с террасой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бунгало с 3 спальнями на первом этаже в Мар де Кристал. Дома у моря в Мар-де-Кристаль, к югу…
€289,950
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Дом с террасой в Abanilla, Испания
Дом с террасой
Abanilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Загородные шале в Абанилле в окружении гор. Villas de Abanilla — это загородные дома с велик…
€320,000
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Вилла с террасой в San Javier, Испания
Вилла с террасой
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Виллы с 3 спальнями на одном этаже с солярием и бассейном в Сан-Хавьере
€279,000
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Вилла с видом на море, с террасой в Картахена, Испания
Вилла с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Роскошные виллы у моря в Лос-Алькасарес
€375,000
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Таунхаус с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Современные таунхаусы с 3 спальнями и бассейном в 300 м. от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера
€261,000
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Вилла с террасой, у моря, с подсобным помещением в Картахена, Испания
Вилла с террасой, у моря, с подсобным помещением
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная роскошная вилла с 2 спальнями в Мар де Кристал
€375,000
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Вилла с террасой, у моря, с кладовой в Картахена, Испания
Вилла с террасой, у моря, с кладовой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Роскошные виллы с частным бассейном у моря на юге Мар Менор
€495,000
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Вилла с видом на море, с террасой, у моря в Los Alcazares, Испания
Вилла с видом на море, с террасой, у моря
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Новые виллы с частным бассейном рядом с морем в Лос-Алькасарес
€293,000
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Вилла с террасой в Fortuna, Испания
Вилла с террасой
Fortuna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Виллы в стиле Ибицы с 3 спальнями в сельской местности недалеко от Фортуны. Одноэтажная вилл…
€350,000
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Бунгало с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Бунгало на первом этаже с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Бунгало на первом этаже с 3…
€284,950
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Вилла с террасой, с сауной в Aguilas, Испания
Вилла с террасой, с сауной
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с пляжем в Агиласе. Шале с 3 спальнями в нескольких метрах от пляж…
€371,900
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Вилла с террасой в Мурсия, Испания
Вилла с террасой
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с горами недалеко от Мурсии. Отдельные виллы в эксклюзивном новом …
€385,900
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Вилла с террасой в Мурсия, Испания
Вилла с террасой
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с горами недалеко от Мурсии. Отдельные виллы на одном этаже в экск…
€335,900
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Вилла с террасой в Мурсия, Испания
Вилла с террасой
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Мурсии. Виллы новой постройки на пер…
€379,900
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Вилла с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Таунхаусы с 2 спальнями и гаражом в Лос-Алькасарес. Двухквартирные дома с 2 спальнями на уча…
€210,000
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Бунгало с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры на первом этаже с 2 спальнями в 300 м. от пляжа в Ло Паган. Бунгало на первом и вер…
€269,950
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Вилла с террасой в Calasparra, Испания
Вилла с террасой
Calasparra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Роскошные виллы с 4 спальнями в сельской местности в Каласпарре. Современные виллы с 4 спал…
€459,000
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Вилла с террасой, с сауной в Los Alcazares, Испания
Вилла с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с морем и полем для гольфа в Лос-Алькасарес
€361,000
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Вилла с террасой, с сауной в Los Alcazares, Испания
Вилла с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями в Лос-Алькасарес. Виллы с 3 спальнями на участке площадью 350 м2 в Лос-А…
€339,900
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Бунгало с террасой в Mazarron, Испания
Бунгало с террасой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Масарроне. Квартиры новой постройки с 2 или 3 сп…
€260,600
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Вилла с террасой в Fortuna, Испания
Вилла с террасой
Fortuna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Виллы с 3 спальнями и частным бассейном в Фортуне. Новые шале в сельской местности недалеко …
€350,000
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Вилла с террасой, с подсобным помещением, с видеодомофоном в Mazarron, Испания
Вилла с террасой, с подсобным помещением, с видеодомофоном
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Condado de Alhama Golf. Роскошные виллы в современном стиле …
€299,000
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Вилла с террасой, с подсобным помещением, с видеодомофоном в Mazarron, Испания
Вилла с террасой, с подсобным помещением, с видеодомофоном
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Condado de Alhama Golf. Роскошные виллы в современном стиле …
€285,000
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Вилла с террасой, с тренажерным залом, с подсобным помещением в Mazarron, Испания
Вилла с террасой, с тренажерным залом, с подсобным помещением
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Роскошные виллы с 2 спальнями в Condado de Alhama Golf. Роскошные виллы в современном стиле …
€239,000
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Вилла с террасой в Calasparra, Испания
Вилла с террасой
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Виллы с 3 спальнями в сельской местности в Мурсии. Современные виллы с 2 и 3 спальнями и час…
€289,000
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Вилла с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Лос-Алькасарес. Двухквартирные в…
€349,900
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Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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