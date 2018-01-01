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Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия

Nusa Dua, Индонезия
от
€236,609
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11
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О комплексе

Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.

Удобства и оснащение в доме

Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов

  • Бытовая техника Modena
  • Сантехника Toto
  • Все матово-черное
  • Холодильник LG
  • Smart TV 50 дюймов
  • Кондиционеры DAIКIN (2 штуки)
  • Стандартная кровать и матрас
  • Стандартное постельное белье
  • Стандартное освещение

Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов

  • Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью
  • KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо
  • Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом
  • Держатели для вина и бокалов
  • Smart TV
  • Кондиционеры DAIКIN (2 штуки)
  • Smart шторы и освещение Bardi Smart Home
  • Матрас из органического латекса HEVEYA
Инфраструктура
  • 5 минут до Клуба Med Bali
  • 7 минут до Bali Mandara Toll Rd
  • 10 минут до Bali National Golf Club
  • 20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай
  • В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali.
Расположение и объекты поблизости

Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).

Местонахождение новостройки
Nusa Dua, Индонезия

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Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Nusa Dua, Индонезия
от
€236,609
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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