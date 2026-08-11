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Дома в el Campello, Испания

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виллы
13
таунхаусы
12
48 объектов найдено
Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Откройте для себя новый дом в Эль-Кампелло. Мы представляем новый проект в одной из самых же…
$1,14 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Представляем вашему вниманию новейшую постройку в одном из самых желанных районов Коста-Блан…
$1,04 млн
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$624,155
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Откройте для себя эту фантастическую квартиру, идеально подходящую для наслаждения настоящим…
$1,13 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Представьте, как вы просыпаетесь, открываете окно, и море заполняет каждую часть вашего дня.…
$329,299
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Дом 5 комнат в el Campello, Испания
Дом 5 комнат
el Campello, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 4
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
$2,05 млн
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Особняк 4 комнаты в el Campello, Испания
Особняк 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Внимание , цена снижена до 550000€  Возможна оплата в РУБЛЯХ Испания, Cobeta Fuma, El …
$637,675
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Дом 4 комнаты в el Campello, Испания
Дом 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Предлагается на продажу эксклюзивное шале современного стиля с просторными помещениями и фун…
$895,778
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Недвижимость имеет более 350 м² застроенной площади и 1400 м² огороженной территории. Дом вы…
$2,58 млн
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Дом в el Campello, Испания
Дом
el Campello, Испания
Площадь 90 м²
Уникальная возможность на передней линии пляжа Эль Кампелло, в Аликанте, также известном как…
$768,624
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бо…
$1,21 млн
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Дом 4 комнаты в el Campello, Испания
Дом 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
В Кала д’Or (Эль-Кампельо, Аликанте) начинается эксклюзивный проект, ограниченный 14 жилыми …
$1,11 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Откройте для себя новый дом в Эль-Кампелло.Представляем вам новое строительство в одной из с…
$809,090
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 265 м2Полезная площадь: 241 м2Размер участка…
$1,22 млн
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Дом 7 комнат в el Campello, Испания
Дом 7 комнат
el Campello, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла с потрясающими видами на море в городе El Campello. Идеальное расположени…
$4,39 млн
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Elysium — это новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в районе Cala d’O…
$624,155
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте для себя…
$610,921
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Дом 2 комнаты в el Campello, Испания
Дом 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$658,830
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Таунхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$785,973
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Дом 4 комнаты в el Campello, Испания
Дом 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$1,02 млн
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Таунхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Представляем новый современный таунхаус на первой линии моря в пригороде Аликанте, в городе …
$625,311
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Расположенная в престижной зоне Аликанте, эта эксклюзивная жилая зона предлагает несравненны…
$1,21 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Современная и светлая вилла с частным бассейном, большой террасой, парковкой на два автомоби…
$716,622
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте …
$614,140
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Дом 4 комнаты в el Campello, Испания
Дом 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 4
Великолепная вилла с потрясающим видом на море в городе Эль Кампелло на второй линии. Идеаль…
$3,76 млн
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$658,830
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Продаётся великолепный полностью отремонтированный коттедж, расположенный в очаровательной з…
$635,135
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Площадь 299 м²
Этот эксклюзивный закрытый комплекс предлагает пять уникальных вилл с потрясающим видом на м…
$884,032
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Представляем вам новый объект недвижимости в одном из самых желанных районов Коста-Бланка. Э…
$774,414
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте для себя…
$665,528
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