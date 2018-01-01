с видом на рисовые терассы

Wana Giri, Индонезия

от €690,815

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Многофункциональные виллы ASAI VILLAGE с собственной инфраструктурой, в двух минутах от пляжа Джимбаран. Джимбаран Хилл — один из самых перспективных районов Бали. Тихий, вдали от загруженных дорог. Рядом только дорогие гостиницы мирового класса и элитные виллы. Виллы представлены современными планировками с полной отделкой «под ключ» с собственным бассейном и зоной отдыха. Также виллы, оборудованные зоной для комфортной удаленной работы. Право аренды на 25 лет с возможностью продления до 97 лет. Инфраструктура: - СПА; - Бассейн; - Бар; - Ресторан; - Массажный кабинет; - Фитнес-зал; - Храм. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости на Бали! Консультация БЕСПЛАТНО! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.