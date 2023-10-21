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Дома в el Campello, Испания

виллы
35
шале
7
таунхаусы
5
57 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 470 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€895,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 485 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€800,000
Дом 5 спален у моря в el Campello, Испания
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу площадью 350 м. кв. на первой береговой линии, расположенную в т…
€1,75 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 510 м²
€1,20 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for rent, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for sale, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 1 995 м²
Magnificent chalet for sale in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor presents you with this spectacular farm with 5,138 square meters of plot and 687 s…
€1,30 млн
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной в el Campello, Испания
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Казамайор представляет вам это впечатляющее поместье, чтобы провести свой отпуск. Это два не…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
€859,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
€899,000
Бунгало 6 спален в el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
€467,000
Дом 5 спален с бассейном в el Campello, Испания
Дом 5 спален с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
€310,000
Вилла 7 спален в el Campello, Испания
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
€1,31 млн
Бунгало 2 спальни в el Campello, Испания
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
€695,000
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€849,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€849,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€849,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Дом 5 спален у моря в el Campello, Испания
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагаем отдельно стоящую виллу на первой линии моря.Вилла располагается на участке площад…
€1,09 млн
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